Pour être une grande équipe, nous devons être cohérents, déclare le patron du FC Goa, Carlos Pena

Ce n’était pas le jour du FC Goa, Carlos Pena et ses garçons ayant succombé à une défaite 2-0 contre le Bengaluru FC en Hero Indian Super League au Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de Fatorda.

La défaite était leur troisième défaite cette saison pour les Gaurs, qui ont remporté les quatre autres des sept matches disputés jusqu’à présent. Cela montre que si les Hommes en Orange ont impressionné en termes de performances, le manque de régularité pose problème à l’équipe.

L’une des raisons à cela pourrait être l’équipe relativement nouvelle, avec pas moins de sept nouvelles recrues cet été et une refonte complète du personnel d’entraîneurs.

Carlos Pena, qui a déjà joué pour le FC Goa et est maintenant leur entraîneur-chef, comprend le besoin de cohérence au sein d’une équipe en compétition pour les trophées et a souligné qu’ils continuaient à y travailler malgré le revers contre le Bengaluru FC.

“La prochaine étape est la cohérence, je vous l’ai également dit avant le match. Nous avons eu un grand défi aujourd’hui parce que nous pensions que ce match allait être facile et il ne l’a pas été. Nous venons d’un gros match contre l’ATK Mohun Bagan, et pour être une grande équipe, il faut être cohérent », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse d’après-match.

«Passez ces jours-ci et gagnez les matchs comme aujourd’hui, mais cela peut arriver. Nous savions que nous faisions face à un très bon adversaire et maintenant, la première chose est que nous devons passer à autre chose et gagner de nouveaux défis.

‘Contre BFC, on a créé nos propres problèmes’

Les deux buts marqués par les Blues samedi sont dus à des erreurs défensives du FC Goa. S’exprimant après le match, Pena a estimé qu’ils auraient pu être évités.

«Je pense que nous étions trop faibles en termes d’énergie en première mi-temps, en particulier pour récupérer le ballon. Nous n’avons pas compris comment déplacer le ballon (pour le rendre dur pour les adversaires) et nous avons créé nos propres problèmes car les deux buts sont venus de notre perte de possession. Dans l’ensemble, oui, une mauvaise journée », a-t-il déclaré.

«Ils (le Bengaluru FC) sont venus attendre les occasions, défendre correctement, être compacts et ensemble, et essayer d’obtenir des occasions sur la contre-attaque. Leur plan a très bien fonctionné, ils ont eu deux occasions, ils les ont saisies et nous avons perdu.

“Eh bien, nous devons maintenant rebondir, pensez bientôt à jeudi car nous avons un nouveau match”, a ajouté le joueur de 38 ans.

Mise à jour sur Edu Bedia

Lorsque les Men in Orange ont annoncé le onze de départ plus tôt dans la journée, cela a pris les fans par surprise lorsque le milieu de terrain vedette Edu Bedia a été nommé parmi les remplaçants. Après le match contre le Bengaluru FC, Carlos Pena a révélé pourquoi il n’avait pas titularisé l’ancien joueur du FC Barcelone.

“Lorsque nous avons terminé le dernier match, il (Edu) avait des douleurs au abducteur (muscle). Je pensais au prochain match de jeudi, nous avons bientôt deux matchs. J’ai fait confiance à mon équipe et j’ai commencé le onze de jeu que je voulais jouer », a déclaré le tacticien.

