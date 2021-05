Pour ‘F9’, faire des cascades qui collent

Et les aimants?

Ils ont lancé des voitures dans le ciel à l’arrière des avions. Ils ont fait sauter des voitures à travers des bâtiments à Abu Dhabi, ils ont piloté des voitures sur des plaques de glace et les ont opposées à des sous-marins. Quelle est la suite pour les cinéastes de la série «Fast and Furious», une franchise qui, depuis 20 ans, attire le public?

Le héros du cinéma, Dominic «Dom» Toretto (Vin Diesel), s’est installé dans une vie tranquille avec Letty (Michelle Rodriguez) et son fils. Mais il est ramené à l’action lorsque la planète est menacée par un homme avec qui il a une histoire: son frère séparé, Jakob (John Cena), qui possède un électroaimant.

Il se compose de disques magnétiques qui peuvent être câblés ensemble ou utilisés séparément. Un disque de contrôle (avec un ces-go-to-11-style cadran) peut augmenter ou diminuer la polarité des aimants. Le même disque peut créer un champ magnétique de faible intensité qui pourrait éloigner une fourchette. Mais s’il est amplifié aux réglages les plus élevés, l’électroaimant peut, par exemple, être attaché au bas d’un avion et attraper une voiture en vol alors qu’elle décolle d’une falaise. Et ainsi le plaisir commence.

Le réalisateur Justin Lin, de retour dans la franchise après avoir réalisé ses troisième à sixième versements, a déclaré qu’il était devenu intrigué par le concept d’aimant lors d’un voyage en Allemagne avec un producteur pour trouver l’inspiration pour les films.

«Nous nous sommes retrouvés à Hambourg, et à ce moment-là, je m’intéressais aux accélérateurs de particules», a-t-il déclaré dans une interview vidéo. «C’était quelque chose auquel je pensais, mais je ne savais pas où cela allait mener.»

Là ils ont visité le centre de recherche DESY, abrite un accélérateur de particules utilisé pour étudier la structure de la matière. Lin a déclaré que l’un des scientifiques, Christian Mrotzek, avait mentionné l’idée que la technologie des aimants utilisant des courants électriques pouvait créer divers degrés de polarité. Ce concept a formé la base de l’arme conçue par Lin avec son collègue scénariste, Daniel Casey.

Mais ce n’est pas comme s’ils collaient étroitement à la science. C’est le genre de film qui appose un moteur de fusée sur une Pontiac Fiero, après tout. Au lieu de cela, l’équipage a pris l’idée d’aimants qui peuvent être activés et désactivés pour créer des cascades impressionnantes.