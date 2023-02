Pour de nombreuses victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, l’aide arrive, mais pas assez vite

Des équipes de recherche et des fournitures de secours ont commencé à affluer mardi de dizaines de pays, dont les États-Unis, mais les habitants de certaines des régions de Turquie et de Syrie ont été les plus durement touchés lundi. tremblements de terre dévastateurs ont dit qu’ils avaient l’impression d’avoir été livrés à eux-mêmes.

« Je ne peux pas ramener mon frère des ruines. Je ne peux pas récupérer mon neveu. Regardez par ici. Il n’y a pas de fonctionnaire ici, pour l’amour de Dieu », a déclaré Ali Sagiroglu dans la ville turque de Kahramanmaras. “Depuis deux jours, nous n’avons pas vu l’état ici… Les enfants gèlent à cause du froid.”

Une tempête hivernale a aggravé la misère en rendant de nombreuses routes – dont certaines endommagées par le tremblement de terre – presque impraticables, entraînant des embouteillages qui s’étendaient sur des kilomètres dans certaines régions.

La pluie froide et la neige représentaient un risque à la fois pour les personnes chassées de chez elles – qui se sont réfugiées dans des mosquées, des écoles ou même des abribus – et pour les survivants enterrés sous les décombres.

Des secouristes sortent un survivant des décombres d’un bâtiment détruit à Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, un jour après qu’un séisme de magnitude 7,8 a frappé le pays, le 7 février 2023. ADEM ALTAN/AFP/Getty

“C’est maintenant une course contre la montre”, a déclaré le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nous avons activé le réseau OMS d’équipes médicales d’urgence pour fournir des soins de santé essentiels aux blessés et aux plus vulnérables”, a-t-il ajouté.

« Toute ma famille est là-dessous – mes fils, ma fille, mon gendre… Il n’y a personne d’autre pour les faire sortir », a déclaré Ali Battal, la soixantaine, le visage strié de sang et la tête enveloppée d’une laine. châle contre le froid mordant. « J’entends leurs voix. Je sais qu’ils sont vivants mais il n’y a personne pour les secourir.

Le dernier bilan a fait état de 5 434 personnes tuées en Turquie et d’au moins 1 872 en Syrie, pour un total combiné de 7 306 décès, mais on craint que le bilan n’augmente inexorablement, les responsables de l’OMS estimant que jusqu’à 20 000 personnes pourraient être mortes.

L’OMS a averti que jusqu’à 23 millions de personnes pourraient être touchées par le tremblement de terre massif et a exhorté les nations à se précipiter pour aider la zone sinistrée.



Course pour trouver des survivants après le tremblement de terre meurtrier en Turquie et en Syrie 06:04

Le Croissant-Rouge syrien a appelé les pays occidentaux à lever les sanctions et à fournir de l’aide alors que le gouvernement du président Bachar al-Assad reste un paria en Occident, ce qui complique les efforts de secours internationaux.

Washington et la Commission européenne ont déclaré lundi que les programmes humanitaires soutenus par eux répondaient à la destruction en Syrie.

Même avant la tragédie, les bâtiments d’Alep – le centre commercial d’avant-guerre de la Syrie – se sont souvent effondrés en raison de l’infrastructure délabrée.