Pour gagner de l’argent, évitez ces erreurs courantes

Peu importe à quel point vous êtes intelligent ou bien éduqué, et peu importe votre succès professionnel, quand il s’agit d’investir, vous ne prendrez peut-être pas les meilleures décisions.

C’est parce que vous êtes humain, ce qui signifie que vous êtes câblé pour réagir de certaines manières qui vous servent bien dans de nombreuses parties de votre vie, mais qui ont tendance à travailler contre vous lorsqu’il s’agit de prendre des décisions d’investissement intelligentes, selon le psychologue Daniel Crosby, auteur de “L’investisseur comportemental”.

“Non seulement la haute intelligence n’est pas un isolant [against bad financial decisions]ce pourrait être un drapeau rouge », a déclaré Crosby.

Mais voici le truc : si vous êtes conscient de votre médiocrité en ce qui concerne les marchés, cela peut en fait vous aider à être un meilleur investisseur.

Basé sur des décennies de recherche comportementale de pointe, Crosby a dit les investisseurs deviennent facilement la proie de quatre préjugés inhérents. Mais lorsque vous en êtes conscient, vous pouvez prendre des mesures pour atténuer leur effet ou les exploiter à votre avantage financier.

Tout le monde a un ego. Elle nous protège à bien des égards, en partie en créant un sentiment de confiance – et souvent un excès de confiance – dans nos propres capacités et jugements.

“Ego nous fait sortir du lit le matin”, a déclaré Crosby.

Ceux qui deviennent très sûrs d’eux sont plus susceptibles d’être résilients et de réussir professionnellement. «Les gens qui sont trop confiants sont souvent plus heureux et plus susceptibles de réussir dans les affaires et les politiciens. Et [a strong] l’ego peut nous protéger contre les revers, la déception et la perte », a-t-il déclaré.

Mais quand il s’agit d’investir, trop confiance en soi peut vous coûter de l’argent réel.

Par exemple, a déclaré Crosby, la plupart d’entre nous préféreraient trouver des informations qui confirment ce que nous croyons déjà plutôt que de rechercher des informations qui remettent en question nos croyances. Il cité des recherches montrant que même lorsqu’on nous présente des faits qui contredisent directement ce que nous croyons, grâce à notre ego, nous pouvons devenir encore plus enracinés dans ces croyances erronées.

Une façon dont cela pourrait se produire lorsque vous investissez est que vous pouvez être sûr qu’une entreprise donnée ou une nouvelle classe d’actifs – comme la crypto – gagnera l’avenir. Donc, vous jetez une somme d’argent disproportionnée sur votre idée à ne pas perdre.

Mais la recherche suggère que choisir ce que vous pensez être les futurs gagnants au lieu d’investir dans le marché plus large peut nuire à vos rendements à long terme. Crosby statistiques citées montrant les performances de la gestion active des fonds d’actions moins bien que l’indexation passive plus de 80 % du temps sur des périodes de 5 et 10 ans. Et c’est avant de tenir compte des frais plus élevés qu’un investisseur paie pour les fonds gérés activement.

Investir comporte toujours des risques. Mais le désir des gens de s’en tenir au familier ou pousser l’adage “investir dans ce que vous savez” trop loin peut augmentent réellement ce risque.

Crosby a utilisé l’exemple d’une personne qui travaille dans l’industrie technologique, achète une maison dans un centre technologique comme San Francisco et investit principalement dans des actions technologiques. Le résultat : ses perspectives financières dépendront de manière disproportionnée de la santé du secteur de la technologie, car elle y consacre la majeure partie de son temps et de son argent par le biais de son travail, de sa propriété et de son portefeuille. Lorsque le secteur de la technologie prend un coup, elle pourrait se faire écraser financièrement.

Une autre façon dont les investisseurs se tournent souvent vers le familier consiste à investir principalement dans des actions américaines en pensant que les actions non américaines sont trop risquées.

Les humains ont tendance à accorder une attention disproportionnée aux mauvaises nouvelles ou aux événements dramatiques et peu probables (par exemple, des attaques de requins ou des avions volant dans des bâtiments). Les deux peuvent fausser notre perception du risque.

De plus, la surcharge d’informations – qu’elles proviennent de données, de recherches ou d’actualités – peut conduire à des décisions erronées car trop d’informations rendent difficile la détection de la forêt pour les arbres, a noté Crosby.

Nos émotions et notre intuition peuvent nous protéger dans certaines situations difficiles, ou elles peuvent nous guider. Par exemple, vous pourriez finalement choisir un bon partenaire après des années à fréquenter d’autres personnes qui n’étaient jamais tout à fait faites pour vous.

Mais ils peuvent aussi nous amener à agir de manière imprudente sur le moment et à passer outre ce que nous savons normalement que nous devrions faire.

Pense aux beignets, Crosby suggéré. Vous avez peut-être reçu tous les conseils nutritionnels du monde, mais en cas de stress maximal, vous chercherez invariablement les beignets en poudre, pas les asperges.

La façon dont l’émotion se joue sur les marchés peut être coûteuse. Si votre peur est activée, vous pouvez paniquer et vendre au mauvais moment. Ou si vous êtes ravi, votre optimisme peut déformer votre perception du niveau de risque que vous prenez réellement avec un investissement.

Les investisseurs peuvent chercher à passer outre leurs préjugés inhérents de plusieurs façons, a déclaré Crosby. Parmi ses stratégies suggérées :

Éteignez le bruit. Ne vérifiez pas vos comptes de placement quotidiennement. Ne vous fixez pas sur chaque rotation du marché. Ne vous noyez pas dans les métriques. Et ne laissez pas les événements négatifs influencer de manière disproportionnée vos décisions d’investissement.

Ayez de l’humilité. Vous ne pouvez pas prédire l’avenir. Et vous n’aurez jamais d’informations parfaites pour faire un pari sûr sur une seule valeur ou un seul secteur.

Diversifiez vos avoirs. Crosby l’a exprimé ainsi dans son livre : « La diversification est… l’incarnation de la gestion du risque de l’ego. [It]C’est un clin d’œil concret à la chance et à l’incertitude inhérentes à la gestion de l’argent et un aveu que l’avenir est inconnaissable.

Par exemple, pour contrer le soi-disant biais national dans vos investissements, Crosby a suggéré que vous ne devriez pas investir beaucoup plus dans les actions nationales que leur pourcentage du marché mondial. Selon la façon dont elles sont mesurées, les actions américaines représentent entre 45 % et 60 % du marché boursier mondial. Mais les investisseurs américains moyens détiennent généralement une part beaucoup plus importante de leurs avoirs en actions dans des sociétés américaines et très peu dans des actions étrangères.

Mettre un système en place. Automatiser votre épargne et investir dans un portefeuille diversifié, quelles que soient les conditions du marché, fonctionne souvent bien. Il en va de même pour la mise de côté automatique d’un certain montant d’épargne pour des objectifs à court terme et des urgences.

“Il s’agit moins d’un processus parfait que d’avoir un processus”, a déclaré Crosby.

Un exemple est l’idée de “réglez-le et oubliez-le” avec l’épargne-retraite. Les employés qui choisissent l’option dans leur plan 401 (k) d’augmenter automatiquement leur épargne chaque fois qu’ils obtiennent une augmentation font mieux que s’ils devaient prendre des décisions chaque mois sur le montant à épargner.

Utilisez les émotions à votre avantage financier : Une étude citée par Crosby ont montré que les parents à faible revenu étaient susceptibles d’économiser deux fois plus d’argent lorsqu’ils disposaient d’une enveloppe réservée à l’épargne sur laquelle figure une photo de leurs enfants.

Sachez qu’aucun investissement n’est parfait. De nombreuses personnes obtiennent leur exposition au marché boursier par le biais de leurs 401 (k), en particulier par le biais de fonds à date cible que leurs employeurs proposent comme investissement par défaut.

Alors que les fonds à date cible ont leurs détracteurs, Crosby a déclaré: «Chaque investissement est imparfait. … Et [target date funds] sont tellement mieux pour la personne moyenne que ce que fait la personne moyenne.