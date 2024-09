Pour Don Waddell, diriger les Blue Jackets à travers la tragédie de Johnny Gaudreau est un écho du passé

Dans les heures qui ont suivi l’annonce par les Blue Jackets de Columbus du décès de l’attaquant vedette Johnny Gaudreau et de son frère Matthew, le président et directeur général de l’équipe Don Waddell a déclaré avoir reçu environ 500 messages textes.

L’un d’eux l’a frappé encore plus fort que les autres. Il s’agissait de Graham et LuAnn Snyder.

Le 29 septembre 2003, le fils des Snyder, Dan, a été grièvement blessé lors d’un accident impliquant une voiture conduite par son coéquipier des Thrashers d’Atlanta, Dany Heatley. Snyder est décédé six jours plus tard.

Plus de 20 ans plus tard, la famille est toujours en contact avec Waddell, qui était alors le directeur général des Thrashers. Le message qu’ils ont envoyé le 30 août, le lendemain du jour où une voiture a heurté et tué les frères Gaudreau, souhaitait à l’organisation beaucoup de courage et contenait un message simple à Waddell : il ne faisait aucun doute qu’il pouvait diriger l’organisation à travers cette tragédie, tout comme il l’avait fait pour les Thrashers.

« Je pense qu’il est important dans ces moments-là de ressentir un soutien ou un amour de quelque part », a déclaré Graham Snyder. L’Athlétique. « Parce que les émotions sont tellement fortes.

« Quand je me suis réveillé et que j’ai entendu la nouvelle pour la première fois, j’ai vu le titre et j’ai commencé à lire… cela m’a pris environ une minute et je me suis dit : « Oh, mon Dieu. C’est encore Don. » Je savais qu’il avait déménagé à Columbus.

« Je me suis dit : « Oh mon Dieu, Don, comment vas-tu surmonter ça ? » »

Une fois de plus, il doit diriger une organisation en deuil à travers tant de souffrances. Et pourtant, à un moment où le hockey ne semble pas du tout important, il doit d’une manière ou d’une autre essayer de préparer l’organisation à jouer à nouveau au hockey.

« Personne ne veut de ce poste, mais il nous a certainement aidés, et l’organisation aussi », a déclaré Graham Snyder. « J’ai simplement senti que nous devions le contacter. Parce que qui peut imaginer vivre cela deux fois dans sa vie ? »

Le message a fait mouche.

« Lorsque Graham et LuAnn m’ont contacté ce vendredi-là, cela a signifié beaucoup pour moi », a déclaré Waddell. L’Athlétique« La famille a traversé une épreuve difficile, en perdant l’un de ses deux fils. Ce n’est jamais facile pour personne. La façon dont ils ont géré cette épreuve et la façon dont nous sommes restés en contact au fil des ans ont été très importantes pour moi d’avoir de leurs nouvelles, sachant qu’en tant que parents qui ont traversé cette épreuve, ils ont senti que nous avions géré la situation du mieux que nous pouvions et que nous les avions soutenus.

« Ce sont de bonnes personnes. »

Graham Snyder se souvient très bien d’avoir parlé aux joueurs des Thrashers après la mort de son fils en 2003 et de leur avoir souhaité la force de continuer.

« Je me souviens d’être entré dans le vestiaire des Thrashers à Atlanta, et je ne sais pas si j’ai ressenti une certaine force qui venait de quelque part », a déclaré Snyder. « J’ai ressenti un calme qui m’a envahi et j’ai commencé à parler à l’équipe de ce qui devait se passer et du fait que nous étions là pour eux. »

Comme Snyder s’en souvient, le soutien des gens du monde du sport était très important.

« L’une des choses qui nous a permis de traverser cette épreuve, et c’est ce qui se passe actuellement à Columbus et dans le monde du hockey, c’est que les gens se rassemblent vraiment, vraiment », a déclaré Snyder. « Je pense que c’est un sport qui ne ressemble à aucun autre. Le monde du hockey est tellement connecté et si soudé.

« C’est ainsi qu’ils s’en sortiront désormais, avec le soutien d’autres acteurs du monde du hockey. »

Les Jackets l’ont bien senti.

« Oui, à 100 pour cent », a déclaré Waddell. « C’est assez évident à en juger par tous les joueurs qui sont venus aux funérailles – beaucoup de joueurs qui ont joué avec lui, mais aussi beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué avec lui. Cela a eu un impact non seulement sur les Blue Jackets, mais sur toute la Ligue nationale de hockey. Et d’ailleurs, sur tout le pays. J’ai entendu parler de tellement de gens qui ne connaissaient pas la famille Gaudreau, mais qui ont vu toutes les histoires et qui voulaient simplement apporter leur soutien et demander ce qu’ils pouvaient faire pour aider. C’était touchant. »

L’idée est maintenant d’honorer la mémoire de Johnny Gaudreau en jouant pour lui.

« Si c’est comme à Atlanta, les émotions les porteront pendant un certain temps », a déclaré Snyder.

Pour l’instant, les Jackets sont sûrement encore dans un brouillard de douleur et de choc. Mais ils doivent trouver la force d’aller de l’avant.

« Nous sommes tous dévastés pour les familles Gaudreau », a déclaré Waddell. « On ne pense jamais que les parents devraient enterrer leurs enfants. Il ne se passe pas un moment sans qu’on pense aux familles. »

« Du point de vue de l’équipe, nous savons que ce sera difficile. Mais nous avons aussi écouté Meredith (la femme de Johnny) lorsqu’elle a parlé à l’église. Elle sait que Johnny veut le meilleur pour nous. Je sais que les gars en ont parlé, qu’il voudrait que nous sortions et que nous fassions ce que nous sommes capables de faire et que nous essayions de gagner autant de matchs de hockey que possible. »

Il est primordial d’apporter aux joueurs toute l’aide dont ils ont besoin.

« Chacun vit son deuil différemment », a déclaré Waddell. « On ne s’attend pas à ce que les gens puissent s’en sortir seuls. Le syndicat (NHLPA) a été formidable. Il a proposé plusieurs conseillers en deuil. »

Waddell a ajouté qu’à partir de cette semaine, grâce à Ohio Health, les Jackets ont également des personnes sur place qui peuvent parler avec les joueurs.

Ce sera un processus difficile dans les jours à venir.

« Nous devons essayer de trouver comment traverser le processus de guérison et continuer à avancer », a déclaré Waddell.

Et comme l’a noté Waddell, les Blue Jackets ont également perdu le jeune gardien Matiss Kivlenieks il y a trois ans, dans une mort tragique, un événement qui laisse encore de nombreuses cicatrices dans l’organisation.

Ce n’est pas un chemin facile. Mais il y a juste l’espoir que d’une manière ou d’une autre, chacun trouvera la force.

« C’était une façon insensée et cruelle de perdre la vie », a déclaré Waddell.

C’est une tragédie qui restera à jamais gravée dans la mémoire de beaucoup de personnes touchées. Mais d’une manière ou d’une autre, grâce à cela, les Jackets honoreront l’esprit d’un joueur aimé de ses coéquipiers. Et dans ce contexte, ils voudront continuer d’aider la famille Gaudreau en deuil de toutes les manières possibles.

Les Snyders ont ressenti cela des Thrashers il y a 21 ans.

« Ils nous ont beaucoup soutenus et nous ont beaucoup aidés », a déclaré Snyder. « C’était vraiment incroyable et vraiment touchant. »

