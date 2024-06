Pour ceux qui souhaitaient une « solution magique » pour perdre du poids, l’engouement pour Ozempic peut déclencher des sentiments compliqués.

Même si des recherches ont examiné le potentiel impact sur la santé mentale de la prise de médicaments à base de sémaglutide Comme Ozempic, on a moins discuté de l’impact de l’augmentation de ces médicaments sur ceux qui ne les prennent pas.

Heather Young a déclaré qu’elle avait lutté contre le poids toute sa vie, déclarant à CBS News que ses années d’adolescence et son début d’âge adulte étaient remplies d’essais « une chose après l’autre pour échouer encore et encore et encore et se sentir tellement vaincue ».

Pour les gens comme elle, a déclaré la femme de 37 ans, « tout ce que nous avons toujours voulu, c’était une solution magique. Au lieu de cela, nous avons été bombardés de culture diététique, de pilules nocives, de comptage de calories et de régimes à la mode après les régimes à la mode ».

Maintenant, comme des médicaments comme Ozempic, WegovyMounjaro et Lié à Zep avoir a explosé en popularité pour leur utilisation dans la perte de poidsaider les gens et les célébrités à perdre du poids rapidement, cela touche une corde sensible.

« Mes premiers sentiments étaient définitivement complexes », a déclaré Young à propos de cet engouement. « D’un côté, je veux que chacun donne le meilleur d’eux-mêmes – physiquement, mentalement et émotionnellement. Et s’il existe un médicament qui rend cela plus accessible aux gens, je suis heureux pour eux. Mais… je pense que ces médicaments sont étant commercialisé comme une solution magique, et cela me déclenche. »

Ozempic et Mounjaro, tous deux utilisés pour le diabète, ainsi que Wegovy et Zepbound, tous deux approuvés pour la perte de poids, sont des médicaments GLP-1, une classe de médicaments qui signaler la plénitude au cerveau et réguler la glycémie.

Dr Rekha Kumar, spécialiste de l’obésité et médecin-chef de l’application de perte de poids Found, dit précédemment à CBS News ces médicaments constituent « une avancée scientifique ».

« Pas seulement grâce au contrôle du poids, mais aussi grâce à la réduction du risque cardiovasculaire (et) au traitement du diabète. Les gens sont en meilleure santé, et c’est le but de la médecine. Il ne s’agit pas seulement d’être plus mince », a déclaré Kumar. Même si elle a reconnu que c’est le fait d’être plus mince qui fait le buzz – et cela la préoccupe.

« Nous voyons des gens vouloir se procurer ces médicaments qui n’en ont pas du tout besoin – des gens qui essaient de rentrer dans des robes et qui veulent perdre le poids de leur vanité », a-t-elle déclaré. « Et ce n’est pas vraiment pour cela qu’ils ont été conçus. »

Le buzz a également créé forte demandeincitant des entreprises comme Costco et Lui et elle pour participer au boom du GLP-1 ainsi que contrefaçons dangereuses qui sont apparues sur les réseaux sociaux.

Young n’est pas non plus seule dans ses sentiments.

Victoria Garrick Browne, une défenseure de la santé mentale qui a parlé ouvertement de son combat contre l’hyperphagie boulimique, a partagé un sentiment similaire lors d’un récent épisode de son émission. Podcast « Vrai Pod ».

« L’engouement pour Ozempic a été très dur pour moi parce que quand j’étais plus jeune, tout ce que je voulais, c’était une pilule magique qui me ferait perdre 30 livres », a-t-elle expliqué. « Je me souviens avoir cherché sur Google : ‘Comment puis-je perdre 30 livres en un mois ?’ Et c’est comme si maintenant nous avons ça. C’est ce médicament que vous injectez et vous perdez tout ce poids. J’ai l’impression de le voir chez les célébrités, dans la vie de tous les jours… Cette chose que nous pensions tous impossible pour perdre du poids est. maintenant c’est une chose réelle. »

Même si quelqu’un a suivi un processus de guérison concernant son image corporelle ou sa relation avec la nourriture, ces défis peuvent « durer toute une vie », a déclaré Alyssa Mairanz, conseillère agréée en santé mentale et propriétaire de Renforcez votre thérapie mentale.

« Parfois, vous trouvez une relation saine, et à l’âge adulte, vous pouvez être redéclenchée par de nombreux facteurs », a déclaré Mairanz. « De nombreuses personnes se retrouvent redéclenchées à différentes phases de l’âge adulte. »

Young a déclaré qu’il était également difficile de voir des publicités pour les médicaments qui favorisent la « suppression de l’appétit » et la « réduction des fringales ».

« Cela m’a vraiment fait remonter des choses qui contredisaient complètement mes valeurs en matière de nourriture ces jours-ci », a-t-elle déclaré.

Mairanz a déclaré que ce type de message peut contribuer à « la culture de la perte de poids et de l’image corporelle dans son ensemble et à l’apparence de notre corps par rapport à la santé réelle de notre corps ».

Pour tous ceux qui sont aux prises avec un message similaire, Mairanz a exhorté les gens à ne pas « associer votre estime de soi à l’apparence de votre corps ».

« Cela peut conduire à de la frustration et potentiellement s’engager dans d’autres formes dommageables de perte de poids », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il fallait demander l’aide d’un professionnel si nécessaire.

