Pour jouer les matchs de la Coupe du monde, le chef du Pakistan Cricket Board propose ceci

La confusion concernant le lieu d’accueil de la Coupe d’Asie 2023 demeure. Alors qu’il devait se tenir au Pakistan, le secrétaire de l’Indian Cricket Board (BCCI), Jay Shah, qui est également à la tête de l’Asian Cricket Council (ACC), a déclaré en octobre de l’année dernière que l’Inde ne se rendrait pas au Pakistan pour le Coupe d’Asie. Après cette déclaration, les délibérations se sont poursuivies concernant le lieu d’accueil de l’événement continental. Un modèle hybride a également été proposé, dans lequel le plan est de déplacer les matches de la Coupe d’Asie de l’Inde en dehors du Pakistan, mais aucune décision finale n’a été prise à ce sujet également.

Le chef du Pakistan Cricket Board, Najam Sethi, dans une interview à Tactique sportive jeudi, a parlé du « modèle hybride » proposé pour la Coupe d’Asie.

« La dernière réunion de l’Asian Cricket Council a eu lieu à Bahreïn le mois dernier. J’ai participé à cette réunion. Deux choses qui sont ressorties de la réunion étaient, premièrement, si l’Inde ne joue pas au Pakistan, alors un lieu neutre devrait être le Ensuite, un modèle hybride peut être adopté afin que quelques matches puissent avoir lieu au Pakistan et que les matches de l’Inde se déroulent dans un lieu neutre car nous sommes hôtes et c’est également notre droit de jouer au Pakistan. Et il n’y a pas de problèmes de sécurité. Et si cela ne se produit pas, je ne pense pas que nous puissions jouer la Coupe d’Asie », a déclaré Sethi.

« La situation est que si l’Inde ne joue pas au Pakistan, nous ne jouerons pas non plus en Inde. C’est notre point de vue et le point de vue de notre pays sur l’ensemble de la situation. Ensuite, la décision a été de délibérer davantage sur le modèle hybride. On nous a dit de présenter un modèle. Nous avons présenté le modèle mais rien n’a été dit à ce sujet », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser si le Pakistan était prêt à adopter une position « tout ou rien », Sethi a répondu : « Non, nous n’avons jamais dit tout ou rien. Nous disons que si l’Inde n’est pas en mesure de jouer au Pakistan, ça va. Le Pakistan jouer l’Inde dans un lieu neutre. Les équipes restantes peuvent jouer au Pakistan. Comme le Pakistan a récemment accueilli tous les grands pays, des équipes comme l’Australie, l’Angleterre, le Bangladesh et la Nouvelle-Zélande sont venues jouer au Pakistan. Il n’y a pas de problèmes de sécurité. Nous pouvons jouer quelques matches contre l’Inde et le reste des matches des équipes peut également être joué dans un lieu neutre. Nous sommes prêts à faire des compromis. Tout ou rien n’est pas ce que nous voulons. »

Sethi a ensuite évoqué le sujet de la Coupe du monde 2023 en Inde. Il a dit que le même modèle hybride peut également être utilisé pour l’événement de chapiteau. L’Inde est le pays hôte de la Coupe du monde ODI 2023, qui devrait commencer la première semaine d’octobre.

« Mon point de vue est que lorsque la Coupe du monde aura lieu, nous pourrons utiliser le même modèle là-bas. Parce que notre gouvernement ne nous autorisera pas à jouer en Inde. Parce que le gouvernement indien n’a pas autorisé la BCCI à jouer au Pakistan. Ainsi, nos matchs peuvent aura lieu au Bangladesh ou dans tout autre lieu neutre. De cette façon, la Coupe d’Asie, la Coupe du monde pourra se dérouler sans heurts. Ensuite, le Trophée des champions 2025 (qui doit se tenir au Pakistan) pourra se dérouler sur le même modèle », a-t-il déclaré.

« Et à tout moment, si l’Inde est prête à jouer au Pakistan, alors il n’y a aucun problème. Nous pouvons également aller en Inde pour la Coupe du monde. Si cela ne se produit pas, nous pouvons suivre ce modèle hybride comme compromis. «

On a ensuite demandé à Sethi si une telle décision de ne pas jouer les matches de la Coupe du monde en Inde pouvait entraîner des sanctions de la part du Conseil international de cricket (ICC). « Notre point de vue est que si l’Inde ne vient pas au Pakistan pour la Coupe d’Asie et que nous suivons un modèle hybride. Ensuite, nous pouvons également suivre le modèle hybride en Coupe du monde. Il n’est pas question de sanctions. Il y a une clause selon laquelle s’il y a un problème de sécurité, vous n’êtes pas obligé de jouer. S’il y a force majeure, nous ne jouerons pas », a-t-il répondu.