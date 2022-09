Pour étendre l’offensive, l’Ukraine demande des chars mais dit que l’Allemagne n’aidera pas

KYIV, Ukraine – La capacité de l’Ukraine à expulser les forces russes de son pays le plus tôt possible dépend désormais largement de l’Allemagne et de sa volonté d’envoyer des blindés dont elle a désespérément besoin, a déclaré mardi un conseiller principal du président Volodymyr Zelensky. Mais l’Allemagne rechigne, provoquant une profonde frustration à Kyiv. C’est un écho des premiers jours de l’invasion, lorsque Berlin a été ridiculisé pour avoir offert des casques alors que l’Ukraine avait besoin d’armes lourdes.

“L’Allemagne doit comprendre que le calendrier de la fin de la guerre dépend de sa position”, a déclaré mardi Mykhailo Podolyak, l’un des principaux conseillers de Zelensky, au Washington Post dans une interview.

Une contre-offensive radicale dans la région du nord-est de Kharkiv a contraint les soldats russes à une retraite précipitée et a rendu plus de 1 100 miles carrés au contrôle ukrainien, un tournant potentiel plus de six mois après le début de la guerre.

Kyiv pense que le blindage lourd demandé – y compris les chars de combat et les véhicules de transport de troupes – pourrait aider à transformer ce tournant en un point de basculement. Les responsables ukrainiens exhortent désormais leurs partenaires occidentaux à leur fournir immédiatement plus d’armes.

“Plus vite nous recevrons telle ou telle arme de l’Allemagne, plus vite l’Allemagne rompra enfin ce sentiment de proximité avec la Russie, plus vite la guerre prendra fin”, a déclaré Podolyak. Il a déclaré que l’Ukraine demandait spécifiquement des véhicules blindés pour le personnel et des chars pour pouvoir soutenir son élan sur le champ de bataille.

Mais l’Allemagne, jusqu’à présent, n’a pas voulu accéder à la demande.

“Aucun pays n’a livré jusqu’à présent de véhicules de combat d’infanterie ou de chars de combat principaux de fabrication occidentale”, a déclaré la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, lors d’un événement à Berlin cette semaine. “Nous avons convenu avec nos partenaires que l’Allemagne ne prendra pas de telles mesures unilatéralement.”

Pratiquement aucun pays extérieur n’a fourni de chars à l’Ukraine, au lieu d’envoyer des modèles vieillissants tels que le M113, un véhicule blindé de transport de troupes à chenilles qui a été mis en service pour la première fois par les États-Unis dans les années 1960.

La Pologne et la République tchèque ont fourni à l’Ukraine quelques centaines de chars T-72, une arme de l’ère soviétique que les forces ukrainiennes connaissaient déjà. Il ne fait guère de doute maintenant que l’Ukraine pourrait utiliser des équipements plus modernes, même si cela nécessiterait une formation complémentaire.

Lundi, un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le Pentagone, a déclaré que les Ukrainiens avaient montré dans leur contre-offensive qu’ils étaient “assez efficaces” lorsqu’ils utilisent des véhicules blindés.

“Il est donc clair que ce type de capacité est important”, a déclaré le responsable de la défense, ajoutant que les États-Unis n’avaient pas “de plans spécifiques concernant une capacité spécifique à ce stade”.

Depuis les premiers jours de l’offensive militaire russe, l’Allemagne est accusée de traîner les pieds dans les livraisons d’armes à Kyiv. Initialement, alors que les troupes russes se massaient aux frontières de l’Ukraine, Berlin a déclaré que son histoire de guerre mondiale unique et sa politique de longue date signifiaient qu’elle ne pouvait pas envoyer d’armes.

Quelques jours après l’invasion du président russe Vladimir Poutine, dans le cadre de ce qui était considéré comme un changement radical dans la politique de défense du pays, l’Allemagne a déclaré qu’elle enverrait des armes. Mais le gouvernement, dirigé par le chancelier Olaf Scholz, un social-démocrate, souffre toujours de l’envoi d’armes plus lourdes, et depuis lors, il a été critiqué pour la rapidité et l’ampleur des livraisons.

Sous la pression publique et politique, Berlin a annoncé en avril qu’elle avait approuvé l’expédition de canons antiaériens automoteurs de fabrication allemande vers l’Ukraine, dont 24 ont été envoyés à ce jour. Mais il a résisté aux appels à envoyer des chars, dont le Leopard 2 de fabrication allemande.

Selon les médias allemands, le fabricant en a 100 prêts à être envoyés.

Lors d’une visite à Kyiv samedi, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré à la conférence sur la stratégie européenne de Yalta que l’Allemagne était “à 150 % aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien”.

Mais lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, Baerbock ne s’est pas engagée à fournir l’équipement demandé par Kyiv. “Alors que la situation sur le terrain change, nous réexaminons notre soutien et discuterons des prochaines étapes”, a-t-elle déclaré.

Dans un tweet Mardi, Kuleba a fait écho à Podolyak, ajoutant que l’Ukraine espérait également des véhicules de combat d’infanterie Marder. Le Leopard est un char exploité par de nombreux alliés de l’OTAN, dont le Canada, la Pologne et la Turquie, tandis que le Marder est un véhicule blindé à chenilles qui transporte des fantassins et ne possède pas de « canon principal » de gros calibre.

“Des signaux décevants de l’Allemagne alors que l’Ukraine a besoin de Léopards et de Marders maintenant – pour libérer les gens et les sauver du génocide”, a écrit Kuleba. « Pas un seul argument rationnel expliquant pourquoi ces armes ne peuvent pas être fournies, seulement des peurs abstraites et des excuses. De quoi Berlin a-t-il peur que Kyiv ne l’est pas ?

Les sociaux-démocrates de centre-gauche de Scholz ont historiquement adopté une politique de détente envers la Russie, tandis que Scholz lui-même est connu pour son style public extrêmement prudent.

Son gouvernement a exprimé divers arguments pour résister à la pression d’augmenter les livraisons d’armes – de ne pas vouloir déclencher la troisième guerre mondiale, à dire que les troupes ukrainiennes auraient besoin d’une formation pour utiliser des armes modernes. Mais souvent, les déclarations ont été contradictoires.

L’Allemagne avait initialement déclaré qu’elle ne pouvait épargner aucun de ses véhicules de combat d’infanterie Marder, mais a ensuite conclu un accord pour les envoyer en Slovénie afin que le pays d’Europe de l’Est puisse envoyer ses propres chars de l’ère soviétique en Ukraine. Ce système d’échange dit “ringtaucher” était destiné à fournir plus rapidement des chars aux forces ukrainiennes, mais ces efforts sont en grande partie au point mort.

Scholz dit qu’il coordonne soigneusement les livraisons avec les partenaires de l’OTAN. Mais même parmi les alliés de l’OTAN, il semble y avoir une certaine frustration à l’égard de Berlin.

Dans une interview accordée lundi à la chaîne de télévision allemande ZDF, l’ambassadrice des États-Unis en Allemagne, Amy Gutmann, a déclaré qu’elle saluait les efforts de l’Allemagne en faveur de l’Ukraine, mais que “mes attentes sont encore plus élevées”.

La guerre en Ukraine a posé un défi à la position de l’Allemagne en Europe.

Dans les premiers jours de la guerre, l’Allemagne, longtemps dépendante des combustibles fossiles russes, était un résistant notable aux sanctions, en particulier sur l’énergie. Les pays baltes et la Pologne ont appelé à un embargo total et immédiat sur l’énergie. L’Allemagne et d’autres se sont opposés à l’idée, arguant que cela nuirait davantage à l’Europe qu’au Kremlin.

Bien que les preuves des atrocités russes à Bucha aient aidé l’Allemagne et le reste du bloc à éliminer la plupart des importations de pétrole en provenance de Russie, la frustration à l’égard de Berlin a persisté, en particulier en Ukraine et parmi les États d’Europe centrale et orientale.

En avril, Zelensky a rejeté l’offre d’une visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a une histoire compliquée avec l’Ukraine en raison de son rôle dans les accords de paix de Minsk qui ont échoué.

Alors que l’Europe se sevre douloureusement du pétrole et du gaz russes, le gouvernement de Scholz continue de faire l’objet de critiques pour s’être opposé à l’interdiction des touristes russes et pour les limites de son soutien militaire à l’Ukraine.

Dans une récente interview avec Der Spiegelle Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a appelé la politique énergétique allemande et a déclaré que sur l’Ukraine, “l’hésitation de Berlin, son inaction, remet sérieusement en question la valeur de l’alliance avec l’Allemagne”.

“Et nous ne sommes pas les seuls à le dire”, a-t-il poursuivi. “J’entends cela de la part de pas mal d’autres chefs de gouvernement en Europe également.”

La campagne de pression actuelle de l’Ukraine sur l’Allemagne intervient après la dernière réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine, une coalition organisée par le Pentagone de dizaines de pays apportant un soutien à l’Ukraine. Des responsables ukrainiens, dont le ministre de la Défense Oleksii Reznikov, ont assisté et informé le groupe, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin après le rassemblement.

L’Allemagne a défendu son bilan et attiré l’attention sur son aide financière et militaire à l’Ukraine. Dans les cercles diplomatiques et politiques, cependant, on parle encore beaucoup de la leadership qui s’estompe au sein de l’UE et de la sécurité européenne plus largement.

Cet été, le magazine Foreign Affairs a publié un article sur « le problème ukrainien de l’Allemagne ».

La question est maintenant de savoir si la dernière offensive de l’Ukraine changera le calcul de Berlin, provoquant un autre changement majeur de politique étrangère.

“Je comprends qu’il y a encore une certaine pensée conservatrice, il y a certaines craintes et il y a un certain regret concernant les opportunités manquées dans le secteur de l’énergie avec la Fédération de Russie”, a déclaré Podolyak. “Nous comprenons tous cela, mais il n’y aura pas de retour dans le passé. Et maintenant, à mon avis, arrive un moment critique pour l’Allemagne où il est nécessaire d’exprimer sa véritable position, la position du leader européen.

Morris a rapporté de Berlin, Rauhala de Bruxelles et Lamothe de Washington.