Le vol de jeudi fait suite à l’assassinat, le mois dernier, du plus grand scientifique nucléaire iranien, une attaque que l’Iran a imputée à Israël avec une possible complicité américaine. Les missions de bombardement interviennent également quelques semaines avant l’anniversaire de la frappe américaine de drones en janvier qui a tué un haut commandant iranien, le major général Qassim Suleimani, en Irak.

La mission aller-retour de 36 heures des avions de combat de la base aérienne de Barksdale en Louisiane était la deuxième fois en trois semaines que des bombardiers de l’armée de l’air effectuaient des vols à longue portée près de l’espace aérien iranien à court préavis. Les États-Unis mènent périodiquement de telles missions de démonstration rapides au Moyen-Orient et en Asie pour souligner la puissance aérienne américaine aux alliés et aux adversaires, mais les deux missions en un mois sont inhabituelles.

«Les Iraniens devraient être confus sur la façon d’interpréter les signaux d’un président dont les politiques et les déclarations publiques ont été si incohérentes, impulsives et mercurielles», a déclaré Karim Sadjadpour, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. «Je soupçonne que leur objectif est simplement d’attendre le fou jusqu’à ce que Biden vienne.»

« Les adversaires potentiels doivent comprendre qu’aucune nation sur terre n’est plus prête et capable de déployer rapidement une puissance de combat supplémentaire face à une agression », a déclaré le général Kenneth F. McKenzie Jr., chef du commandement central de l’armée, dans un communiqué. jeudi.

Au cours de l’année écoulée, des mandataires alignés sur l’Iran en Irak ont ​​mené plus de 50 attaques à la roquette sur des bases où sont logées des troupes américaines, ainsi que sur l’ambassade américaine à Bagdad, et ont lancé 90 attaques contre des convois transportant des fournitures aux troupes américaines, selon au Pentagone.

« En bref, l’Iran utilise l’Irak comme champ de bataille par procuration contre les États-Unis, l’objectif ultime de l’Iran étant d’expulser les États-Unis et nos forces d’Irak et du Moyen-Orient au sens large », a déclaré le général McKenzie le mois dernier lors d’une conférence virtuelle sur le Moyen-Orient.

De nombreux hauts commandants et analystes du renseignement des États-Unis affirment que depuis la mort du général Suleimani, qui dirigeait la force d’élite Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, l’Iran pourrait ne plus exercer le même degré de contrôle sur les milices chiites soutenues par l’Iran en Irak. fait. Certaines de ces milices pourraient se déchaîner sans la bénédiction de Téhéran, incitant peut-être à une escalade et à un échange militaire entre l’Iran et les États-Unis.

Le haut responsable militaire, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour décrire les opérations et les évaluations du renseignement, n’a cité aucune preuve spécifique d’une attaque plus large et imminente contre le personnel américain. Mais le responsable a déclaré que les analystes militaires ont estimé que la probabilité que l’Iran ou ses mandataires calculent mal les risques d’une telle frappe était plus élevée que d’habitude.

Cette évaluation a suscité des mesures de dissuasion supplémentaires, a déclaré le responsable.

Les États-Unis ont également envoyé un escadron supplémentaire d’avions d’attaque en Arabie saoudite ces dernières semaines. Et le porte-avions Nimitz, qui avait quitté le Moyen-Orient le 15 novembre pour participer à un exercice naval au large des côtes de l’Inde, est rentré dans la région 10 jours plus tard, ostensiblement pour protéger les plusieurs milliers de forces que M. Trump avait ordonnées. se retirer d’Afghanistan et d’Irak.

«La capacité de faire voler des bombardiers stratégiques à l’autre bout du monde dans une mission sans escale, et de les intégrer rapidement avec de multiples partenaires régionaux, démontre nos relations de travail étroites et notre engagement commun envers la sécurité et la stabilité régionales», a déclaré le général McKenzie.

Les tensions étaient vives à l’approche de l’anniversaire du meurtre du général Suleimani en Irak, où l’administration Trump a déclaré qu’il prévoyait des attaques contre les forces américaines.