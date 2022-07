Pour de superbes filets le long de la route 66, visitez The Grill à Fritz’s Pour House – Shaw Local

Le grill de Fritz’s Pour House

1511, chemin Plainfield, Joliet, Illinois

(779) 225-8608

Vous avez parlé et nous avons écouté, alors voici, à la demande générale, le filet de porc pané très apprécié de The Grill at Fritz’s Pour House. Vos critiques incluaient ce que vous aimiez le plus à propos de ce BPT… “pilé à la main” et “juste les bonnes épaisseurs” étaient les meilleurs commentaires se terminant par “croustillant à l’extérieur, tendre à l’intérieur”.

La cuisine fraîche et raffinée propose un large éventail de choix allant de la queue de bœuf aux steaks grillés et aux fruits de mer frais comme les moules et les huîtres. Et pour vous les passionnés d’histoire, le bâtiment a été initialement conçu et contracté comme une station-service mobile dans les années 1930, puis l’un des premiers restaurants climatisés de Joliet nommé «Freds».

Alors, savourez de la bonne nourriture, de la nostalgie américaine et arrosez le tout avec une bière fraîche ici au Grill at Fritz’s Pour House.