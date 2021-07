Ces nations « considérer l’action de l’Iran comme une violation de ses obligations », Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré mercredi à l’agence de presse iranienne ISNA, commentant la dernière déclaration des trois pays européens. Pourtant, ils n’ont jamais rempli leurs propres obligations, a-t-il répliqué, ajoutant que le trio avait cédé aux « pression oppressive » plutôt.

Téhéran est prêt à suspendre ce qu’il appelle « mesures compensatoires » dès que les sanctions imposées à son encontre par les États-Unis seront levées, a déclaré Khatibzadeh.

L’Iran a commencé à enfreindre les termes de l’accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global commun (JCPOA), après que le président américain de l’époque, Donald Trump, s’en soit retiré unilatéralement en 2018 et ait réintroduit les sanctions américaines contre l’Iran. Il a également giflé plus tard le pays avec des sanctions supplémentaires.

Mardi, Téhéran a informé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qu’elle enrichissait l’uranium métal à 20 % dans son réacteur de recherche de Téhéran. L’uranium métal peut être utilisé pour fabriquer le noyau d’une ogive nucléaire.

Cette évolution a immédiatement incité Berlin, Londres et Paris, qui sont tous parties à l’accord nucléaire de 2015 – aux côtés des États-Unis, de la Russie et de la Chine – à publier une déclaration conjointe accablante accusant l’Iran d’une « violation grave » de ses obligations en vertu du JCPOA.

« L’Iran n’a aucun besoin civil crédible de R&D et de production d’uranium métal, qui sont une étape clé dans le développement d’une arme nucléaire », dit le communiqué.

Selon Khatibzadeh, cependant, cet enrichissement est nécessaire pour « usages pacifiques, médicinaux et humanitaires ».

Les trois États ont également exhorté Téhéran à mettre fin aux violations et à revenir à la table des négociations à Vienne, où les signataires initiaux de l’accord travaillent depuis des mois pour arbitrer des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis. Les pourparlers ont commencé après que le président américain Joe Biden a manifesté sa volonté de revenir à l’accord.

« La République islamique d’Iran a toujours dit qu’elle était prête à reprendre ses obligations si les sanctions américaines étaient levées et a clairement transmis ces points à l’autre partie lors des pourparlers de Vienne », a-t-il ajouté. Khatibzadeh a déclaré mercredi. Le porte-parole a ajouté que Téhéran ne tolérerait jamais aucune forme de pression, et les dernières années ont montré que l’approche de « pression maximale » de Trump a échoué.

Plus tôt cette année, l’Iran a annoncé l’enrichissement de l’uranium à un niveau de pureté encore plus élevé – 60 % – en réponse à une prétendue attaque israélienne contre son installation nucléaire de Natanz. Les pourparlers de Vienne ont quant à eux fait une pause après leur sixième tour fin juin, et aucune nouvelle date pour la reprise des négociations n’a encore été annoncée.

