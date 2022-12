Pour Gareth Southgate et l’Angleterre, la Coupe du monde commence maintenant

AL KHOR, Qatar — Pour l’Angleterre et Gareth Southgate, les vraies affaires commencent maintenant.

Après des 30 premières minutes tendues contre le Sénégal, les champions d’Afrique ont été expédiés avec un minimum d’agitation en huitièmes de finale et vient maintenant l’étape de la Coupe du monde où les gros frappeurs ne peuvent plus s’éviter.

La récompense de l’Angleterre pour sa victoire 3-0 au stade Al Bayt dimanche – gagnée grâce aux buts de Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayo Saka – est un match nul en quart de finale contre la France dans le même stade samedi. C’est un rendez-vous avec Kylian Mbappe, avoir le tournoi “de ses rêves” avec cinq buts en quatre matchs, mais aussi avec l’histoire.

Parce que si l’Angleterre veut aller plus loin, elle devra faire quelque chose qu’elle n’a jamais fait auparavant : gagner un match à élimination directe contre une grande nation loin du stade de Wembley.

Se plonger dans les tournois n’est pas nouveau pour Southgate après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et la finale des Championnats d’Europe en 2021.

Mais les deux fois, le tirage au sort s’est ouvert, permettant à l’Angleterre d’atteindre les quatre derniers en Russie en battant la Colombie et la Suède avant de finalement perdre face à la Croatie. L’autre côté de la fourchette comprenait le Portugal, l’Argentine, le Brésil et les vainqueurs éventuels, la France.

C’était une histoire similaire à l’Euro, lorsque l’Angleterre s’est retrouvée dans un groupe aux côtés de la Suède, de l’Ukraine, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la République tchèque, du Pays de Galles et du Danemark, laissant la Belgique, le Portugal, la France, l’Espagne et l’Italie pour s’affronter de l’autre côté.

L’équipe de Southgate a battu l’Allemagne (à Wembley) puis a affronté l’Ukraine et le Danemark pour une place en finale, où ils ont perdu contre l’Italie aux tirs au but.

Ce n’est, bien sûr, pas la faute de Southgate si les tirages récents ont été gentils, mais il ne fait aucun doute que jouer les détenteurs de la France sur le sol étranger est un pas en avant sur ces deux campagnes.

“C’est le plus gros test auquel nous puissions faire face”, a déclaré Southgate. “Ce sont des champions du monde. Ils ont une profondeur incroyable de talent avec des joueurs individuels exceptionnels. C’est un défi fantastique et un match brillant pour nous de nous préparer. Les deux quarts de finale qui sont déjà en place sont des rivalités de football historiques et de grands jeux du passé. C’est un grand jeu pour nous d’être impliqués et de nous tester contre les meilleurs.”

jouer 1:46 Luis Echegaray est impressionné par la performance de Jude Bellingham lors de la victoire de l’Angleterre en huitièmes de finale contre le Sénégal.

La préparation sera dominée par des questions sur la façon d’arrêter Mbappe, qui plus tôt dimanche a marqué deux fois lors d’une victoire 3-1 contre la Pologne.

Cela attirera probablement l’attention de l’entraîneur français Didier Deschamps sur le fait que Harry Maguire a eu un départ particulièrement inconfortable contre le Sénégal et a semblé énervé par la pression et le rythme du début.

Cela aurait pu être une autre histoire pour le Sénégal si Boulaye Dia n’avait pas vu une bonne occasion bien sauvée par Jordan Pickford avec le score toujours à 0-0, mais après que l’Angleterre a marqué deux fois en 10 minutes à la fin de la première mi-temps, le jeu était plus comme un concours.

La France ne sera pas aussi accommodante et beaucoup dépendra de Southgate et de sa sélection d’équipe. Il a utilisé un arrière à quatre depuis son arrivée au Qatar, mais il sera tenté de passer à un arrière à cinq contre la France, en partie pour protéger Maguire et John Stones contre le rythme effréné de Mbappe. Cela signifierait que Kyle Walker jouerait le rôle de troisième défenseur central avec Kieran Trippier comme arrière droit.

On a l’impression que Southgate n’aime jouer qu’avec quatre défenseurs alors qu’il sait que l’Angleterre va dominer le ballon et ce n’est pas acquis contre une équipe de France qui voudra aussi jouer sur le pied avant.

Quelle que soit sa décision, Southgate peut au moins se réjouir du fait que, jusqu’à présent, il a réussi ses grands appels de sélection. Il a choisi Henderson plutôt que Mason Mount et Saka plutôt que Marcus Rashford en forme contre le Sénégal et les deux se sont retrouvés sur la feuille de match.

“Mbappe est un joueur de classe mondiale et a déjà livré de grands moments dans ce tournoi et dans les tournois précédents”, a déclaré Southgate.

“Il y a aussi [Antoine] Griezmann et c’est un joueur phénoménal. Il y a Olivier Giroud, que nous connaissons si bien, et ils ont de jeunes joueurs de milieu de terrain exceptionnels, donc partout où vous regardez, ils ont un talent incroyable. C’est un test énorme, mais que nous attendons avec impatience et un grand défi pour notre équipe.”

Lorsque l’Angleterre rencontre les gros canons à la fin des affaires d’un tournoi majeur à l’extérieur, un billet d’avion pour la maison suit généralement.

La liste des sorties depuis la victoire de la Coupe du monde en 1966 se lit Allemagne de l’Ouest (Coupe du monde 1970), Argentine (Coupe du monde 1986), Allemagne de l’Ouest (Coupe du monde 1990), Argentine (Coupe du monde 1998), Brésil (Coupe du monde 2002), Portugal (Euro 2004), Portugal (Coupe du monde 2006), Allemagne (Coupe du monde 2010) et Italie (Euro 2012). Si la France ne doit pas être ajoutée à cette liste, Southgate devra, entre autres problèmes posés par les champions du monde actuels, trouver la meilleure façon d’arrêter Mbappe.

L’Angleterre est au Qatar depuis près de trois semaines, mais le vrai travail ne fait que commencer.