Pour de nombreux travailleurs de la restauration, les avantages pour la santé sont rares. Au milieu d’une pénurie de main-d’œuvre «existentielle», cela change

Maddy Vine, cuisinière à la chaîne de vingt-quatre ans, a travaillé dans différents restaurants : français, méditerranéen, italien.

Ce que la plupart avaient en commun, a-t-elle dit, était un manque d’avantages pour la santé, ce qui la faisait souvent sauter le dentiste et éviter de remplir les ordonnances.

Dans un travail physiquement exigeant – Vine dit qu’elle a développé le syndrome du canal carpien à 19 ans – elle dit que cela ne semble pas juste.

“Pour une industrie qui consiste à prendre soin des autres, cela n’a aucun sens de ne pas prendre soin de vos employés”, a déclaré Vine.

Son employeur actuel, DOP – un restaurant italien du quartier Beltline de Calgary – fait partie de ceux qui s’opposent à la tendance.

Le propriétaire du restaurant Antonio Migliarese a commencé cet été à offrir aux employés des avantages sociaux en matière de santé et de soins dentaires. (Paula Duhatschek/CBC)

Cet été, le propriétaire Antonio Migliarese a commencé à offrir des prestations de santé et dentaires au personnel après une période d’essai de trois mois. Migliarese, un ancien serveur, dit que le déménagement était en partie parce qu’il estimait que c’était la bonne chose à faire – et en partie un moyen d’attirer et de retenir de bonnes personnes.

“Je pense qu’il est très attrayant de travailler dans un endroit qui se soucie suffisamment de fournir des soins de santé”, a déclaré Migliarese, propriétaire d’un autre restaurant, Pizza Face, où la politique s’applique également.

Migliarese n’est pas seul. Au milieu d’une pénurie de main-d’œuvre sans précédent, un nombre restreint mais croissant de restaurateurs étendent les prestations de santé et dentaires aux travailleurs – un indicateur des efforts que les entreprises mettent pour attirer de bons employés et les convaincre de rester.

Pénurie de personnel affectant les revenus

Même avant la pandémie, Restaurants Canada affirme que l’industrie manquait d’environ 60 000 personnes. Ces jours-ci, ce nombre est plus proche de 170 000, selon Mark von Schellwitz, vice-président de l’association pour l’Ouest canadien.

Bien que l’association ne suive pas à quel point les avantages sont courants dans l’industrie, von Schellwitz a déclaré avoir entendu de manière anecdotique qu’un certain nombre de restaurants les offraient pour la première fois.

Sans suffisamment de personnes pour travailler, de nombreux restaurants ont encore des horaires réduits ou ont fermé certains jours de la semaine, a-t-il déclaré.

“En même temps, ils doivent générer ces revenus pour rembourser ces dettes [they incurred during the pandemic]cela a donc été un grand défi pour l’industrie », a déclaré von Schellwitz, qui a déclaré qu’un grand nombre de restaurants augmentaient également les salaires pour inciter les gens à revenir.

Il y a toujours eu des propriétaires qui offrent des avantages et d’autres avantages, mais le chercheur en restauration Bruce McAdams a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre actuelle a poussé davantage à offrir des salaires plus élevés, des subventions à l’éducation et, de plus en plus, des prestations de santé et dentaires pour les employés qui n’occupent pas un emploi salarié, emplois au niveau de la gestion.

“Cela a été très rare dans le passé et cela devient de plus en plus courant maintenant”, a déclaré McAdams, professeur agrégé à l’école de gestion de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme de l’Université de Guelph.

“Cette crise existentielle maintenant d’une pénurie de main-d’œuvre oblige les employeurs à être plus compétitifs”, a-t-il déclaré.

Si davantage d’employeurs empruntent cette voie, McAdams prédit que les avantages sociaux deviendront davantage la norme au sein de l’industrie.

“Nous espérons que cela nous distinguera”

Les restaurateurs qui proposent ces plans les décrivent à la fois comme une question de principe et une décision commerciale.

Au Concorde Entertainment Group de Calgary, il a été “plus difficile” ces jours-ci d’attirer et de retenir du personnel à la suite d’un exode de l’industrie COVID-19, a déclaré Jon Molyneux, vice-président des opérations de l’entreprise.

Jon Molyneux, vice-président des opérations et partenaire du Concorde Entertainment Group de Calgary, qui compte environ 1 200 employés, espère que l’offre d’avantages aidera à différencier son entreprise des autres restaurants. (Paula Duhatschek/CBC)

En juillet, l’entreprise – qui possède 21 établissements – a introduit des prestations de soins médicaux et dentaires complémentaires pour les employés qui travaillent plus de 32 heures par semaine, ainsi qu’un programme d’aide aux employés et à la famille qui offre des conseils à court terme.

“Nous espérons que cela nous distinguera des autres entreprises”, a déclaré Molyneux, dont les restaurants du groupe comprennent Model Milk, Major Tom et Double Zero. “Plus important [it’s] pour s’assurer que nos employés actuels et futurs soient très bien soutenus.”

Le groupe Concorde compte environ 1 200 salariés. Environ 400 personnes atteignent le seuil des prestations et tous les travailleurs peuvent utiliser le programme d’aide aux employés, a-t-il déclaré.

REGARDER | Qu’est-ce qui affecte le marché du travail mondial : Travailleurs contre patrons : la bataille d’un marché du travail en mutation Les travailleurs qui ont quitté des emplois exigeants et les employeurs qui ne trouvent pas suffisamment de personnel se réunissent pour une conversation franche sur ce qui alimente un changement sans précédent sur le marché du travail mondial.

Chez Buon Giorno, un autre restaurant de Calgary qui existe depuis plus de 30 ans, le propriétaire du restaurant David Harrison offre des prestations de santé, dentaires et visuelles aux employés qui travaillent plus de 20 heures par semaine, ce qui, selon lui, est le minimum requis par les transporteurs. Harrison, qui a acheté le restaurant il y a environ trois ans, espère que le déménagement contribuera à récompenser et à retenir le personnel existant et, à mesure qu’il commence à prendre sa retraite, à en attirer de nouveaux.

“Vous devez faire de votre mieux pour vous assurer que vous avez, vous l’espérez, les meilleures personnes et les personnes qui vont être heureuses et fournir un bon service et une bonne expérience à nos clients chaque jour”, a déclaré Harrison.

David Schwartz, copropriétaire et chef exécutif de Big Hug Hospitality, qui comprend Mimi Chinese et Sunnys Chinese, a déclaré que les avantages d’offrir aux employés des soins de santé et des soins dentaires complémentaires l’emportent sur les coûts. (Gabriel Li)

À Toronto, Big Hug Hospitality, qui exploite Mimi Chinese et Sunnys Chinese, offre également des avantages médicaux et dentaires aux employés qui travaillent plus de 35 heures par semaine, selon le copropriétaire et chef exécutif du groupe, David Schwartz.

“Cela signifie que les gens sont heureux”, a déclaré Schwartz, dont les restaurants sont ouverts depuis un an et depuis deux mois et demi, respectivement.

“Je pense que les coûts qui y sont associés en valent largement la peine par rapport à ce que nous en retirons.”

Coût reflété dans les prix des menus

Bien sûr, il y a des coûts associés à l’offre d’avantages ou d’autres incitations, en particulier à un moment où les restaurants sont déjà confrontés à la hausse des prix de nombreux ingrédients de base tels que huile végétale et de la viande.

Cela peut signifier un certain choc des autocollants sur le menu, bien que les propriétaires disent que les clients étaient prêts à payer s’ils se retrouvent avec un bon repas et une bonne expérience.

“Nous n’hésitons pas à augmenter nos prix, mais le fait est que nous devons confirmer notre prix”, a déclaré Migliarese.

Corey Mintz est un journaliste alimentaire indépendant basé à Winnipeg et l’auteur de The Next Supper. (Jaime Hogge)

Corey Mintz, auteur du livre 2021 Le prochain souper : la fin des restaurants tels que nous les connaissions et ce qui vient aprèsa déclaré que cela montre qu’une idée de longue date dans l’industrie – que les restaurants ne peuvent pas augmenter les prix sans perdre de clients – n’est pas toujours vraie.

“La réalité en ce moment est que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde voit ses prix augmenter dans tous les domaines et ils doivent, à leur tour, augmenter les prix de leurs menus”, a déclaré Mintz, auteur culinaire et ancien cuisinier de Winnipeg.

“Ils constatent que leur clientèle est capable de le supporter, du moins pour l’instant, jusqu’à ce que nous entrions dans une autre récession.”

« Traitons ça comme leur carrière »

Selon McAdams, il est généralement plus facile pour les grandes entreprises que pour les entreprises indépendantes d’apporter des avantages et d’autres changements, ne serait-ce que parce qu’elles ont plus de temps et de ressources et ne sont pas coincées à attendre des tables et à travailler elles-mêmes derrière les comptoirs.

“C’est une vraie sorte de Catch-22 parce que [small restaurants] veulent améliorer et attirer les gens, mais leurs pneus sont coincés dans la boue », a déclaré McAdams.

Alors que Migliarese a déclaré qu’il reconnaissait que ces politiques pouvaient être d’un coût prohibitif pour certains restaurateurs, il recommande à ceux qui peuvent se le permettre de le faire.

En partie, a-t-il dit, cela contribuera à contredire un stéréotype de longue date selon lequel servir et cuisiner sont des occupations de seconde classe que les gens font en parallèle de leur «vrai» travail.

“Ce n’est pas juste”, a déclaré Migliarese. “J’ai l’impression que si les gens en font leur carrière, alors traitons-le comme si c’était leur carrière, offrons-leur ce que les entreprises offrent.”