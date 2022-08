Pour évaluer le danger d’incendie de forêt, la Grande-Bretagne se tourne vers le Canada

Andy Elliott grimpe péniblement une colline à travers une grande parcelle noircie de landes dans la campagne du Dorset où lui et une équipe de pompiers ont éteint un incendie de forêt la semaine précédente.

Des branches carbonisées sortent du sol comme des bois de charbon.

“Les conditions d’incendie à travers le Royaume-Uni sont vraiment extraordinaires, et en particulier dans le sud-est de l’Angleterre”, a déclaré Elliott. “Nous utiliserions le mot extrême.”

Le pompier et chercheur sur les incendies de forêt de l’Université d’Exeter dit que bien que le Royaume-Uni ait toujours eu beaucoup de petits incendies de forêt, ils voient maintenant les incendies devenir plus grands et plus intenses, menaçant des vies et des maisons.

Elliott se penche pour mettre une jauge d’humidité du sol dans le sol et atteint dans la brosse pour ramasser des feuilles et des ronces croquantes qu’il place dans un sac. Ces échantillons seront transportés dans un laboratoire universitaire où ils seront enflammés dans des conditions contrôlées pour mesurer leur degré d’inflammabilité et leur capacité à alimenter un incendie.

Tout cela fait partie d’un projet impliquant des universités et des chercheurs à travers le Royaume-Uni pour adapter un système national d’évaluation du danger d’incendie de forêt basé sur le Système canadien d’évaluation du danger d’incendie de forêt.

Les équipes britanniques espèrent créer un système unique

“Le Royaume-Uni n’a pas officiellement de système d’évaluation du danger d’incendie en tant que tel”, a déclaré Elliott.

“C’est très ponctuel. C’est aux pompiers locaux de diffuser les messages de sécurité, et les autorités locales diffuseront les messages de sécurité, mais il n’y a pas vraiment de coordination.”

Elliott et les équipes travaillant à travers le pays espèrent changer cela en adoptant le système canadien pour créer une source unique d’informations de haute qualité que les pompiers pourront utiliser pour planifier et avertir le public.

En raison de la diversité des écosystèmes au Royaume-Uni, des équipes de différentes régions ont dû se séparer pour effectuer des travaux sur le terrain.

Andy Elliott, chercheur en incendie et pompier, recueille des échantillons de végétation sèche dans les landes. Les échantillons seront brûlés pour mesurer dans quelle mesure ils pourraient alimenter un incendie de forêt, permettant aux chercheurs de déterminer les niveaux de danger d’incendie. (Lauren Sproule/CBC)

“Les carburants sont différents à travers le Royaume-Uni. Nous reconnaissons qu’ils changent avec la latitude”, a déclaré Elliott.

“Donc, tout cela est examiné et mesuré en ce moment afin que nous puissions donner un système qui sera, nous l’espérons, accessible au public, qui, nous l’espérons, sera utilisé par les services d’urgence.”

Le modèle canadien

Pendant environ un siècle, les chercheurs et les travailleurs de la sécurité publique au Canada ont élaboré diverses mesures et échelles pour anticiper le degré de risque d’incendie de forêt. Mais c’est en 1968 que le Canada a établi pour la première fois son Système canadien d’évaluation du danger d’incendie de forêt.

Mike Wotton, chercheur au Service canadien des forêts et professeur de foresterie à l’Université de Toronto, est l’un des Canadiens qui aide les chercheurs britanniques à modifier le modèle pour leur pays.

Mike Wotton, chercheur scientifique au Service canadien des forêts, travaille avec des chercheurs du Royaume-Uni alors qu’ils adaptent le système canadien de danger d’incendie de forêt à leur propre pays. (Derek Hooper/CBC)

“C’est l’outil commun qui est utilisé à travers le Canada jour après jour pendant la saison des incendies pour donner aux gestionnaires des incendies une idée de la situation dans leurs forêts, essentiellement, en termes de potentiel d’incendie”, a-t-il déclaré.

Le modèle saisit un certain nombre de mesures pour anticiper le risque d’incendie, qui sont ensuite partagées avec les responsables des incendies et des urgences.

“Des choses comme la sécheresse des combustibles forestiers, la vitesse à laquelle les incendies vont se propager, l’intensité ou la taille des flammes auxquelles on pourrait s’attendre sur tout incendie qui a commencé”, a déclaré Wotton.

Les Canadiens sont peut-être familiers avec le volet d’information publique de premier plan du système. Toute personne conduisant dans des zones boisées aura vu les grands panneaux d’affichage avec une flèche pointant vers le niveau de risque d’incendie actuel.

Le Royaume-Uni n’est pas le premier pays à étudier le modèle canadien pour créer son propre système d’alerte précoce, et Wotton a déclaré qu’il était bien connu dans le monde.

“Nous avons beaucoup travaillé avec la Nouvelle-Zélande et l’Indonésie, la Malaisie … Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec les Suisses pour les aider à adapter le système.”

De nombreux Canadiens ne connaissent que la partie avant du Système canadien d’évaluation du danger d’incendie de forêt, comme ce panneau d’affichage dans la municipalité de Tweed, en Ontario, mais il y a beaucoup de science derrière les panneaux routiers qui communiquent le risque d’incendie au public. (Soumis par Mike Wotton)

Possibilité de rafraîchir le système canadien

Le travail du Royaume-Uni pour spécialiser son système de danger d’incendie pourrait également profiter aux chercheurs canadiens – en particulier certains travaux effectués par Elliott dans les landes où le terrain et la végétation sont similaires aux arbustes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

“Les agences de gestion des incendies ont du mal à prévoir les incendies”, a déclaré Wotton. “Nous espérons que nous pourrons prendre une partie de ce qu’ils apprennent et l’appliquer ici dans certains types de carburant sur lesquels nous n’avons pas été en mesure de mener notre propre combustion expérimentale ou recherche.”

Il a déclaré que les innovations des équipes britanniques ont également fourni l’occasion de rafraîchir le système canadien, qui est resté relativement inchangé au cours des 50 dernières années.

“Il est attendu depuis longtemps une mise à niveau pour intégrer certaines des nouvelles choses que nous comprenons sur la science du feu, en construisant un système plus flexible”, a-t-il déclaré.

“J’espère que certaines des choses que nous voyons ce groupe au Royaume-Uni bien faire nous donneront des idées sur l’endroit où nous pouvons également amener le système ici au Canada.”

Wotton ne tarit pas d’éloges sur la manière dont les équipes britanniques adaptent le système et s’est dit impressionné par la nature robuste de leurs tests et de leur travail sur le terrain.

“Ils le font bien et ne se contentent pas de faire de la science universitaire, mais ils sortent et brûlent à travers le pays, se liant à des partenaires sur le terrain qui sont des gestionnaires d’incendie afin qu’ils puissent créer les bons outils pour aider les premiers répondeurs. »

Une section de broussailles brûlées est vue en juillet après qu’un incendie de forêt a éclaté sur Winfrith Heath, Dorset. L’incendie a suivi des mois de sécheresse et quelques jours de chaleur record. (Lauren Sproule/CBC)

Vitesse de l’essence

Pour Elliott, qui porte à la fois le chapeau d’un chercheur et d’un intervenant en cas d’incendie, la finalisation d’un système national ne peut pas arriver assez tôt.

“Ce sont des paysages dans lesquels j’ai vécu toute ma vie en grandissant et que j’adore, et les voir détruits par un incendie est tout simplement déchirant”, a déclaré Elliott. “Je suis rassuré par le fait que nous faisons des recherches là-dessus et que nous progressons.”

Le projet a encore une année de recherche et de collecte de données devant lui avant qu’un système national puisse être adopté, dit-il.

Mais étant donné les températures record de juillet, qui ont dépassé les 40 °C pour la première fois dans l’histoire du pays, et les 41 maisons londoniennes qui ont ensuite été détruites par des incendies de forêt, Elliott pense que le système deviendra un outil important.

“Le taux de changement a peut-être surpris certains d’entre nous, en particulier avec les événements récents, mais nous avançons dans la bonne direction et le système d’évaluation du danger d’incendie nous aidera vraiment à comprendre cela.”