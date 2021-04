Jurgen Klinsmann a remporté la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe avec l’Allemagne au cours d’une brillante carrière dans laquelle il a joué pour l’Inter, Tottenham et le Bayern, entre autres. En tant qu’entraîneur, il a mené l’Allemagne à une troisième place à la Coupe du monde 2006 et a dirigé l’équipe nationale masculine des États-Unis de 2011 à 2016. En plus d’une chronique ESPN.com, il est régulièrement invité sur FC Daily.

Avec les compétitions nationales et la Ligue des champions atteignant des points décisifs, c’est une période chargée sur le terrain de football. En dehors de cela, pendant ce temps, la spéculation sur les transferts augmente à mesure que la fenêtre d’été se rapproche. L’une des grandes histoires de la récente trêve internationale, par exemple, n’avait rien à voir avec aucun match, car l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, et le père Alf-Inge ont eu des rencontres avec Barcelone et le Real Madrid.

J’espère que Haaland restera au moins une autre année avec le Borussia Dortmund et continuera à mûrir en tant que pièce maîtresse d’une équipe qui ne peut que s’améliorer; ce serait dommage de le voir se briser. Mais sa situation est celle à laquelle de nombreux joueurs sont confrontés – à tous les niveaux du jeu – au cours de leur carrière: quand le moment est-il venu de déplacer des clubs et quels sont les facteurs qui décident où un joueur doit aller?

En tant que jeune joueur, il est très difficile d’entrer dans les détails pour savoir où vous vous situez le mieux. D’un point de vue technique et tactique, vous pouvez assez bien analyser les clubs, mais vous ne le savez pas d’un point de vue humain, c’est-à-dire comment vous pourriez gérer les nouveaux coéquipiers, entraîneurs et membres du personnel, ainsi que la culture du club et ville.

Dans le cas de Haaland, il a l’influence de son père, un ancien professionnel, ce qui est merveilleux. Les parents jouent un rôle important, surtout à un jeune âge, alors qu’il est important d’avoir un bon agent pour vous faire la bonne affaire, et votre coach peut vous parler honnêtement de ce qui est le mieux pour votre carrière.

Je n’ai même pas signé mon premier contrat professionnel parce que je n’avais que 16 ans, donc mon père l’a fait pour moi, mais même après avoir fait irruption dans l’équipe senior de Stuttgart, je n’étais pas assez mature et je comptais sur les autres pour obtenir des conseils. Comme je l’ai écrit dans ma dernière chronique, mon entraîneur Arie Haan m’a dit que je devrais aller à l’Inter en 1989, mais c’était deux ans après que le club a refusé de me faire signer.

Arsène Wenger était le nouveau manager à Monaco et a fait une offre énorme, mais le président de Stuttgart a dit non et m’a essentiellement fait la leçon, expliquant que je n’étais pas prêt à aller ailleurs! J’ai utilisé cette expérience comme un point positif et j’ai mis une clause de rachat dans mon prochain contrat.

Ce qui m’a poussé, c’est que j’étais tellement curieux. Au début de ma carrière à Stuttgart, tous mes amis allaient à l’université et passaient un bon moment et j’étais toujours un peu jaloux d’eux, mais j’ai réalisé que mon université serait la vie que je menais et que je vivrais ces expériences dans différents pays. et cultures. De plus, comme Haan me l’a dit, il était temps de me tester au niveau suivant.

Pour Haaland, que signifie déménager cet été par rapport au prochain? À 20 ans, il doit encore s’adapter à un match tous les trois ou quatre jours, physiquement et mentalement. Il doit jouer dans des matchs de championnat et de coupe et jouer pour son pays; trouver l’équilibre requis peut prendre des années et à chaque fois qu’il joue plus d’un match sans marquer, la critique commence et cela peut affecter un joueur.

Erling Haaland semble certain de quitter le Borussia Dortmund à un moment donné, mais le timing est important. Getty

Même rater une saison de football en Ligue des champions ne serait pas extrêmement dommageable si son jeu global s’améliorait en restant un peu plus longtemps là où il est. Pendant ce temps, le timing est également important pour le club auquel vous adhérez. À quoi ressemblera la liste dans deux ou trois ans, par exemple? Vous ne pouvez pas obtenir ces réponses aujourd’hui.

Peut-être que l’image de l’équipe change et que l’entraîneur qui vous signe se fait virer! Cela m’est arrivé à la Sampdoria; Cesar Luis Menotti était une idole pour moi et me voulait tellement, mais je me suis blessé au bout de deux mois et au moment où je suis revenu, il n’était plus là! Et puis vous vous retrouvez dans une situation différente, face à un déménagement qui n’a pas fonctionné.

Tout revient à l’idée du calcul des risques. En allant dans un nouveau club, le défi que vous acceptez est de vous produire dans un endroit que vous ne connaissez pas. En plus du côté jeu et de l’installation dans un nouveau vestiaire, peut-être que vous ne parlez pas non plus la langue, peut-être que vous ne connaissez pas non plus la politique du club. Vous devez être prêt à réagir si cela ne fonctionne pas comme vous l’espériez.

J’étais super, super chanceux d’entrer à Tottenham en 1994 parce que je me sentais chez moi dès le premier jour. J’ai marqué des buts immédiatement, mes nouveaux coéquipiers m’ont respecté et les fans étaient des gens terre-à-terre qui m’ont pris comme j’étais. Au bout d’une semaine, j’avais l’impression que j’aurais dû y jouer toute ma vie!

En revanche, lorsque j’ai rejoint le Bayern Munich l’année suivante, c’était plus un défi. C’était une période pour laquelle je suis très reconnaissant – j’ai remporté la Bundesliga et la Coupe UEFA – mais je ne me sentais pas comme si je me sentais à Tottenham. Il y avait une discussion médiatique constante, il y avait des disputes entre les joueurs, le style de vie était différent. Encore une fois, le timing était important. Peut-être que cinq ans plus tôt ou plus tard, le Bayern aurait été parfait.

Quand j’ai quitté l’Inter pour Monaco en 1992, Matthias Sammer est venu de Stuttgart à Milan et a repris toute l’infrastructure que j’avais construite là-bas; mon appartement, les restaurants, les professeurs de langues, tout ce dont vous avez besoin. Mais après quelques mois, il m’a appelé et m’a dit qu’il voulait retourner en Allemagne. Il a bien performé sur le terrain, mais ne pouvait tout simplement pas s’habituer à la vie en Italie et n’était pas content. Il a dit au club et a déménagé au Borussia Dortmund, où il a eu un grand succès.

En vieillissant, vous vous sentez plus à l’aise de prendre des décisions par vous-même, mais les facteurs qui sous-tendent cela peuvent changer. Quand j’ai déménagé à Tottenham, j’avais aussi une équipe d’Italie et une autre d’Espagne intéressée. La conversation avec ma femme ne parlait pas de chiffres; il s’agissait plutôt de savoir où nous obtiendrions la meilleure expérience en tant que personnes et que nous aurions un style de football qui était bon pour moi.

Un joueur comme Haaland n’est dans son club que depuis peu de temps, mais d’autres doivent décider s’ils veulent quitter un endroit où ils détiennent un statut légendaire. L’un des autres grands scénarios de transfert de cet été sera de savoir si Lionel Messi décide qu’il a réalisé tout ce qu’il peut avec Barcelone, ou s’en tient à ce qu’il a et ce qui lui a apporté un tel bonheur et un tel succès?

À 33 ans, Messi peut planifier le reste de sa carrière et réfléchir à ce qu’il aimerait regarder en arrière. Pour lui, il pourrait s’agir davantage de succès avec l’Argentine que de ce qu’il pourrait gagner à Barcelone ou à Manchester City avec Pep Guardiola ou quelque part comme le Paris Saint-Germain. Avec une Copa America et une Coupe du monde dans les 20 prochains mois, il a deux chances d’imiter le grand Diego Maradona en héros de sa nation.

Jeune ou vieux, le choix de déménager des clubs dépend tellement de votre environnement personnel; tout le monde est différent et vous n’obtenez les réponses que lorsque vous l’avez fait et que vous vous en rendez compte plus tard! Mais avoir les bonnes personnes autour de vous est essentiel, tout comme la volonté d’embrasser pleinement une nouvelle vie, sur le terrain et en dehors.