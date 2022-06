Ahn était indigné, mais en racontant l’histoire, Booster a simplement hoché la tête. « En tant que comédien, avec tout ce que j’ai fait jusqu’à présent, je suis juste censé être drôle, tu sais? » dit Booster. « Mais avec ça, je suis censé être un protagoniste romantique, et c’est beaucoup pour moi dans ma vie d’être confronté à ça et de me dire : ‘Suis-je ce mec ? Est-ce crédible ? »

Booster n’avait jamais été en couple avant de commencer à écrire « Fire Island », et tout ce qu’il savait sur l’amour, il l’avait appris en regardant des films de Nora Ephron. Mais alors que « Fire Island » entrait en production, Booster a rencontré le producteur de jeux vidéo John-Michael Kelly, et quelque chose en lui s’est adouci.

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui m’a donné envie de ne pas être seul jusqu’à ce que je le rencontre », a déclaré Booster.

Il a commencé à réécrire les scènes qu’il partageait avec Ricamora, en s’inspirant de conversations réelles qu’il avait eues avec Kelly. Et le battement final du film entre les personnages, qui a d’abord abouti à une blague désinvolte, a été modifié pour atterrir sur quelque chose de plus doux et de plus romantique. « C’était comme si je faisais du drag quand j’ai écrit le film sur l’amour pour la première fois », a déclaré Booster, « et puis après l’avoir vécu et fait les réécritures, c’était beaucoup plus réel et vécu. »

Le film a reçu des critiques élogieuses, ce qui a poussé Booster à pousser un soupir de soulagement: « Quand je le faisais », a-t-il déclaré, « je pensais: » Si ce film est mauvais, je ne pourrai plus jamais montrer mon visage ici. Je viens de ruiner mon endroit préféré au monde. » Et oui, lui et Yang prévoient tous les deux de retourner sur l’île cet été.

« Tu penses que ça va être différent ? » Ahn a demandé. « Tu penses que ça va être bizarre ?

« Ça va être extrêmement bizarre », a déclaré Booster. « Je serai soit persona non grata, soit maire. »

Et qu’est-ce que ça fera quand Booster passera de « il est le rôle principal de « Fire Island » ? » à « Il est le chef de file de « Fire Island » !”

Booster a juste haussé les épaules : Il saura quand il saura. « Je ne pense pas que cela m’ait encore tout à fait frappé », a-t-il déclaré. « Je ne reçois pas de messages Grindr à ce sujet. »