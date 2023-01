Pour ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’, une star construite à partir de minuscules engrenages et de l’impression 3D

Dès ses premiers stades de développement il y a plus de 15 ans, “Pinocchio de Guillermo del Toro” a été envisagé comme une production en stop motion. Le réalisateur a expliqué: “Il était clair pour moi que le film devait être fait en stop-motion pour servir l’histoire d’une marionnette qui vit dans un monde peuplé d’autres marionnettes qui pensent qu’elles ne sont pas des marionnettes.”

Il savait également que les membres clés de la distribution devaient être construits par le studio britannique Mackinnon et Saunders. “Ils sont les meilleurs au monde”, a-t-il déclaré dans une récente interview vidéo. “Les rôles principaux du film devaient être fabriqués par eux.” Comme l’a dit la productrice Lisa Henson, “Ils font des choses que d’autres constructeurs de marionnettes n’ont pas la patience ou l’expertise pour faire.”

« Le Pinocchio de Guillermo del Toro » est le dernier exemple de l’efflorescence de l’animation en stop-motion. Pendant des décennies, la technique a été éclipsée par l’animation dessinée plus expressive et, plus tard, par l’imagerie générée par ordinateur. Mais les nouvelles technologies ont permis aux artistes de créer des performances saisissantes qui rivalisent avec d’autres médias.

Les artistes et techniciens de Mackinnon and Saunders ont poussé la technologie stop-motion dans une toute nouvelle direction pour “Mariée cadavre» (2005) en inventant des systèmes de minuscules engrenages qui s’insèrent dans la tête des marionnettes. Les animateurs ont ajusté les engrenages entre les images pour créer des expressions subtiles : Victor, le marié du personnage principal, pouvait lever un sourcil ou soulever le bord de sa lèvre en début de sourire. Cette technique a également animé «Fantastique M. Fox» (2009) et «Frankenweenie» (2012).