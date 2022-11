Pour illuminer la piste de danse, montez les basses

Les amateurs de musique électronique connaissent l’exercice : dès que le DJ monte la basse, la foule se déchaîne et danse avec un enthousiasme accru. Mais dans quelle mesure est-ce une réaction consciente ? Des chercheurs se sont penchés de plus près sur la relation entre les basses fréquences et la danse, grâce à une expérience menée lors d’un concert de musique électronique grandeur nature. Les résultats, publiés lundi dans la revue Current Biology, ont montré que les participants dansaient près de 12% de plus lorsque les chercheurs introduisaient une basse à très basse fréquence – une basse que les danseurs ne pouvaient pas entendre.

“Ils ne pouvaient pas dire quand ces changements s’étaient produits, mais cela guidait leurs mouvements”, a déclaré à l’AFP le neuroscientifique David Cameron de l’Université McMaster, qui a dirigé l’étude.

Les résultats confirment la relation particulière entre la basse et la danse, qui n’a jamais été prouvée scientifiquement.

Le pouls de la musique

Cameron, un batteur de formation, note que les personnes qui assistent à des concerts de musique électronique « adorent sentir les basses si fortes » et ont tendance à les monter très fort.

Mais ils ne sont pas seuls.

Dans de nombreuses cultures et traditions à travers le monde, “ce sont généralement les instruments à basse fréquence comme la guitare basse ou la grosse caisse, qui donnent le pouls de la musique” qui font bouger les humains.

“Ce que nous ne savions pas, c’est qu’on peut vraiment faire danser les gens avec de la basse ?” dit Cameron.

L’expérience s’est déroulée au Canada, dans un bâtiment appelé LIVElab, qui servait à la fois de salle de concert et de laboratoire de recherche.

Environ 60 des 130 personnes qui sont allées voir un concert du duo de musique électronique Orphyx étaient équipées de bandeaux à détection de mouvement pour surveiller leurs mouvements de danse.

Pendant le concert, les chercheurs ont allumé et éteint par intermittence des haut-parleurs à très basse fréquence.

Un questionnaire rempli par les spectateurs a confirmé que le son était indétectable. Cela a permis aux chercheurs d’isoler l’impact de la basse et d’éviter d’autres facteurs, tels que les danseurs réagissant à une partie populaire d’une chanson.

Sous le niveau de conscience

“J’ai été impressionné par l’effet”, a déclaré Cameron.

Sa théorie est que même lorsqu’elle n’est pas détectée, la basse stimule les systèmes sensoriels du corps, tels que la peau et le système vestibulaire, plus communément appelés oreille interne.

Ces systèmes ont une connexion très étroite avec le système moteur – responsable du mouvement – mais d’une manière intuitive qui contourne le cortex frontal.

Il le compare à la façon dont le corps fait respirer les poumons et battre le cœur.

“C’est en dessous du niveau de conscience.”

Cameron a déclaré que l’équipe de recherche pense que la stimulation de ces systèmes “donne un petit coup de pouce à votre système moteur. Et cela ajoute un peu d’énergie et de vigueur à vos mouvements dans le monde réel.

Il espère vérifier cette hypothèse dans de futures expériences.

Quant à savoir pourquoi les humains dansent, le mystère perdure.

« Je me suis toujours intéressé au rythme, et surtout à ce qu’il en est du rythme qui nous donne envie de bouger », en l’absence d’une fonction spécifique de la danse.

La plupart des théories tournent autour de l’idée de cohésion sociale.

“Lorsque vous vous synchronisez avec les gens, vous avez tendance à vous sentir un peu lié à eux par la suite. Vous vous sentez bien après », a déclaré Cameron.

“En faisant de la musique ensemble, cela nous permet de nous sentir mieux ensemble en tant que groupe, puis nous fonctionnons mieux en groupe, et nous pouvons être plus efficaces, et nous pouvons avoir plus de paix.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici