Pour de nombreux gagnants du Golden Globe, la scène de Londres est venue en premier

LONDRES – Où seraient les Golden Globes de cette année sans la scène anglaise? Très diminué. Comme les gagnants John Boyega et Daniel Kaluuya (qui ont remporté les trophées du meilleur acteur de soutien dans un rôle de télévision et de cinéma, respectivement) et des nominés comme Olivia Colman et Carey Mulligan l’évidence, un pipeline de talents va directement du théâtre de Londres à la renommée à l’écran au les plus hauts niveaux d’Hollywood. De nombreux autres lauréats britanniques lors de la cérémonie de dimanche soir ont également reçu leur formation sur scène. Bien que nous connaissions maintenant Emma Corrin comme la dernière personne assez audacieuse pour incarner la princesse Diana, la gagnante de 25 ans de dimanche soir pour l’actrice dans une série dramatique a accumulé de nombreux crédits dramatiques pendant ses études à Cambridge. Son co-vedette de «Crown» et co-lauréat Josh O’Connor est diplômé de la Bristol Old Vic Theatre School avant de porter son attention sur l’écran. Il s’attendait à faire un retour très médiatisé sur la scène londonienne l’année dernière dans une production du National Theatre de «Roméo et Juliette». En raison de la pandémie, la production a été repensée pour l’écran avec un casting de soutien particulièrement étoilé, et sera diffusée en Grande-Bretagne et aux États-Unis. le mois prochain.

Image Josh O’Connor, qui joue le prince Charles dans «The Crown», est diplômé de la Bristol Old Vic Theatre School. Crédit… Alex Bailey / Netflix, via Associated Press

L’absence de Michaela Coel a peut-être attiré l’attention aux Globes de cette année après que son émission de HBO «I May Destroy You» ait été snobée par la Hollywood Foreign Press Association, mais les spectateurs londoniens aux yeux enthousiastes auront repéré ce diplômé de la Guildhall School au National Theatre’s now- l’ancien théâtre Shed, d’abord dans l’ensemble entièrement féminin de «Blurred Lines», puis dans son monologue auto-écrit, «Chewing Gum Dreams», un projet qu’elle a commencé alors qu’elle était encore étudiante. Ce titre a été raccourci et le concept de l’œuvre a été élargi pour créer «Chewing Gum», la première émission télévisée de Coel. Son talent fougueux, vu pour la première fois en embryon par le public du théâtre londonien, a maintenant trouvé le public plus large qu’il mérite.

À l’occasion, une petite pièce devient elle-même une sensation celluloïd. Il n’y a pas d’autre moyen de décrire le saut fait par «Fleabag», qui a été créé au Edinburgh Festival Fringe en 2013 et que j’ai capturé dans les limites intimes du Soho Theatre à Londres l’année suivante. Avant longtemps, sa créatrice et star, Phoebe Waller-Bridge, avait trouvé à la télévision une nouvelle maison accueillante pour son Londonienne sexuellement débridée. Une histoire à succès étonnante a suivi, et lorsque Waller-Bridge est revenu avec son personnage dans un perchoir traditionnel du West End en 2019, il y avait des signes House Full dès sa première représentation. Avant longtemps, la deuxième saison de l’émission avait également remporté six Emmys, ainsi qu’un Golden Globe de la meilleure actrice pour son créateur. Signe de la hauteur de sa star de Tinseltown, Waller-Bridge a été amené en grande pompe à travailler sur le scénario du prochain film de Bond «No Time to Die».