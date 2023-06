Pour de nombreuses villes du monde, le mauvais air fait partie intégrante de la vie

WASHINGTON (AP) – L’air épais et enfumé des incendies de forêt canadiens a causé des jours de misère à New York et dans le nord-est des États-Unis cette semaine. Mais pour une grande partie du reste du monde, respirer un air dangereusement pollué est un fait incontournable de la vie – et de la mort.

Presque le monde entier respire de l’air qui dépasse les limites de qualité de l’air de l’Organisation mondiale de la santé au moins occasionnellement. Le danger s’aggrave lorsque ce mauvais air est plus persistant que le linceul cauchemardesque qui a frappé les États-Unis – généralement dans les pays en développement ou nouvellement industrialisés. C’est là que la plupart des 4,2 millions de décès imputés à la pollution de l’air extérieur se sont produits en 2019, a rapporté l’agence de santé des Nations Unies.

« La pollution de l’air n’a pas de frontières, et il est grand temps que tout le monde se mobilise pour la combattre », a déclaré Bhavreen Kandhari, co-fondatrice de Warrior Moms en Inde, un réseau de mères qui luttent pour un air pur et une action climatique dans une nation avec quelques de l’air le plus mauvais du monde. « Ce que nous voyons aux États-Unis devrait tous nous secouer. »

« Il s’agit d’un grave épisode de pollution de l’air aux États-Unis », a déclaré Jeremy Sarnat, professeur de santé environnementale à la Rollins School of Public Health de l’Université Emory. « Mais c’est assez typique de ce que des millions et des millions de personnes vivent dans d’autres parties du monde. »

L’année dernière, neuf des 10 villes ayant la moyenne annuelle la plus élevée de particules fines se trouvaient en Asie, dont six en Inde, selon la société de qualité de l’air IQAir, qui regroupe les lectures des stations de surveillance au sol dans le monde entier.

Les particules fines, parfois appelées PM 2,5, font référence aux particules ou gouttelettes en suspension dans l’air de 2,5 microns ou moins. C’est beaucoup plus petit qu’un cheveu humain, et les particules peuvent pénétrer profondément dans les poumons et provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons et même affecter la fonction cardiaque.

Sajjad Haider, un commerçant de 31 ans à Lahore, au Pakistan, se rend quotidiennement au travail à moto. Il porte un masque et des lunettes contre la pollution atmosphérique fréquente dans la ville de 11 millions d’habitants, mais souffre d’infections oculaires, de problèmes respiratoires et de congestion thoracique qui s’aggravent à mesure que le smog se développe en hiver.

Sur les conseils de son médecin, il compte sur l’eau chaude et la vapeur pour nettoyer sa poitrine, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas suivre un autre conseil du médecin : ne sortez pas à moto s’il veut garder sa santé.

« Je n’ai pas les moyens d’acheter une voiture et je ne peux pas continuer mon activité sans moto », a déclaré Haider.

L’année dernière, Lahore avait la concentration moyenne la plus élevée au monde de particules fines à près de 100 microgrammes par mètre cube d’air. En comparaison, la concentration de New York a atteint 303 à un moment donné mercredi.

Mais l’air de New York se situe généralement bien dans des niveaux sains. La norme d’exposition de l’Environmental Protection Agency des États-Unis n’est pas supérieure à 35 microgrammes par jour, et pas supérieure à 12 microgrammes par jour pour une exposition à plus long terme. La moyenne annuelle de New York était de 10 ou moins au cours des deux dernières années.

New Delhi, une ville de plus de 20 millions d’habitants où vit Kandhari, est généralement en tête de liste des nombreuses villes indiennes à bout de souffle alors que la brume rend le ciel de la capitale gris et obscurcit les bâtiments et les monuments. C’est pire en automne, lorsque le brûlage des résidus de récolte dans les États voisins coïncide avec des températures plus fraîches qui emprisonnent la fumée mortelle au-dessus de la ville, parfois pendant des semaines.

Les émissions de véhicules et les feux d’artifice déclenchés pendant le festival hindou Diwali ajoutent à l’obscurité, et les résultats incluent la toux, les maux de tête, les retards de vol et les carambolages sur l’autoroute. Le gouvernement demande parfois aux habitants de travailler à domicile ou de faire du covoiturage, certaines écoles se connectent en ligne et les familles qui peuvent se le permettre se tournent vers les purificateurs d’air.

Jeudi, alors même qu’une brume dangereuse perturbait la vie de millions de personnes aux États-Unis, New Delhi se classait toujours au deuxième rang des villes les plus polluées au monde, selon les données quotidiennes de la plupart des organisations de surveillance de la qualité de l’air.

Kandhari, dont la fille a dû abandonner les sports de plein air en raison de problèmes de santé liés au mauvais air, a déclaré que la pollution de l’air est constante, mais que les décideurs ne semblent remarquer que ses moments les plus aigus. Cela doit changer, dit-elle.

« Nous ne devons pas faire de compromis lorsqu’il s’agit d’accéder à un air plus pur », a déclaré Kandhari.

De nombreux pays africains du désert du Sahara sont régulièrement aux prises avec une mauvaise qualité de l’air principalement due aux tempêtes de sable. Jeudi, AccuWeather a attribué à des pays allant de l’Égypte au nord au Sénégal à des milliers de kilomètres à l’ouest une note de violet, pour une qualité de l’air dangereuse. C’était la même note donnée cette semaine à New York et Washington, DC

Le Sénégal souffre d’un air insalubre depuis des années. C’est particulièrement grave dans l’est du Sénégal car la désertification – l’empiètement du Sahara sur les terres arides – transporte des particules dans la région, a déclaré le Dr Aliou Ba, un responsable de la campagne Greenpeace Afrique basé à Dakar, la capitale.

La Grande Muraille Verte, un effort massif de plantation d’arbres visant à ralentir la désertification, est en cours depuis des années. Mais Ba a déclaré que la pollution s’est aggravée à mesure que le nombre de voitures sur la route, brûlant du carburant de mauvaise qualité, augmente.

Aux États-Unis, l’adoption en 1970 de la Clean Air Act a éliminé de nombreuses villes du pays remplies de smog en fixant des limites à la plupart des sources de pollution de l’air. Le règlement historique a conduit à des restrictions sur la suie, le smog, le mercure et d’autres produits chimiques toxiques.

Mais de nombreux pays en développement et nouvellement industrialisés ont souvent des lois environnementales faibles ou peu appliquées. Ces pays souffrent également d’une pollution atmosphérique accrue pour d’autres raisons, notamment la dépendance au charbon, la baisse des normes d’émissions des véhicules et la combustion de combustibles solides pour la cuisine et le chauffage.

A Jakarta, capitale de l’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, il est souvent difficile de trouver un ciel bleu clair. Dans un immeuble d’appartements au nord de la ville, entre deux ports très fréquentés où le charbon est expédié et stocké, les habitants ont essayé de filtrer la poussière de charbon avec un filet. Cela n’a pas fonctionné.

« Ma famille et moi ressentons souvent des démangeaisons et de la toux », a déclaré Cecep Supriyadi, un résident de 48 ans. « Alors, quand il y a beaucoup de poussière qui rentre dans l’appartement, oui, il faut être isolé chez soi. Parce que lorsque nous sommes à l’extérieur de la maison, nous avons l’impression d’avoir mal à la gorge, aux yeux et à la peau qui démange.

Ils ont également essayé la médiation et le plaidoyer pour forcer les entreprises et le gouvernement à assainir l’air, avec un succès limité.

La Chine s’est améliorée depuis que Pékin était connue pour sa pollution époustouflante qui enveloppait les tours de bureaux dans la brume, détournait les vols et envoyait les personnes âgées et les jeunes dans les hôpitaux pour être mis sous respirateur. Lorsque l’air était au plus mal, les écoles qui pouvaient se le permettre installaient des couvertures gonflables sur les terrains de sport avec des portes tournantes de type sas et des filtres à air domestiques devenaient aussi omniprésents que les cuiseurs à riz.

La clé de l’amélioration a été la fermeture ou le déplacement des industries lourdes hors de Pékin et des régions voisines. Les véhicules anciens très polluants ont été retirés de la circulation, et nombre d’entre eux ont été remplacés par des véhicules électriques. La Chine est toujours le plus grand producteur et consommateur de charbon au monde, mais presque aucun n’est consommé au niveau de la rue. La lecture moyenne de PM 2,5 à Pékin en 2013 de 89,5 – bien au-dessus de la norme de 10 de l’OMS – est tombée à 58 en 2017 et se situe maintenant à environ 30. La Chine n’avait qu’une seule ville – Hotan – dans le top 10 mondial pour le pire air.

Mexico, entourée de montagnes qui emprisonnent l’air vicié, était l’une des villes les plus polluées au monde jusqu’aux années 1990, lorsque le gouvernement a commencé à limiter le nombre de voitures dans les rues. Les niveaux de pollution ont chuté, mais même quand même, les 9 millions d’habitants de la ville – 22 millions y compris les banlieues – voient rarement un jour où les niveaux de pollution de l’air sont considérés comme « acceptables ».

Chaque année, la pollution de l’air est responsable de près de 9 000 décès à Mexico, selon l’Institut national de santé publique. C’est généralement pire pendant l’hiver sec et les premiers mois du printemps, lorsque les agriculteurs brûlent leurs champs pour se préparer à la plantation.

Les autorités n’ont pas publié de rapport annuel sur la qualité de l’air depuis 2020, mais cette année-là – pas considérée comme particulièrement mauvaise pour la pollution, car la pandémie a réduit le trafic – Mexico a connu une qualité de l’air inacceptable pendant 262 jours, soit 72 % de l’année.

Pendant les mois d’été pluvieux, des pluies intenses purifient quelque peu l’air de la ville. C’est ce qui a amené Verónica Tobar jeudi avec ses deux enfants dans une petite aire de jeux du quartier d’Acueducto, près de l’une des avenues les plus encombrées de la ville.

« Nous ne venons pas quand nous voyons que la pollution est très forte », a déclaré Tobar. Ces jours-là, « vous le sentez dans vos yeux, vous pleurez, ils vous démangent », a-t-elle déclaré.

Son fils a reçu un diagnostic d’asthme l’année dernière et les changements de température aggravent la situation.

« Mais nous devons sortir, nous ne pouvons pas être enfermés », a déclaré Tobar alors que ses enfants sautaient d’un toboggan.

Naishadham a rapporté de Washington. les journalistes de l’Associated Press Yu Bing à Pékin ; Babar Dogar à Lahore; Mark Stevenson et Teresa de Miguel à Mexico ; Cheikh Saaliq à New Delhi; Sam Mednick à Dakar, Sénégal ; Edna Tarigan et Victoria Milko à Jakarta ; et la journaliste de données Camille Fassett à Seattle ont contribué à ce rapport.

Suman Naishadham, Associated Press