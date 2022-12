Pour de nombreux Hawaïens, les coulées de lave sont un moment pour honorer, refléter

HONOLULU (AP) – Lorsque Willette Kalaokahaku Akima-Akau regarde la lave qui coule du volcan Mauna Loa et fait une offrande de gin, de tabac et de pièces de monnaie, elle participera à une tradition transmise par son grand-père et d’autres Hawaïens autochtones comme un moyen d’honorer à la fois les mondes naturel et spirituel.

Akima-Akau a déclaré qu’elle prévoyait d’emmener ses petits-enfants avec elle et ensemble, ils feront leurs offrandes et chanteront à Pele, la divinité hawaïenne des volcans et du feu, à qui son grand-père rendait hommage en tant que kupuna, un mot qui peut signifier ancêtre .

“C’est le moment pour notre kupuna, pour notre peuple et pour nos enfants de venir voir ce qui se passe alors que l’histoire se fait chaque jour”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les expériences d’aujourd’hui seront ajoutées aux histoires, chansons de la prochaine génération. , danses et chants.

Pour de nombreux Hawaïens autochtones, l’éruption d’un volcan comme le Mauna Loa a une signification culturelle profonde mais très personnelle. Pour beaucoup, cela peut être l’occasion de ressentir un lien avec la création elle-même à travers la façon dont la lave donne naissance à de nouvelles terres, ainsi qu’un moment pour réfléchir à leur propre place dans le monde et aux personnes qui les ont précédés.

“Une éruption volcanique est une manifestation physique de tant de forces naturelles et spirituelles pour les Hawaïens”, a déclaré Ilihia Gionson, porte-parole de l’Autorité du tourisme d’Hawaï, originaire d’Hawaï et vivant sur la grande île. “Les gens qui ne connaissent pas cela devraient comprendre que c’est une chose très personnelle et très importante.”

Certes, tous les Hawaïens autochtones ne ressentiront pas le besoin de faire une randonnée pour voir la lave, mais parmi ceux qui le font, certains peuvent chanter, certains peuvent prier leurs ancêtres et certains peuvent honorer le moment avec du hula ou de la danse.

“Certaines personnes peuvent être amenées à simplement observer en silence, méditer, vous savez, communier avec leur puissance supérieure ou leur kupuna à leur manière”, a déclaré Gionson.

Kainani Kahaunaele a déclaré qu’en tant qu’Hawaïenne d’origine, elle se sent émue d’honorer le moment et emmènera ses enfants, nièces, neveux et amis proches aussi près que possible de la coulée de lave. Là, ils chanteront à Pelé.

“Notre branchement sera notre voix”, a-t-elle déclaré, en utilisant le mot hawaïen pour offrir. « Ce n’est pas pour n’importe quel type de spectacle. C’est une connexion que nous établissons avec Pelé, avec la terre, avec le Mauna Loa.

De nombreux Hawaïens pratiquent des traditions familiales qui ont été transmises par les aînés.

Akima-Akau, qui vit à Kawaihae sur le côté ouest de la grande île, se souvient d’avoir entendu des histoires sur la façon dont son grand-père s’envolait de Maui ou d’Oahu chaque fois qu’il y avait une coulée de lave sur la grande île pour honorer Pelé.

“Il sautait dans un avion et venait sur l’île d’Hawaï pour donner son coup”, des offres de gin, de dollars en argent et de tabac, a-t-elle déclaré.

Son grand-père est mort avant sa naissance, donc elle ne sait pas exactement pourquoi il a choisi ces objets, mais il n’était pas seul. Elle a dit qu’elle avait grandi en connaissant d’autres personnes qui offraient les mêmes articles, c’est donc ce que sa famille apportera. Elle a dit que les enfants offriront à Pelé un lei de feuilles de ti.

Les Hawaïens ont des relations différentes avec la spiritualité de la lave, a déclaré Kealoha Pisciotta, praticienne culturelle autochtone hawaïenne. Pour Pisciotta, la lave “apporte un bon mana” – ce qui peut signifier un pouvoir surnaturel ou divin – “et nettoie là où elle a besoin d’être nettoyée”.

Il existe également différentes relations et connexions avec Pelé, que certains appellent un dieu ou une déesse. Pelé a une grande importance dans la culture hawaïenne, représentant tous les phénomènes liés aux volcans – le magma, la vapeur, les cendres, les pluies acides.

“Sa forme principale est la lave, pas nécessairement qu’elle soit une personne humaine de sexe féminin. Mais l’image de sa fonction est la création, qui se trouve être une image très féminine », a déclaré Kekuhi Kealiʻikanakaʻole, une praticienne culturelle à Hilo.

Pisciotta l’appelle “Tutu Pele”, en utilisant le mot pour grand-parent, parce que les divinités “sont plus anciennes que nous”.

Le spectacle spectaculaire de Manua Loa attire des milliers de personnes à la recherche de vues nocturnes sur la lave qui coule sur le flanc nord-est de la montagne, obstruant la principale route est-ouest de l’île. Parmi eux se trouvent ceux qui viennent rendre hommage, laissant des autels ou des sanctuaires le long de la chaussée.

Les praticiens culturels comme Pisciotta veulent que les spectateurs de lave soient attentifs à ceux qui chantent, prient ou se rassemblent lors de cérémonies au milieu de l’éruption : « Donnez-leur un peu d’espace et de respect.

“Si une personne qui fait quelque chose veut inviter quelqu’un à participer ou à regarder, il y aura une invitation”, a déclaré Gionson, le responsable du tourisme. “Et sinon, respectez cela et gardez une distance respectueuse.”

Jusqu’à présent, l’autorité du tourisme n’a reçu aucune plainte concernant des personnes qui entravent les pratiques culturelles, a-t-il déclaré, ajoutant que l’agence se concentre sur l’éducation des touristes en général sur le respect et le comportement approprié lors de la visite des îles.

Kahaunaele, qui enseigne la langue et la musique hawaïennes sur le campus Hilo de l’Université d’Hawaï et prévoyait de se réunir avec sa famille jeudi soir, sait que les visiteurs de l’île pourraient être curieux de voir et d’entendre sa famille chanter.

« Ne nous filmez pas. Ne demandez même pas la permission, ne le faites pas », a-t-elle dit. « Cela vaut même pour les locaux. N’enfreignez pas le moment de quelqu’un d’autre.

