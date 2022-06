Pour faire pression sur Taïwan, la Chine cible désormais ses exportations de mérous

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a déclaré que l’unification de Taiwan avec la Chine était inévitable, mais la plupart des 23 millions d’habitants de Taiwan sont favorables au maintien de l’indépendance de facto de l’île. Alors que Pékin a intensifié la pression sur l’île, Taïwan a décidé de renforcer ses relations économiques et diplomatiques avec des pays plus amis, notamment les États-Unis, ceux de l’Union européenne et le Japon.

Ces dernières années, Pékin a envoyé des avions militaires vers l’île presque quotidiennement. Il a tenté d’isoler Taïwan, en se débarrassant de ses quelques alliés diplomatiques restants et en l’empêchant de rejoindre les organisations internationales. Il a également de plus en plus cherché à restreindre l’accès de l’île au vaste marché de consommation chinois, interdisant les ananas taïwanais, puis les pommes de cire, l’année dernière après avoir déclaré que les fruits apportaient des parasites.