WASHINGTON – La veille de son investiture, Joe Biden a rendu mardi un hommage national aux 400 000 Américains tués par le coronavirus, en disant: «Pour guérir, il faut se souvenir».

«Il est parfois difficile de s’en souvenir», a déclaré le président élu lors d’un mémorial COVID-19 tenu au Lincoln Memorial Reflecting Pool. « Mais c’est comme ça que nous guérissons. C’est important de faire ça en tant que nation. C’est pourquoi nous sommes ici. »

Dans un mémorial visuel pour les victimes, la piscine réfléchissante comportait 400 lumières éclairant sur ses côtés nord et sud, créant une image saisissante avec le reste du National Mall sombre. C’était le tout premier éclairage autour du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial.

« Entre le coucher du soleil et le crépuscule, faisons briller les lumières dans l’obscurité le long de cette piscine sacrée de réflexion et souvenons-nous de tous ceux que nous avons perdus », a déclaré Biden.

Des centaines d’autres villes ont pris part à l’hommage depuis leurs emplacements, selon l’équipe de transition de Biden. Des bâtiments emblématiques comme l’Empire State Building de New York et le Space Needle à Seattle ont également été illuminés.

Le bref service a été lancé par une invocation du cardinal Wilton Gregory, archevêque de Washington et couronné par la musique de la chanteuse de gospel Yolanda Adams, qui a chanté «Hallelujah». Biden, sa femme Jill Biden, et le vice-président élu Kamala Harris et Doug Emhoff se sont tenus dans une réflexion silencieuse pendant un moment de silence.

Biden a été précédé par, Lori Marie Key, une infirmière au Saint Joseph Mercy Health System au Michigan, qui a chanté «Amazing Grace».

« S’il y a des anges dans le ciel, ce sont tous des infirmières », a déclaré Biden à Key, racontant ce qu’il avait dit à l’archevêque avant le début du service. « Nous savons de par notre expérience familiale ce que vous faites, le courage et la douleur que vous absorbez pour les autres. Alors, merci. Merci. »

Harris a également parlé. «Pendant de nombreux mois, nous avons pleuré par nous-mêmes», a-t-elle déclaré. « Ce soir, nous pleurons et commençons à guérir ensemble. Bien que nous soyons physiquement séparés, nous, le peuple américain, sommes unis dans l’esprit. »

Biden a fait campagne en écoutant les scientifiques pour lutter contre le virus lors d’un départ du président Donald Trump. La semaine dernière, Biden a présenté un projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars COVID-19, surnommé le plan de sauvetage américain, qu’il a demandé au Congrès. Il a également publié un plan visant à faire vacciner 100 millions d’Américains avec le vaccin COVID-19 dans les 100 jours.

Avant le service commémoratif, plusieurs familles sont venues saluer le cortège de Biden alors qu’il traversait le quartier Anacostia de Washington avant de traverser la rivière Anacostia sur le chemin du National Mall.

Biden devrait passer la nuit à la Blair House, la maison d’hôtes officielle de la Maison Blanche. Il commencera sa journée mercredi lors d’une messe à la cathédrale Saint-Matthieu avant de se rendre au Capitole américain pour la cérémonie d’inauguration.

Biden est arrivé à Washington en avion avec sa famille mardi après que les plans précédents de voyager de sa ville natale de Wilmington, dans le Delaware, à Washington aient été rayés en raison de problèmes de sécurité, a rapporté l’Associated Press.

«C’est un peu émouvant pour moi», a déclaré Biden, s’étouffant lors d’un événement de départ avant de prendre le vol court. « Vous avez été avec moi toute ma carrière, à travers les bons et les mauvais moments. Je veux vous remercier pour tout. »

