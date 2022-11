Pour Fetterman, le parcours de la campagne se double d’un chemin vers la guérison

Et alors qu’il ridiculisait le Dr Oz à propos de son bien immobilier, il a été encouragé par des appels de “Oui, monsieur!” et « Crudités ! »

Plus tôt cette année, une vidéo du Dr Oz achetant, comme il l’a dit, de la “crudité”, est devenue un sujet de moquerie importante alors que la campagne de M. Fetterman tentait de l’utiliser pour illustrer que le républicain était déconnecté.

Un sondage mariste réalisé après le débat a révélé que M. Fetterman avait une avance de six points de pourcentage sur le Dr Oz parmi les électeurs inscrits et parmi ceux qui ont déclaré qu’ils avaient définitivement l’intention de voter. Mais une enquête Emerson College Polling / The Hill auprès des électeurs de Pennsylvanie, également menée après le débat, a trouvé le Dr Oz avec une avance étroite, mais dans la marge d’erreur du sondage. De nombreux stratèges des partis des deux côtés de l’allée considèrent la course comme très proche.

Alors que les questions sur la santé de M. Fetterman ont été un thème important de la race, le crime, l’économie et la biographie du Dr Oz ont été tout aussi ou, dans certains cas, plus dominants. M. Fetterman a été frappé d’attaques contre son dossier de justice pénale alors que les républicains se sont concentrés sur son mandat de président du Conseil des grâces de l’État, et les démocrates sont confrontés à un environnement national difficile au milieu d’une inflation élevée et des faibles chiffres d’approbation du président Biden.

Mais les sondages montrent également des signes avant-coureurs pour le Dr Oz, dont le temps en tant que médecin de la télévision et les liens avec l’État ont été à plusieurs reprises examinés de près. Un sondage de l’Université de Monmouth publié mercredi a révélé que 55% des Pennsylvaniens interrogés pensaient qu’il comprenait peu les préoccupations des électeurs comme eux. Un sondage de Fox News a montré que 44 % des électeurs craignaient que le Dr Oz, dont la résidence principale de longue date se trouvait dans le New Jersey, ne connaisse pas suffisamment la Pennsylvanie pour occuper le poste de sénateur.

À ce stade de la course, alors qu’il ne reste que peu d’électeurs indécis, “cela revient aux intangibles, aux attributs de caractère des candidats eux-mêmes”, a déclaré Robert Blizzard, un sondeur républicain.