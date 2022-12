Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Pour ceux qui aiment Noël mais détestent le gaspillage, il y a Thriftmas

(Dee Dalasio/Shutterstock)

Vous pouvez aimer la saison des fêtes tout en vous souciant de ce qu’elle fait à la planète.

Bien sûr, il y a la convivialité, les souvenirs et, si vous avez des enfants qui croient au Père Noël et aux elfes, la magie. Mais il y a aussi les emballages, le plastique et les déchets qui semblent accompagner les cadeaux.

C’est pourquoi certaines familles soucieuses de l’environnement ont adopté Thriftmas, où vous vous procurez tout ce que vous voulez pour la saison d’occasion, des cadeaux et des vêtements à la décoration.

“Je sais que je peux trouver ce que je cherche, neuf fois sur 10, si je fais juste un effort”, a déclaré Sinclair Strand, 26 ans, de Surrey, en Colombie-Britannique.

Strand, qui a un fils de trois ans, estime que 80 % de ce qu’elle apporte chez elle est économe. Cela inclut les cadeaux de Noël qu’elle a trouvés pour son fils jusqu’à présent : un souffleur de feuilles jouet dont elle sait qu’il sera ravi et un sac d’accessoires de ferme Little People.

Elle a également récemment acheté une découpe vintage de Coca-Cola Santa pour égayer leur maison, ainsi que des ornements rustiques qui sont de retour à la mode.

Strand publie ses trouvailles – et ses conseils – sur TikTok, où elle essaie de normaliser les cadeaux d’occasion (et où #thriftmas est un sujet populaire).

“Pourquoi est-ce important où vous l’avez acheté ou comment vous l’avez trouvé?” dit Strand. “La surconsommation en général est tout simplement folle, mais surtout pendant les vacances … tant de gens achètent des choses juste pour acheter des choses.”

Nous aimons acheter des choses à cette période de l’année. Ventes au détail au Canada devraient croître de 5,7% cette saison des fêtes par rapport à l’année dernière, et un énorme 21% depuis 2019 (avant la pandémie), selon une nouvelle enquête de Mastercard SpendingPulse. Et ce, malgré une inflation élevée, qui a amené de nombreux Canadiens à dire qu’ils devaient maîtriser ses dépenses cette année.

Selon Statistique le ménage canadien moyen consacre la majeure partie de son budget de Noël aux cadeaux (1 308 $), suivis des décorations (616 $) et de la nourriture (451 $).

Le problème avec tout ça ? Nous ne l’utilisons pas. Ou on le fait, un petit moment, mais ensuite ça se démode, ou on s’en lasse, et ça s’accumule et on a envie de purger. Les déchets ménagers peuvent augmenter jusqu’à 25 % pendant la période des fêtes, selon Zéro Déchet Canada .

“Au lieu d’interdire les cadeaux, il est peut-être temps de repenser ce que nous offrons réellement”, note l’organisation dans un récent rapport Zero Waste Christmas. “Notre planète ne peut tout simplement pas soutenir notre mentalité de ‘magasiner jusqu’à ce que nous laissions tomber’.”

Ce sentiment croissant d’anxiété climatique est la raison pour laquelle Emma Jackson a adopté Thriftmas – pas seulement pendant les vacances, mais comme mode de vie toute l’année. Jackson estime que 80% de ce qui entre dans sa maison est économe d’une manière ou d’une autre.

“Cela m’a toujours rendu anxieux de voir combien nous jetons. Surtout à Noël, l’emballage est hors de contrôle”, a déclaré Jackson, 35 ans, qui vit à Ottawa et gère un compte Instagram appelé Rien de nouveau à Ottawa .

Jackson veut toujours que ses deux jeunes enfants aient des cadeaux à ouvrir le matin de Noël. Et ils le feront, grâce aux puzzles, aux jeux de société, aux patins et à l’énorme stock de Hatchimals qu’elle a économisés jusqu’à présent. Tout cela est livré sans l’emballage qui serait inclus si elle avait acheté les articles neufs.

Voici quelques idées cadeaux de nos Thriftmasers :

Verres à pied, verres, tasses à thé ou mugs uniques. Vous pouvez ajouter un sac de café équitable qui soutient une entreprise locale.

Décor, comme des essuie-mains rétro, des vases ou des chandeliers.

Pots de fleurs et plantes d’intérieur usagées. Beaucoup de gens purgent les plantes en ligne.

Paniers ou bidons. Vous pouvez ajouter des consommables comme des chocolats locaux.

Un livre que vous possédez que vous avez aimé et que vous savez qu’un ami aimerait aussi. Ajoutez un marque-page fait à la main.

Vestes ou bottes d’hiver de marque. (Certaines personnes vendent ou donnent de nouveaux articles qu’elles ne peuvent pas prendre la peine de retourner.)

Équipement de sport peu utilisé, comme les patins, pour les enfants. Leurs pieds pousseront hors d’eux d’ici l’année prochaine, de toute façon.

Jeux de société et casse-tête. (Vérifiez simplement que toutes les pièces sont là.)

Le conseil de Jackson aux autres est que vous n’avez pas besoin d’être parfait ou d’acheter absolument rien de nouveau. Mais adopter une nouvelle approche des cadeaux est une étape importante dans la réduction de l’impact environnemental des vacances.

“Ces petites petites actions, elles s’additionnent”, a-t-elle déclaré. “Juste peut-être réorganiser un peu votre réflexion sur la façon dont vous pensez aux achats de Noël.”

— Nathalie Stechyson

Vue d’ensemble : l’agrovoltaïque

La production d’énergie solaire a énormément augmenté ces dernières années, et l’Agence internationale de l’énergie prévoit qu’il est susceptible de tripler de taille au cours de la période 2022-27 . Cette expansion a entraîné non seulement beaucoup plus d’énergie sans émissions, mais aussi une réinvention du concept de «ferme solaire».

Un exemple en est l’agrivoltaïque, qui intègre la production d’énergie solaire à la production alimentaire (comme la ferme de framboises à Babberich, aux Pays-Bas, sur la photo ci-dessous). Les panneaux peuvent être disposés de telle sorte qu’il y ait de la place pour les cultures ou le bétail en dessous. Cela maximise non seulement l’immobilier – clé pour les endroits où l’espace est limité comme le Royaume-Uni – mais a également des avantages indirects, tels que fournir un bouclier contre la chaleur excessive, le froid et les dommages causés par les UV.

Une étude sud-coréenne a révélé que faire pousser du brocoli sous des panneaux solaires n’a pas compromis la qualité ou le goût du légume, tandis qu’une autre étude a révélé qu’un arrangement similaire pourrait tripler la production de poivrons. Les panneaux solaires fournissent également de l’ombre au bétail, et la recherche a montré que cela peut améliorer le bien-être des animaux.

(François Walschaerts/AFP/Getty Images)

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

COP15 : pourquoi c’est important et quels sont les enjeux

(Département des ressources naturelles de Géorgie/The Associated Press)

Des milliers de délégués représentant 192 pays passent deux semaines à Montréal pour élaborer un accord unique en une décennie qui visera à établir une relation plus durable entre les humains et la nature.

Le sommet de l’ONU sur la biodiversité, connu sous le nom de COP15, a officiellement débuté le 7 décembre. La conférence est censée se terminer le 19 décembre, mais les négociations pourraient aller plus loin.

Quelle est la différence entre COP15 et COP27 ?

COP, dans le jargon des Nations Unies, signifie simplement Conférence des Parties. C’est un organe décisionnel composé de pays signataires d’une convention.

La COP27, qui s’est tenue récemment à Charm el-Cheikh, en Égypte, était placée sous l’égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La COP15 est une réunion dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique.

Alors que la biodiversité et le changement climatique sont des questions liées, les deux conventions sont distinctes.

Cette réunion marque la deuxième partie de la COP15, parfois appelée la COP Nature ou le sommet de l’ONU sur la biodiversité. La première partie s’est tenue l’année dernière sous la forme d’une conférence principalement virtuelle basée à Kunming, en Chine. Bien qu’il se déroule à Montréal, ce sommet est présidé sous la présidence de la Chine.

Pourquoi est-ce un gros problème ?

La COP15 débouchera probablement sur un nouveau cadre ou accord, définissant des objectifs sur la manière dont le monde devrait protéger la nature et l’utiliser de manière plus durable et équitable.

“La nourriture que nous mangeons provient de la biodiversité, l’eau que nous buvons provient de la biodiversité. L’air que nous respirons [comes from biodiversity]”, a déclaré Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique.

L’objectif ultime est d’arrêter la perte de biodiversité et de construire une relation durable avec la nature en réponse à des taux sans précédent de déclin de la nature et d’extinction des espèces.

Pourquoi avons-nous besoin d’un nouveau plan?

La pression est forte pour créer un nouvel accord après que des pays, dont le Canada, n’ont pas réussi à atteindre les objectifs de 2020 du dernier plan sur la biodiversité, connu sous le nom de Objectifs d’Aichi .

“La leçon du système Aichi est que, lorsque vous mettez [in] objectifs numériques faciles à comprendre, ils attirent l’attention », a déclaré Basile Van Havre, qui aide à la médiation des négociations en tant que coprésident du groupe de travail à composition non limitée de la Convention sur la diversité biologique pour un cadre mondial pour la biodiversité après 2020.

“Nous devons mettre en place un système beaucoup plus robuste qui permet de mesurer les progrès au fur et à mesure.”

L’un des principaux objectifs de l’ancien plan d’Aichi était de conserver au moins 17 % des eaux terrestres et intérieures et 10 % des zones côtières et marines d’ici 2020. objectif : préserver 30 % des terres, des eaux douces et des océans d’ici 2030.

Le Canada s’est déjà engagé à respecter cet engagement. Les derniers chiffres montrent que le Canada a conservé 13,5 % de ses terres et de ses eaux douces et 13,9 % de son territoire marin.

Quels sont les principaux objectifs et défis ?

La projet d’accord est encore jonché d’éléments qui doivent être négociés et finalisés, mais d’une manière générale, les points clés incluent l’arrêt de la perte de la nature, la prévention de l’extinction des espèces causée par l’homme, la réduction de la pollution, la gestion durable des industries agricoles et forestières et le partage équitable des avantages des ressources génétiques et équitablement.

Il y a eu de nombreux appels de divers groupes environnementaux et autochtones pour que le cadre reconnaisse également le leadership des communautés autochtones en tant que gardiens de la nature.

« La communauté mondiale, en cherchant à protéger 30 % des terres et des eaux, rattrape à certains égards les ambitions autochtones de conservation », a déclaré Valérie Courtois, directrice de l’Indigenous Leadership Initiative et membre de la communauté innue de Mashteuiatsh, Qué.

“Notre survie même dépend de la santé de ces paysages… nous savons que si nous prenons soin de la terre, elle prendra soin de nous.”

Van Havre a déclaré qu’il y avait trois points d’achoppement clés dans les négociations : à quel point le plan devrait être ambitieux, comment il sera financé et comment s’assurer que les progrès sont mesurés et rapportés de manière transparente.

“La négociation sera difficile, sans aucun doute. Il y a un énorme changement en jeu”, a-t-il déclaré. “Mais je n’ai vu personne dire qu’il ne voulait pas d’un accord.”

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la probabilité qu’il y ait un accord d’ici le 19 décembre, il a répondu qu’il était possible que les pourparlers aillent tard.

“Aurons-nous fini le 19 à 18 heures ? Peut-être pas. Aurai-je des barres de céréales dans ma poche ce jour-là ? Beaucoup.”

— Jaela Bernstien

