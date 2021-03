Eddie Izzard, la comédienne-acteur-écrivain-activiste-coureuse d’endurance britannique, a tendance à se pousser à bout. Et puis certains. «Je trouve – parce que j’avais mon genre de nature 10 ans avant que les choses ne décollent – que j’ai vraiment essayé de garder une longueur d’avance sur ce que je dois être», a déclaré Izzard, qui est transgenre, dans une interview vidéo. de Londres. Elle joue du stand-up en anglais, français, allemand et espagnol. Elle canalise 21 personnages dans une émission individuelle de «Great Expectations» de Charles Dickens. Elle organise plusieurs marathons pour des œuvres caritatives – avec un temps de 32 en 31 jours en janvier, chacun suivi d’une routine humoristique, pour sa campagne Make Humanity Great Again, qui soutient l’unité et la tolérance mondiales. Et encore, Izzard a trouvé le temps de co-écrire, de produire exécutif et de jouer dans «Six minutes à minuit», mis en 1939, à propos d’un enseignant dans une école de finition dans le sud de l’Angleterre dont les élèves comprennent les filles de nazis de haut rang. Le film, sorti vendredi, basé sur une histoire vraie qu’elle a apprise d’un conservateur de musée à Bexhill-on-Sea, d’où sa famille est originaire, était un processus de 10 ans: cinq pour développer les personnages et cinq pour la faire jouer. un niveau où elle pourrait jouer un rôle principal, aux côtés de stars comme Judi Dench.

Attrapez-la tant que vous le pouvez: Izzard espère se lancer dans la politique dans un proche avenir en tant que députée du parti travailliste, au cours de laquelle elle prendra une pause dans ses performances. Avec sa carrière à la vitesse supérieure, le timing n’est peut-être pas parfait, mais elle n’est pas inquiète. «Il y a l’élan critique dont vous avez besoin lorsque vous entrez», a-t-elle dit, «mais cela restera lorsque vous sortez.» Izzard a canalisé sa fantaisie de marque dans sa liste de 10 éléments culturels essentiels – du monde fantastique des livres de Narnia aux simples délices d’un cornet de crème glacée – qu’elle a elle-même écrite. KATHRYN SHATTUCK 1. Variations «Enigma» d’Edward Elgar Ma mère adorait écouter de la musique classique. Ma mère et mon père se sont mariés à ‘Adan (Aden) au Yémen et papa a dit qu’elle aimait monter sur le toit d’un hôtel local et jouer de la musique classique à partir d’un disque de gramophone au coucher du soleil. Je pense que, entre autres disques, elle aurait joué les Variations «Enigma» d’Elgar, car c’était l’un des albums classiques qui était souvent joué dans la maison. Ma mère est décédée alors que je n’avais que 6 ans, mais je me souviens avoir entendu différents albums joués à la maison pendant les années où elle était en vie, et celui-ci est resté avec moi depuis mon plus jeune âge. Le fait qu’il s’appelait Edward, et moi aussi, ne faisait pas mal. 2. «30 Rock» «30 Rock» n’est que de la poussière d’or. Si vous avez un cerveau et un sens de l’humour, achetez simplement le premier épisode. Si cela vous attrape, faites simplement ce que j’ai fait et téléchargez le coffret complet. Le comble de la grande comédie est d’être aussi intelligent que dingue, et c’est tout. C’est le genre de sitcom qui ne pouvait probablement exister que dans une Amérique post-«Seinfeld», et il a probablement dû se battre aussi dur que «Seinfeld» pour sa propre existence au cours de ses premières saisons.

3. «David Bowie: Trouver la renommée» La chose clé dans ce documentaire à ramener à la maison dans votre cerveau est qu’il montre les 10 années sauvages avant que Bowie ne décolle avec Ziggy Stardust en 1972. Il faut savoir qu’il était dans son premier groupe en 1962, alors que les Beatles venaient de prendre désactivé. Donc, l’endurance que 10 ans à la dérive lui ont appris, et aussi les rares fois où il semblait que les choses décollaient mais ne l’ont pas fait, ont dû informer le reste de sa carrière. Je ne me suis pas rendu compte avant de regarder cela qu’il était parfois, dans les premiers jours, très éloigné de sa trajectoire mais il a continué à se regrouper et à revenir. 4. «Le lion, la sorcière et la garde-robe», par CS Lewis C’est une grande histoire d’aventure mystique pour nourrir l’imagination des enfants. Vous devez comprendre que je suis dyslexique et que je lis donc très peu de livres, mais j’ai lu tous les sept livres de Narnia quand j’étais jeune. J’ai découvert plus tard que Lewis mêlait la religion à la série, ce qui a fait que tout le monde se sentait un peu trompé à propos de tout cela. Mais plus tard, j’ai réalisé que vous pouviez simplement ignorer le symbolisme si vous le vouliez. 5. « La grande évasion » Un film de guerre classique que j’ai regardé plusieurs fois. Le fait qu’il soit basé sur la vérité, alors que beaucoup de films de guerre ne l’étaient pas à l’époque, le rend encore meilleur. J’aime tellement le film que je l’ai même regardé en allemand. Pendant que je fais mon stand-up en allemand, je jouais à Berlin, et j’y ai acheté le DVD du film. Si vous activez la piste audio allemande et que vous n’avez que des sous-titres en anglais, c’est un film différent. Tout à coup, ils parlent tous allemand, et cela devient donc une bataille entre un régime d’extrême droite et des gens qui se battent pour un retour à l’humanité. 6. «Coucher de soleil de Waterloo» Écrit par Ray Davies des Kinks et interprété par eux. C’est une chanson que j’ai toujours pensé être accidentellement parfaite pour moi car je savais exactement où voir un coucher de soleil à Waterloo. Waterloo Bridge est mon pont de Londres préféré (nous en avons beaucoup). Quand j’étais artiste de rue à Covent Garden, je traversais le pont pour me produire devant le Festival Hall sur la rive sud de Londres. Et à un moment donné peu de temps après Covid, je me produirai à l’intérieur du Festival Hall. Et puis je regarderai un autre coucher de soleil et je jouerai à nouveau « Waterloo Sunset ». 7. «Bois de Pogles» Si vous recherchez « Pogles ‘Wood: Honey Bees » sur YouTube, vous pouvez voir un épisode de cette première série télévisée d’animation qui m’a fasciné quand j’avais environ 5 ans. Normalement, si vous regardez des émissions de télévision que vous avez trouvées divertissantes à cet âge, vous les trouverez fatiguées et démodées dans les temps modernes. Mais «Pogles ‘Wood» tient toujours avec son mélange de personnages animés, de musique étrangement séduisante et de courts morceaux de documentaire en direct qui vous ont montré et appris des choses du monde réel. 8. La crème glacée «99» Que faisaient les gens avant la glace? Personne ne sait. Mais le «99» est un incontournable du monde de la crème glacée britannique. C’est juste un cône de gaufrette de base avec de la crème glacée à la vanille blanche molle tourbillonnant dessus, mais la principale différence qui en fait une chose de génie est un flocon de chocolat collé en diagonale (toujours en diagonale) dans le côté de la glace à la vanille.