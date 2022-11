Pour Elvis Mitchell, critique devenu cinéaste, une chance de montrer et de raconter

Elvis Mitchell a passé une grande partie de sa vie à penser, écrire et parler de films, mais la sortie de son propre premier film met du temps à se faire sentir.

“J’ai fait ce truc et il y a des gens dans cette pièce qui le regardent en ce moment”, a-t-il déclaré, un peu impressionné, lors d’une projection le mois dernier du documentaire “Est-ce assez noir pour vous ?!?», que Mitchell a réalisé, écrit et produit par la direction. « Je ne sais pas comment penser à cela. Cela me semble toujours si proche.

Le film – un récit personnel d’une ère charnière du film noir à la fin des années 60 et 70 – tarde à venir. Rassemblant plus de 100 clips de classiques indélébiles (“Night of the Living Dead”, “Lady Sings the Blues”) et de joyaux méconnus (“Uptight”, “Abar”), il est basé sur des décennies d’observations de Mitchell en tant que cinéphile, érudit et critique, notamment pour le New York Times (il est parti en 2004) et la station de radio publique de Los Angeles KCRW. Conçu à l’origine comme un livre, le film – diffusé en continu sur Netflix – se déroule en partie comme une odyssée visuelle kaléidoscopique, en partie un essai personnel ruminatif, illuminant une période fructueuse d’expression cinématographique noire qui s’est étendue bien au-delà de la Blaxploitation.

Au cours d’un dîner à Greenwich Village, où « Is That Black Assez pour toi ?!? était projeté au IFC Center, Mitchell a évoqué son long et quelque peu involontaire parcours vers la réalisation de longs métrages, pourquoi 1968 a tout changé pour les Noirs dans les films et à quoi ressemblent les rencontres avec David Fincher, l’un des producteurs exécutifs du film. Ce sont des extraits édités de la conversation.