« Pour être honnête avec vous, je suis déçu par Turner depuis longtemps. » Charles Barkley comprend pourquoi il a des problèmes avec ses patrons de télévision

Charles Barkley a co-animé le programme préféré des fans À l’intérieur de la NBA depuis plus de deux décennies maintenant. Ces derniers temps, la situation des entreprises a été un peu agitée, cependant, comme À l’intérieur est sur le point d’être annulé . Au milieu de ce drame, Barkley a été vocal de son mécontentement face à la manière dont ses patrons ont géré la situation. Aujourd’hui, il semblerait que l’ancien Phoenix Sun ait encore plus de problèmes avec ses employeurs du réseau fondé par Turner. Plus précisément, Barkley était réel sur la façon dont il pensait que sa croissance professionnelle avait été retardée.

En 2018, l’ancien MVP de la NBA a lancé sa société de production, Round Mound Media. Depuis lors, la marque serait quelque peu stagnante. Cependant, Charles Barkley relance désormais la marque en collaboration avec EverWonder Studio. Le Temple de la renommée du basket-ball est récemment apparu sur Le spectacle de Jim Jacksonau cours de laquelle il a discuté de son déménagement dans une grande entreprise. Interrogé par l’animateur éponyme si cette décision était influencée par la lutte du réseau pour les droits NBA. Barkley a ensuite révélé ses problèmes de longue date :

Eh bien, pour être honnête avec vous, je suis déçu par Turner depuis longtemps, pour être honnête avec vous. Parce que cela aurait dû être fait il y a trois ans, lorsque j’avais plus de production télévisuelle. Vous savez, ils n’ont pas été un bon partenaire. Ils ont été un excellent partenaire télé tout au long de ma carrière de basketteur. Je veux dire, j’aime la famille Turner en ce qui concerne mes trucs de basket-ball. Mais en ce qui concerne ma production télévisuelle… cela aurait dû se produire il y a probablement cinq ans. Je devrais probablement avoir 20, 30 projets.

Il convient de préciser que Turner Broadcasting est techniquement disparu, puisque la quasi-totalité de ses actifs appartiennent désormais à Warner Bros. Discovery. Le 11 fois NBA All-Star a en outre souligné ses sentiments (tels que partagés sur YouTube ) à propos de l’impact négatif qu’il estime sur sa carrière de producteur :

Soyons clairs, je ne passerai pas à la télé. Mon travail consiste à aider les autres à réussir. Mais Turner n’a pas été un bon partenaire pour moi, car j’aurais dû être bien en avance sur ce que je suis actuellement. Et maintenant, Jeff est entré en scène et j’espère qu’il pourra faire passer mon entreprise au niveau supérieur.

Le Jeff auquel on fait référence est Jeff Zucker, qui travaillait avec Sir Charles chez WarnerMedia et dirigeait Turner Sports et CNN. Zucker supervise désormais RedBird IMI, qui soutient Round Mound Media, selon Annonce horrible . Il convient également de noter que TNT Sports a conclu un premier accord avec RMM, ce qui garantit son implication dans cette entreprise. Seul le temps nous dira comment cette collaboration persistera.

L’objectif de Charles Barkley d’agrandir sa société de production coïncide avec sa décision de revenir sur ses projets de retraite . L’été dernier, L’annonce de Barkley a secoué les fans qui étaient déjà sous le choc du sort de À l’intérieur de la NBA. Non seulement l’ex-Houston Rocket a réprimandé Warner Bros. Discovery pour ne pas avoir prétendument pris soin de ses affaires, mais il a également appelé la NBA . Barkley a affirmé que la ligue cherchait de l’argent pour ses fans après que WBD aurait égalé l’offre d’Amazon pour les droits de diffusion de la ligue.

Cette dernière série de commentaires concernant sa relation avec ses patrons illustre la tendance continue de Charles Barkley à ne pas mâcher ses mots lorsqu’il est très attaché à quelque chose. Il est évident qu’il est passionné par À l’intérieur de la NBA ainsi que sa bannière Round Mound Media. Personnellement, je suis intrigué de voir ce que l’avenir réserve à l’émission sportive de longue date ainsi qu’à la marque personnelle de Barkley.