Pour gagner, équilibrer attaque et défense doit : le nouvel entraîneur du Chennaiyin FC

Bozidar Bandovic, nouvel entraîneur en chef de l’équipe indienne de Super League (ISL) Chennaiyin FC, a déclaré qu’il devait y avoir un équilibre entre l’attaque et la défense et que les équipes capables de le gérer récolteraient les fruits du succès.

Après la déception de la saison dernière qui les a vus terminer huitièmes du classement, le Chennaiyin FC a recruté Bandovic comme entraîneur-chef plus tôt ce mois-ci pour renverser la vapeur.

« Si vous jouez offensivement et que vous perdez le match, vous ne gagnez rien. La chose la plus importante est d’aider à améliorer le joueur. Le résultat est important bien sûr. J’aime contrôler le jeu, créer des occasions de marquer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, dans la plupart des ligues du monde, chaque équipe qui gagne la ligue concède moins de buts. Ce n’est pas seulement l’infraction.

« Il doit y avoir un équilibre. Il faut très bien défendre. Vous pouvez gagner un match avec un joueur de qualité, mais vous ne pouvez pas gagner la ligue. Si vous voulez gagner le championnat, pour moi en tant qu’entraîneur, c’est l’équipe qui le gagnera, pas un seul joueur », a déclaré Bandovic à Football United.

Le Monténégrin a déclaré qu’il ne subirait aucune pression pour la nouvelle saison, étant donné que les doubles champions ont connu une mauvaise saison dernière.

« Je n’ai aucun problème de pression. J’ai travaillé tellement d’années ; J’ai été deux fois entraîneur adjoint, deux fois entraîneur-chef. C’est une grosse, grosse pression. Si vous croyez en vous, vous savez ce que vous faites [pressure can be dealt with]… Bien sûr, il y a parfois de la pression mais c’est notre travail. Si je ne supporte pas la pression, alors je dois changer de travail. Je ne peux pas être entraîneur », a-t-il déclaré.

Le joueur de 51 ans était convaincu que l’équipe aurait des problèmes de score au cours de la nouvelle saison. Le Chennaiyin FC n’a inscrit que 17 buts en 20 matchs au cours de la saison 2020/21, ce qui est le plus bas des 11 équipes.

« La confiance en soi est quelque chose que l’on acquiert tous les jours au travail. Si un joueur a peur de faire des erreurs, il ne peut pas jouer ; il n’a pas confiance. Je veux qu’ils jouent librement et je veux qu’ils fassent les choses que je leur demande. Je vais les mettre en situation de montrer leur qualité et je veux qu’ils essaient. Si vous n’essayez pas, vous ne savez pas ce que vous obtiendrez.

« … Nous aurons des joueurs pour marquer des buts cette saison et nous avons Rafael Crivellaro qui revient [who missed the most of the 2020-21 season through injury], donc j’espère que l’équipe sera bien meilleure », a-t-il déclaré.

