Pour Honor Flight Guardian, des expressions de gratitude et une lettre tendre ramènent l’expérience à la maison – Shaw Local

Note de l’éditeur: Le vétéran Larry Guenzler de Dixon a servi de gardien sur le vol d’honneur du comté de Lee, qui s’est rendu à Washington, DC, le 4 octobre. Dans cet essai, il partage son point de vue sur l’expérience.

En quoi consistent les vols d’honneur ? Bien sûr, il s’agit des mémoriaux et des monuments que nous tenons pour sacrés dans ce pays. Mais en réalité, il s’agit de bien plus que cela.

C’est une aventure qui commence sur le tarmac de l’aéroport international de Dulles, des canons à air nous accueillant, des gens mur à mur qui applaudissent et scandent « USA ! USA ! » et tout le monde nous serrait la main et nous giflait dans le dos à travers le terminal et jusqu’aux bus qui attendaient. Comment peut-il aller mieux ?

La vérité, c’est que ça s’améliorait : à chaque fois que les bus escortés par la police s’arrêtaient. Au Musée national de l’air et de l’espace, levez les yeux pour voir certains des avions les plus historiques, des chasseurs célèbres, des avions de troupes et des avions espions du monde entier. Une promenade spéciale autour du Mémorial de la Marine. Le Lincoln Memorial, une réflexion solennelle et éclairante. Le Mémorial de Washington. Le mémorial de Jefferson. Le Capitole.

De l’autre côté de la rue, vous marchez sur l’équipe qui sort d’un bosquet d’arbres, mais c’est vraiment la sculpture des trois militaires qui garde le mémorial des anciens combattants du Vietnam et le mur qui contient plus de 58 000 noms d’hommes et de femmes qui ont payé le prix ultime ou sont porté disparu.

J’ai cherché et trouvé des noms d’hommes avec qui j’ai servi et j’ai gravé leur nom sur un morceau de papier. Bien sûr, on est tenté de chercher son propre nom.

Alors que je descendais un chemin entre les monuments commémoratifs, je suis tombé sur un spectacle qui m’a coupé le souffle. Je ne m’attendais pas à le voir et c’était très émouvant. C’était le Vietnam Women’s Memorial : une statue de trois femmes soignant un GI blessé qui était allongé sur les genoux d’une des femmes qui s’agenouillait pour prendre soin de lui. Près de 11 000 Américaines étaient stationnées au Vietnam ; 90% d’entre eux étaient infirmiers. Il y avait aussi des centaines de femmes non militaires qui servaient aux côtés de celles en uniforme.

Mémorial des femmes du Vietnam à Washington, DC (Fourni par Larry Guenzler)

Il y a une courte promenade jusqu’au mémorial de la guerre de Corée. Le point culminant est un grand mur de granit sur lequel est gravée la vérité : « LA LIBERTÉ N’EST PAS LIBRE ».

Rien ne se compare au cimetière national d’Arlington pour la relève de la garde. C’est une occasion solennelle, comme nous le rappelle le sergent de la garde au début de la cérémonie. Les vols d’honneur sont très particuliers aux offres de cette cérémonie solennelle. Nous avons été informés que le garde de service fera une éraflure supplémentaire spéciale de son talon pendant la routine en remerciement des anciens combattants présents.

Notre séjour au Mémorial de la Seconde Guerre mondiale comprenait une cérémonie privée au sein de notre vol d’honneur. Avant notre photo de groupe plus tôt dans la journée, nous avons mis un drapeau plié et une couronne dans un fauteuil roulant à la mémoire d’un ancien combattant qui devait être avec nous mais qui est décédé trois semaines auparavant. Nous l’avons poussé partout où nous sommes allés. Le drapeau et la couronne ont été placés à la colonne de l’Illinois.

L’Air Force Memorial se trouve sur une petite colline en face du Pentagone. Ce mémorial est très simple mais puissant. Une statue grandeur nature de la garde d’honneur et une réplique en béton du “jet-wash” qui monte et se tord au fur et à mesure qu’il monte, apparemment hors de vue. Ces deux structures signifiaient beaucoup pour moi. Tout d’abord, mon fils a fait partie de la garde d’honneur pendant un an, ce qui a changé sa vie, et où le “jet-wash” a été construit se trouve dans la trajectoire de vol exacte de l’avion qui a percuté le Pentagone le 9-11, qui a changé notre vie à tous.

Monument de la guerre de Corée à Washington, DC (Fourni par Larry Guenzler)

Trop tôt, nous retournions aux Quad Cities.

Une fois que l’avion s’est mis sur sa trajectoire de vol et s’est stabilisé et que le signal de ceinture de sécurité s’est éteint, il y a eu une annonce sur l’interphone: “Eh bien, soldats, que serait une journée dans l’armée sans appel postal?”

Quand j’étais au Vietnam, un peu plus de la moitié des GI n’ont pas reçu de courrier l’année où ils étaient là-bas. Et je suis sûr que nous avons tous entendu parler du traitement qu’ils ont reçu à leur retour à la maison.

Nos cadres donnaient aux vétérans des enveloppes avec leurs noms dessus. À l’intérieur se trouvaient des lettres : des dessins envoyés par de petits enfants, des lettres d’enfants des classes supérieures, d’hommes d’affaires, de femmes au foyer, de tous les horizons avec un message commun : « Bienvenue à la maison. Merci pour votre service.”

Lorsque nous avons atterri, il y avait des militaires en uniforme au garde-à-vous, des dignitaires de la ville, une foule de gens qui ont jeté leurs bras autour de leurs héros en disant «Bienvenue à la maison. Merci.”

Il me semble qu’après avoir participé à deux vols d’honneur, l’un en tant que vétéran et l’autre en tant que gardien, ils sont à ce sujet. Il s’agit de montrer son appréciation et d’accueillir chez lui un groupe de héros – des héros qui ont peut-être ou non reçu ces deux choses lorsqu’ils ont servi.

Les mémoriaux et les monuments étaient tous magnifiques, stimulants et émouvants. Mais une bonne tape dans le dos, une tendre lettre de la maison et un bon “Bienvenue à la maison, fiston, tu as bien fait” c’est ce qu’il fallait.

À propos du vol d’honneur

Fournit un voyage gratuit à un ancien combattant afin qu’il puisse visiter son mémorial à Washington, DC Un tuteur formé escorte personnellement un ancien combattant dans l’avion et l’accompagne. Honor Flight est une organisation à but non lucratif qui s’appuie sur des dons déductibles d’impôt. Pour plus d’informations sur la façon de s’inscrire, de faire du bénévolat ou de faire un don, rendez-vous au chapitre Quad Cities sur HonorFlightQC.org.