Pour des tenues inoubliables de la Fashion Week de New York, tournez-vous vers les after-parties

Une foule en casquettes et pantalons amples a tagué des graffitis sur des portes vitrées, a pris des selfies dans le miroir avec des appareils photo numériques et a dansé comme si nous étions au début des années 2000, le tout sous une cigarette géante.

Le mois de la mode à New York ne faisait que commencer.

Lors d’une soirée à SoHo, Vans, la marque de chaussures de skate, avait organisé une renaissance de Max Fish – le bar de quartier du Lower East Side adoré des créatifs et des vagabonds du centre-ville qui a fermé en 2010, rouvert et fermé définitivement en 2020 – avec une rare performance live du groupe de rock TV on the Radio. C’était un hommage au New York d’antan et une réunion de sa vieille garde : des artistes et des barmans nostalgiques d’une époque de loyers bon marché et de toilettes crasseuses.

À première vue, cette mode aurait pu être confondue avec le streetwear porté par les clients du bar original de Ludlow Street, qui accueillait autrefois des personnalités comme Johnny Depp, James Gandolfini et Taylor Mead aux côtés des plombiers locaux.