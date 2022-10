Pour contrer la Russie, Austin promet un soutien indéfini des États-Unis à l’Ukraine pendant “toutes les saisons”

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a promis mercredi un soutien indéfini à Kyiv pendant “toutes les saisons” alors qu’il lançait la sixième réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne en Belgique.

“Les forces ukrainiennes ont changé la dynamique de cette guerre”, a-t-il déclaré aux dirigeants mondiaux réunis sous la coalition. “Ces victoires appartiennent aux soldats ukrainiens. Mais les efforts d’assistance, de formation et de soutien à la sécurité des groupes de contact ont été vitaux.

“Notre détermination à soutenir les défenseurs ukrainiens s’étend sur toutes les saisons”, a-t-il ajouté.

Austin a déclaré que le groupe, qui comprend des participants de plus de 50 pays, de l’OTAN et de l’Union européenne, continuerait à soutenir l’Ukraine à court et à long terme, notant que son soutien à l’Ukraine “ne dépend pas de l’issue d’une bataille particulière. “

Le secrétaire à la Défense a défendu les récentes avancées de l’Ukraine le long des lignes de front et a affirmé que l’augmentation des attaques du président russe Vladimir Poutine contre des cibles non militaires montre qu’il “se déchaîne”.

Bien que les forces russes aient pris pour cible des civils depuis le début de la guerre et que des milliers d’enquêtes concernant des violations des droits de l’homme et des crimes de guerre aient été ouvertes, Poutine a tenu à frapper l’infrastructure électrique de l’Ukraine.

Plus tôt cette semaine, la Russie a lancé environ 85 missiles et frappes de drones sur des cibles civiles à travers l’Ukraine, frappant le centre-ville de Kyiv et provoquant des pannes de courant dans tout le pays.

“Les derniers assauts de la Russie n’ont fait qu’approfondir la détermination du peuple ukrainien à unir davantage les pays de bonne volonté de toutes les régions”, a déclaré Austin.

Le secrétaire à la Défense n’a pas détaillé les mesures supplémentaires que les États-Unis et leurs pays alliés prendront pour soutenir davantage l’Ukraine, bien que Kyiv ait renouvelé ses appels à la défense aérienne et mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelenksyy a appelé le G7 à aider à financer un “bouclier aérien”.

Austin a déclaré qu’à mesure que la dynamique de la guerre changerait, la mission du Groupe de contact changerait également.

Le président Biden a approuvé la semaine dernière le 22e paquet de tirages et a expédié à Kyiv plus de HIMARS, d’obusiers, de cartouches et plus encore.

“Ce groupe de contact dans un monde galvanisé soutiendra l’autodéfense de l’Ukraine sur le long terme”, a déclaré Austin. “Nous nous tiendrons ensemble pour défendre l’ordre international fondé sur des règles qui renforce notre sécurité commune.

“Comme l’a dit le président Biden, nous resterons aux côtés des défenseurs de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”, a-t-il ajouté.