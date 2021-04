Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Pour comprendre ce qui se passe dans le monde, nous devons comprendre les hommes (principalement) qui gouvernent les superpuissances technologiques mondiales. Mais j’aimerais aussi que ces dirigeants aient moins de conséquences et occupent beaucoup moins d’espace cérébral.

Ce que croient et font les barons de la technologie du 21e siècle comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Jack Ma compte. Mais lorsque nous nous concentrons sur les dirigeants, nous négligeons parfois de reconnaître que les gens ordinaires, et non les poobahs, fabriquent la technologie telle que nous la vivons. Bénévole Éditeurs Wikipédia, modérateurs de la communauté en ligne, Les courriers et les enseignants d’Uber traduisent et façonnent ce que les chefs de la technologie créent dans la réalité vécue pour le reste d’entre nous.

Mes collègues et moi écrivons beaucoup sur la poignée d’entreprises technologiques qui façonnent nos communications entre elles, nos habitudes d’achat, nos relations avec notre gouvernement, notre travail et notre culture. Les institutions gigantesques comme les géants de la technologie ne sont pas des one-man shows, mais les personnes au sommet sont extrêmement influentes.

Lorsque nous parlons du pouvoir des entreprises technologiques de changer le monde, ce que nous voulons vraiment dire, c’est le pouvoir de Bezos, Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook et Satya Nadella d’influencer des milliards de personnes – que nous (et eux) en soyons conscients ou non.