Pour défendre Raquel Leviss de Scandoval, une sorte de

Le 1er mars, Règles de Vanderpump les co-stars Scheana Shay et Raquel Leviss sont apparues sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. Quelques heures plus tard, au grand choc des fans, Scheana aurait frappé Raquel au visage.

Au cours des jours suivants, la renommée de Raquel a explosé : on a appris qu’elle avait eu une liaison de plusieurs mois avec la co-vedette Tom Sandoval, un enchevêtrement particulièrement choquant car la partenaire de Sandoval depuis près de 10 ans, Ariana Madix, est également l’amie de Raquel. .

Il est impossible de ne pas finalement « se ranger » avec Ariana, probablement la personne la plus pondérée à avoir jamais traversé le restaurant SUR de Lisa Vanderpump et les couloirs de Bravo. Elle ne mérite pas ce que Tom et Raquel lui ont fait. Difficile aussi de ne pas se laisser emporter par le drame de « Scandoval ». J’ai passé beaucoup de temps à regarder d’anciens épisodes, à disséquer le faux drame entourant Raquel embrassant un autre Tom – le Schwartz récemment divorcé – et à envoyer des SMS à des amis à propos de « Rachel ». (Actuellement, l’insulte la plus louche est d’appeler Raquel par son vrai nom.) À la fin de la saison, la nouveauté s’est dissipée et il est clair qu’un mal irréparable a été fait.

J’ai remarqué, cependant, que pour la plupart, les fans de longue date semblent penser que c’est notre travail en tant que téléspectateurs de tenir Raquel publiquement responsable de ses actions. Ce n’est pas.

Chaque semaine, les téléspectateurs regardent Règles de Vanderpump regarder ce groupe de supposés serveurs faire des choix douteux et se conduire mal. Depuis le scandale, l’audience a explosé, atteignant ses cotes d’écoute en direct les plus élevées depuis 2019. Le 3 mai, c’était le troisième programme le plus regardé à la télévision, derrière les éliminatoires de la NBA. Les fans regardent attentivement les nouveaux épisodes, espérant découvrir le moment où l’affaire a commencé et voir l’épave du train se dérouler.

L’envie de partager en ligne chacune de nos réactions face à cette situation est puissante ; compréhensible et, dans la mesure du raisonnable, même acceptable. J’ai posté ma part d’opinions contradictoires sur « Scandoval ». Plus pressant, certains fans ont choisi de porter ces plaintes directement à Raquel, sous forme de menaces et de harcèlement. C’est là que certains fans doivent se maîtriser, et cette situation.

Bien sûr, les téléspectateurs vont être scandalisés par l’affaire. Au cours des 10 dernières années, ils ont développé des relations avec les gens sur leurs écrans. Dans Histoire vraie : ce que la télé-réalité dit de nous, la sociologue Danielle K. Lindemann identifie le voyeurisme et le lien social comme les deux principales raisons pour lesquelles les gens regardent les émissions de télé-réalité. « Nous voulons jeter un coup d’œil dans la vie de ces personnes intéressantes, mais c’est leur ressemblance avec nous qui nous maintient rivés. Nous sommes des voyeurs, mais une partie de ce qui nous tente dans ces spectacles de monstres, c’est que les monstres, c’est nous-mêmes », écrit-elle.

Les téléspectateurs pourraient, comme moi, reconnaître des parties d’eux-mêmes dans Ariana, parfois une fêtarde confiante qui lutte également profondément contre la dépression, l’anxiété et les idées suicidaires. Autant que je me rapporte à elle, la relation que j’ai avec Ariana ne va que dans un sens. Je peux acheter des produits #TeamAriana et « aimer » ses publications sur les réseaux sociaux, mais en fin de compte, je suis quelqu’un qui consomme à la fois la personne et le produit qu’elle me vend.

En regardant l’histoire et les circonstances actuelles de Raquel, il est clair qu’elle mérite également de la compassion. Dans la saison 10, nous voyons une femme dans la fin de la vingtaine qui a récemment quitté une relation dans laquelle elle a été pendant la majeure partie de sa vie d’adulte. Son ex-fiancé, co-star / DJ James Kennedy contrôlait et retenait, et Raquel dit qu’elle « a perdu [her] identité » dans cette relation. Maintenant, elle cherche la validation et l’acceptation aux mauvais endroits. Lors d’un voyage entre filles dans l’épisode 6, elle exprime sa désorientation : « Maintenant, étant célibataire, c’est comme, d’accord, c’est ma nouvelle identité. Qui suis je? Littéralement, les gens m’ont demandé : ‘Raquel, qui es-tu ?’ Et vous savez quelle est ma réponse ? Je ne sais pas. »

Elle revient à plusieurs reprises vers James – qui a commencé à sortir avec sa nouvelle petite amie, Ally Lewber, cinq semaines seulement après avoir mis fin à ses fiançailles avec Raquel – cherchant à s’assurer qu’elle n’est pas la seule à avoir du mal avec la rupture. Elle se tourne également vers Ally, que James appelle maintenant «l’amour de sa vie», plus d’une fois pour l’avertir du comportement erratique de James. C’est parfois grinçant et difficile à regarder, mais Raquel semble essayer de comprendre à quel point sa relation était compliquée et douloureuse. « Il y a eu des moments où j’ai senti que je devais surveiller ce que je disais parce que je ne voulais pas qu’il se fâche », dit-elle à Ally.

A 39 ans, Tom Sandoval est un homme plus âgé. C’est le petit ami d’un ami proche, oui, mais c’est aussi quelqu’un qui défend Raquel, lui accorde de l’attention et se vante d’être géniale. « Je suis passionné. Je suis fier de toi, Raquel ! Vous êtes devenue la vôtre », dit-il lors de son voyage de glamping pour son 28e anniversaire. Raquel le mange. Une affaire est impardonnable, surtout entre amis, mais il n’est certainement pas déroutant de savoir comment celle-ci s’est produite.

L’image de soi fragile de Raquel n’a pas commencé et ne s’est pas terminée avec James; dans la 10e saison, elle explique comment grandir en faisant des concours de beauté a affecté son sens de soi. Dans un confessionnal à l’occasion de son 28e anniversaire, elle pleure, réalisant à quel point ses choix et sa conception de soi ont été façonnés par les concours. Maintenant qu’elle n’est plus une reine concurrente, elle est en dehors de leurs contraintes pour la première fois et elle commet toutes les erreurs possibles.

Elle peut ne pas obtenir de compassion de la part de ses camarades de casting, qui sont à juste titre en colère et blessés par ses actions. Ils n’ont pas besoin d’être ses amis pour le moment. En tant que téléspectateurs, cependant, nous pouvons choisir de consommer de manière plus réfléchie les drames qui se déroulent sur nos écrans.

La télé-réalité exige presque que nous prenions parti

La télé-réalité exige presque que nous prenions parti. On s’attend à ce que nous expérimentions ces produits culturels d’une manière binaire où une personne a absolument raison et l’autre a moralement tort et devrait être punie. C’est un jeu de société auquel tout le monde peut jouer. L’actrice Molly Shannon a interprété un monologue en tant que Raquel sur Andy’s WWHL. Plusieurs marques se sont impliquées dans « Scandoval », dont Béis – qui est devenue « Team Ariana » après que Raquel a été photographiée avec l’un de leurs sacs – et le Miraval Arizona Resort & Spa, qui a fait allusion au séjour de Sandoval au complexe dans un post Instagram. Pas moins que le dîner des correspondants de la Maison Blanche avait une version de « Scandoval ».

Comme VRP membres de la distribution ont rejoint WWHL, cette dynamique a été cimentée. La plupart des acteurs, ainsi qu’Andy lui-même, ont attisé les flammes de l’Internet punitif. Lorsqu’on leur a demandé si les fans de la série devaient licencier Raquel et Tom Sandoval, la plupart des membres de la distribution ont répondu non.

« Écoutez, il y a une mentalité de foule », a déclaré James, semblant accepter l’inévitable. « Il y a une culture d’annulation. Si vous faites quelque chose de scandaleux, attendez-vous à ce que les gens soient scandalisés. James a ajouté que les actions de la foule n’étaient un problème que lorsque des dommages matériels étaient impliqués, citant spécifiquement le vandalisme présumé des bars des Toms, TomTom et Schwartz & Sandy’s. (Le publiciste de Tom Sandoval a déclaré à Vox qu’il « n’y a pas eu » de vandalisme dans l’une ou l’autre des entreprises.)

Je ne veux pas vivre dans un monde où la propriété de quelqu’un est considérée comme plus précieuse que n’importe qui d’autre. Je pense que nous devrions avoir de la compassion pour les gens que nous n’aimons pas vraiment.

Dans le cas de « Scandoval », les téléspectateurs sont allés trop loin pour remettre Raquel à sa place, la faisant honte d’une manière à la fois violente et déshumanisante. « Condamnez leurs actions, mais ne condamnez pas les gens, d’accord? » la reine Lisa Vanderpump elle-même a déclaré sur WWHL. « Toute cette agression… elle peut avoir de graves ramifications. Je le pense vraiment. Je pense que tout le monde devrait faire attention à cela.

Après que l’affaire soit devenue publique, Raquel a écrit dans un communiqué: « Bien que j’aie choisi de participer à une émission de téléréalité en acceptant le bien et le mal qui l’accompagnent, au-delà de mes propres actions, j’ai été agressée physiquement, j’ai perdu des amitiés, j’ai reçu des menaces de mort et des e-mails haineux en plus d’avoir eu ma vie privée violée.

Depuis le tournage de la réunion le mois dernier, Raquel s’est rendue dans un centre de traitement de la santé mentale, où elle recherche une «thérapie traumatologique», selon son représentant. (Les membres actuels et anciens de la distribution auraient affirmé qu’il ne s’agissait que d’un spa, ce que nie Raquel.)

La façon dont les émissions de télé-réalité aiment Règles de Vanderpump nous renvoient les parties les plus désordonnées et les plus dysfonctionnelles de notre culture, les aplatissent, puis nous invitent à juger les personnes qui font des erreurs devant la caméra car notre divertissement n’existe pas dans le vide.

Il y a de quoi se mettre en colère en ce moment : les salaires ne suivent pas l’inflation, tandis que le coût du loyer et d’autres biens de base continue d’augmenter ; les législatures étatiques et fédérales adoptent des lois de plus en plus violentes ; et beaucoup de gens sont si éloignés de toute forme matérielle d’action politique qu’il est difficile d’imaginer où aller à partir de là.

Demander justice contre une star de télé-réalité pour une affaire pourrait nous permettre d’exercer une sorte de pouvoir

Demander justice contre une star de télé-réalité pour une affaire pourrait nous permettre d’exercer une sorte de pouvoir, de nous sentir en contrôle d’une certaine manière. Pourtant, les gens méritent d’avoir la possibilité de faire des erreurs, puis de guérir et de grandir, plutôt que d’être jugés et rappelés uniquement pour leurs pires moments. (Dans ce cas, ces erreurs sont également diffusées à des millions de personnes chaque semaine.)

C’est aussi pourquoi nous continuons à nous connecter. Pas parce que nous voulons que les gens que nous surveillons fassent des choix intelligents. Nous ne voulons pas voir de relations fonctionnelles. Nous revenons chaque semaine pour voir des gens être désordonnés et faire de mauvais choix. C’est amusant de voir James jeter un verre à Tom Schwartz, après avoir vu Schwartz faire la même chose à plusieurs femmes au fil des ans. Cela ne fait pas non plus de James – connu pour ses explosions d’alcool et ses réprimandes contre ses collègues féminines, dont Raquel – un héros. Le désordre est le point.

De même, je ne peux pas m’empêcher d’être ravi quand Raquel, qui manque historiquement de confiance en soi pour tenir tête à ses camarades de casting, brûle la co-vedette Lala Kent en disant: « Dieu merci, vous n’avez pas d’homme à avoir autour. » Est-ce troublant en réponse à une autre femme qui remet en question la mauvaise prise de décision de Raquel ? Oui, mais j’en ai vu assez pour savoir qu’une telle fouille correspond à la croissance compliquée et profondément humaine de Raquel.

La liaison de Raquel avec Tom Sandoval est en effet plus difficile à regarder chaque semaine : le couple devient plus effronté au fil de la saison, mentant au visage d’Ariana alors qu’elle continue de défendre Raquel contre certains des mots durs des autres femmes.

Dans la finale de la saison, nous voyons le couple s’embrasser comme Raquel le dit à Tom, « Nous avons toujours dit, genre, nous ne ferions pas ça si nous ne pensions pas que cela en valait la peine. » Je ne peux pas imaginer que c’était le cas. J’espère que Raquel pourra à la fois reconnaître ses erreurs et les surmonter; cependant, les gens ne peuvent pas être humiliés ou harcelés pour qu’ils assument la véritable responsabilité de leurs actes. Il n’est pas déraisonnable de penser qu’elle pourrait mériter une certaine grâce de la part des étrangers qui la regardent chaque semaine.

Quiconque s’attend à ce que les stars de la télé-réalité adoptent leur meilleur comportement tout le temps, en particulier dans une émission sur des personnes de l’industrie de la restauration ayant des relations désordonnées, ne s’engage pas honnêtement dans la réalité de l’émission. Après tout, comme le dit Lisa Vanderpump dans la première de la série, « SUR est l’endroit où vous emmenez votre maîtresse. »