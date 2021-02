Une nouvelle ère s’ouvre dans les vols spatiaux, un avenir où n’importe qui – du moins n’importe qui avec des dizaines de millions de dollars – peut acheter un tour de fusée pour voir la Terre à quelques centaines de kilomètres. Jared Isaacman, un milliardaire de 37 ans, a annoncé lundi qu’il affrétait essentiellement une fusée et un vaisseau spatial de SpaceX, la société créée par Elon Musk, pour un voyage de trois ou quatre jours dans l’espace. Le lancement prévu pour octobre sera la première mission en orbite où aucune des personnes à bord n’est un astronaute professionnel de la NASA ou d’une autre agence spatiale gouvernementale. L’annonce de M. Isaacman suit rapport de la semaine dernière d’une mission privée, également sur un vaisseau SpaceX, à la Station spatiale internationale. Trois clients paient 55 millions de dollars chacun pour un séjour de huit jours, ce qui aurait lieu dès janvier prochain.

«Nous voulons œuvrer pour un monde semblable aux Jetsons», a déclaré M. Isaacman, fondateur et PDG de Shift4 Payments, une société qui vend des terminaux de traitement de cartes de crédit et des systèmes de point de vente aux restaurants et à d’autres entreprises. Et l’une des personnes participant au voyage, nommée Inspiration4, pourrait être vous. Il y a quatre sièges dans les capsules SpaceX Crew Dragon actuelles, et M. Isaacman est à la recherche de compagnons de voyage qui ne sont pas très riches. Il donne deux des sièges à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude de Memphis, qui traite les enfants gratuitement et développe des remèdes pour les cancers infantiles ainsi que d’autres maladies. Un de ces sièges ira à un travailleur de la santé de première ligne à St. Jude. «En fait, un ancien survivant du cancer, qui a été traité à St. Jude et est revenu et est un employé là-bas aujourd’hui», a déclaré M. Isaacman. Lundi, lui et les responsables de l’hôpital n’ont pas nommé l’employé de St. Jude. L’autre siège sera attribué à quelqu’un au hasard, dans le but d’amasser au moins 200 millions de dollars pour St. Jude. Vous n’avez pas besoin de faire un don pour participer au voyage dans l’espace, mais chaque dollar donné compte pour 10 entrées, jusqu’à 10 000 entrées.

M. Isaacman a refusé de divulguer combien il paie pour sa mission privée dans l’espace, mais a déclaré: «Il est très prudent de dire que ce que nous cherchons à soulever pour soutenir cette cause dépassera largement le coût de la mission. » Il a dit qu’il s’était engagé à donner personnellement 100 millions de dollars. «Si vous voulez accomplir toutes ces grandes choses dans l’espace, tous ces progrès, alors vous avez l’obligation de faire un bien considérable ici sur Terre, comme vous assurer de vaincre le cancer infantile en cours de route», a-t-il déclaré.

Le quatrième siège du Crew Dragon ira à un entrepreneur dans un concours de type «Shark Tank» organisé par Shift4. Les gagnants du concours de Saint-Jude et du concours Shift4 seront sélectionnés dans environ un mois. Les membres d’équipage seront ensuite équipés de combinaisons spatiales et commenceront leur formation. Ce ne sera pas la première fois que M. Isaacman va loin et vite. Il pilote des avions de combat pour le plaisir, et en 2012, il a fondé Draken International, qui possède des avions de combat et assure la formation des pilotes de l’armée américaine. Il a périodiquement dit aux gens de SpaceX qu’il était intéressé à aller un jour dans l’espace. «Je suis fanboy de SpaceX depuis longtemps», a déclaré M. Isaacman. «Je suis un passionné d’espace depuis que je suis à la maternelle.»