Pour commencer une nouvelle habitude, rendez-la facile

Organisez votre réfrigérateur. Souvent, le point de basculement dans une cuisine est le réfrigérateur. Lorsque votre réfrigérateur est en désordre, il est difficile de savoir ce que vous avez à cuisiner, quels aliments pourraient bientôt se gâter et ce dont vous avez besoin du magasin. Wirecutter a les meilleurs conseils d’organisation de réfrigérateur de Marguerite Preston, une ancienne pâtissière, qui sait comment les chefs professionnels organisent une cuisine. « Dans les restaurants, l’organisation est importante non seulement parce qu’elle aide les cuisiniers à se déplacer rapidement et en douceur, mais aussi parce que la nourriture gaspillée est de l’argent gaspillé », écrit-elle. « C’est la même chose à la maison. Vous ne verrez peut-être pas les effets d’un réfrigérateur chaotique dans une mauvaise critique Yelp ou un bilan, mais ils se verront dans le temps qu’il faut pour préparer le dîner et le stress impliqué.

Regardez les méduses. L’un des meilleurs conseils de pleine conscience que j’ai trouvé cette année était de Cord Jefferson, l’écrivain de télévision qui a remercié son thérapeute à la télévision nationale lorsqu’il a remporté un Emmy. M. Jefferson m’a dit qu’il avait du mal avec la méditation traditionnelle, mais qu’il aime regarder le flux d’une caméra Web montrant les méduses à l’aquarium de Monterey Bay. Enregistrez la jelly-cam sur votre navigateur de téléphone ou d’ordinateur portable et perdez-vous dans les méduses pour une courte pause de pleine conscience pendant votre journée de travail.

Faites l’entraînement debout de 7 minutes. Tout ce dont vous avez besoin est un mur et une chaise à proximité pour l’équilibre. Vous n’avez même pas besoin de changer de vêtements. Notre nouvelle vidéo d’entraînement est une séance d’entraînement anti-friction pour tous ceux qui évitent l’exercice parce qu’il est difficile de se lever du sol après une pompe, une planche ou des redressements assis.

Effectuez une tâche d’une minute. L’un de mes conseils de santé préférés pour gérer le stress est la règle d’une minute. Il vient de Gretchen Rubin, auteur de « Better Than Before », un livre sur la formation de nouvelles habitudes. Ce conseil simple vous aide à décider quoi aborder sur une longue liste de choses à faire. Faites d’abord les tâches d’une minute. Accrochez un manteau. Lisez quelques e-mails. Nettoyez et essuyez le comptoir de la cuisine. Ranger une étagère à livres. Chaque fois que vous entreprenez une tâche d’une minute, vous aurez un sentiment d’accomplissement et un regain rapide de bonheur.

Faites une méditation à cinq doigts. C’est un moyen facile de vous calmer, peu importe où vous êtes. (J’ai essayé sur une chaise de dentiste, et ça a marché pour moi !) Commencez par tenir votre main devant vous, doigts écartés. À l’aide de votre index, commencez à tracer le contour de votre main. Remontez votre petit doigt et descendez. Remontez votre annulaire et descendez. Pendant que vous faites cela, inspirez pendant que vous tracez vers le haut et expirez pendant que vous tracez vers le bas. Continuez doigt par doigt jusqu’à ce que vous ayez tracé toute votre main. Maintenant, inversez le processus et tracez de votre pouce jusqu’à votre petit doigt, en vous assurant d’inspirer pendant que vous tracez vers le haut et d’expirer pendant que vous tracez vers le bas. Vous pouvez trouver plus de conseils pour vaincre le stress dans mon histoire, « Peak Anxiety? Voici 10 façons de se calmer.

Créer un panier du dimanche. J’ai appris cette astuce de Lisa Woodruff, auteur de « The Paper Solution ». Elle suggère de jeter vos factures, reçus et divers papiers dans un panier. (Elle vend un produit pour cela, mais j’utilise juste un panier ordinaire.) Une fois par semaine, triez vos papiers exploitables (ceux qui ont besoin d’attention) de vos papiers d’archives (ceux qui peuvent être classés). L’approche du panier du dimanche (elle prétend cela ajoutera cinq heures supplémentaires à votre semaine) fait partie d’un système plus vaste proposé par Mme Woodruff qui utilise des classeurs à trois anneaux plutôt qu’un classeur. (Elle suggère cinq classeurs pour les informations financières, les besoins médicaux, les références ménagères, les articles scolaires et les opérations quotidiennes.) Pour moi, le panier du dimanche est suffisant, mais si vous vous sentez chroniquement submergé par le papier, vous pouvez en savoir plus sur le site Web Organize365.com. .