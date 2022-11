Pour “Fleishman est en difficulté”, Claire Danes et Jesse Eisenberg disent que oui

Le mariage, a insisté l’actrice Claire Danes, signifie sacrifier certaines libertés.

“C’est l’un des grands cadeaux de celui-ci,” dit-elle. «Mais parfois, cette chaussure est un peu confortable. Il y a des moments où vous vous dites : ‘En fait, j’irais dans une direction différente ici.’ »

“Pour moi, je suis tellement heureux d’avoir une chaussure”, a déclaré Jesse Eisenberg, son mari de travail.

Dans “Fleishman Is in Trouble”, l’adaptation en série limitée de FX du roman de 2019 de Taffy Brodesser-Akner, Danes, 43 ans, et Eisenberg, 39 ans, incarnent Rachel et Toby Fleishman. Marié depuis longtemps et récemment séparé, les Fleishman – elle est un agent de talent de grande puissance; c’est un hépatologue – habiter les échelons supérieurs de l’Upper East Side de Manhattan. Les deux premiers épisodes arrivent sur Hulu le 17 novembre, avec un nouvel épisode chaque jeudi pendant six semaines supplémentaires. (Brodesser-Akner, qui a écrit sept des huit épisodes, est rédacteur pour le New York Times Magazine.)

Un après-midi récent, Danes (“Homeland”, “The Essex Serpent”) et Eisenberg (“The Social Network”, “When You Finish Saving the World”) se sont rencontrés dans un bureau du siège social de FX à Manhattan avec un “Fleishman”. vue sur les hauteurs moyennes et les châteaux d’eau. Danes est marié à l’acteur Hugh Dancy, Eisenberg à l’éducatrice Anna Strout. Mais pendant environ six mois – bien qu’ils ne se soient rencontrés qu’une seule fois plus d’une décennie auparavant, quand Eisenberg était extrêmement défoncé – ils ont dû faire semblant d’être mariés l’un à l’autre dans une émission qui suit une union depuis le début de la cour jusqu’à l’implosion éventuelle et au-delà, traçant sa décomposition avec une spécificité granulaire et parfois une vision double.

Le roman soutient qu ‘«au-delà de votre point de vue se trouve un abîme avec un chaudron de feu bouillonnant, et que juste au-delà de cet abîme se trouve le point de vue de votre conjoint». Ainsi, le spectacle met en scène certaines scènes du point de vue de Rachel et d’autres de celui de Toby. (Le pilote a été réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris, producteurs exécutifs eux-mêmes mariés.)