Pour Israël et le Hamas, des choix difficiles avant le début des pourparlers

BRUXELLES – Alors que les médiateurs américains et égyptiens se rendent en Israël pour entamer des pourparlers de désescalade, les antagonistes pèsent de délicates considérations internes avant d’accepter des discussions sur la fin de la violence. Israël et le Hamas doivent d’abord trouver des moyens de faire passer un récit de victoire pour leur public, disent les analystes, mais la tâche sera plus facile pour le Hamas que pour Israël. Le Premier ministre par intérim d’Israël, Benjamin Netanyahu, doit calculer l’impact des combats sur sa propre fortune politique, rendue plus compliquée par les troubles internes entre Juifs et Arabes israéliens dans de nombreuses villes à l’intérieur d’Israël. La décision cruciale pour Israël est de savoir si la «victoire» nécessite l’envoi de troupes terrestres à Gaza, ce qui prolongerait le conflit et augmenterait considérablement le nombre de morts et de blessés des deux côtés. Pour les Palestiniens, le report indéfini des élections le mois dernier par le président palestinien, Mahmoud Abbas, a créé un vide que le Hamas est plus que disposé à combler. Le Hamas fait valoir que c’est la seule faction palestinienne qui, avec son important stock de missiles améliorés, défend les lieux saints de Jérusalem, faisant de M. Abbas un spectateur.

Le président Biden s’est entretenu avec M. Netanyahu et a répété la formule habituelle concernant le droit d’Israël à la légitime défense, et il a dépêché un diplomate expérimenté, le sous-secrétaire d’État adjoint Hady Amr, pour exhorter la désescalade des deux côtés.

Mais les États-Unis ne parlent pas au Hamas, le considérant comme une organisation terroriste, et M. Abbas n’a aucun contrôle réel sur Gaza ou le Hamas. Donc, selon toute vraisemblance, M. Amr s’entretiendra avec des responsables de la sécurité égyptiens, étant donné que l’Égypte a été l’interlocuteur habituel dans la conclusion des cycles de guerre entre Israël et le Hamas. Cela inclut les deux dernières grosses explosions, en 2008 et 2014, lorsque les combats ont duré plus de 50 jours. Jeudi, l’Égypte a dépêché des responsables de la sécurité à Tel Aviv et à Gaza pour entamer des discussions, selon le journal d’État Al Ahram et le radiodiffuseur Al Arabiya. Officiellement, le ministère égyptien des Affaires étrangères, qui ne s’occupe pas du Hamas, n’a fait aucun commentaire. Mardi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré lors d’une réunion de la Ligue arabe que l’Égypte avait contacté Israël et d’autres «pays concernés» pour essayer de calmer la violence, mais qu’Israël n’avait pas réagi.

Abdel Monem Said Aly, un analyste de longue date des relations égyptiennes et régionales au Caire, a déclaré que «l’Égypte fera de son mieux» dans l’intérêt de la stabilité régionale. Mais il a averti que la décision de M. Netanyahu d’utiliser ou non des troupes au sol déterminerait la durée de cette vague de violence. «La question est beaucoup plus compliquée qu’auparavant», a-t-il dit, citant la politique intérieure israélienne et palestinienne et les efforts de l’Égypte «pour orienter toute la région vers un avenir différent et plus stabilisé». L’Égypte a un effet de levier sur le Hamas en raison de sa frontière terrestre avec Gaza, que le Caire peut fermer ou assouplir à volonté.