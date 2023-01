Pour cet homme, enregistrer une vidéo d’orignal perdant ses bois était comme “gagner une loterie”

Pour les passionnés de la faune au Canada, l’hiver est le meilleur moment pour observer des animaux rares dans leur milieu naturel. Et quand ils parviennent à capturer les moments les plus rares des rares caméras, c’est comme “gagner à la loterie” pour eux. La raison pour laquelle nous disons cela est que récemment, un photographe animalier chanceux a pu filmer un grand orignal mâle perdant non seulement un côté, mais ses deux bois dans une forêt enneigée profonde du Nouveau-Brunswick au Canada. Une vue aérienne de l’orignal mâle secouant ses deux bois a été capturée par une caméra drone par Derek Keith Burgoyne, un superviseur des opérations forestières du Nouveau-Brunswick.

La vidéo montre un orignal debout au milieu d’une forêt dense. Après être resté inactif pendant quelques secondes, il commence bientôt à secouer son corps pour se débarrasser de ses bois. Au moment où les bois touchent le sol, l’orignal s’enfuit. Burgoyne se rend sur les lieux et récupère les énormes bois en forme de pelle dans la neige après avoir enregistré ce moment exceptionnel sur sa caméra drone. Il exprime alors sa joie et dit que c’était la première fois qu’il voyait un orignal perdre ses deux bois en même temps. Il a légendé la vidéo sur YouTube : « Regarder un taureau ou un mâle perdre ses bois devant eux est ce dont rêvent tous les chasseurs de cabanons… Ce sera un moment que je n’oublierai jamais ! Le 12 janvier 2023 au Nouveau-Brunswick, Canada, ce grand orignal mâle perd non seulement 1 côté… mais les deux bois pendant que j’enregistrais avec mon drone ! Je me sens très chanceux d’avoir ce moment unique dans ma vie et d’enregistrer cette séquence extrêmement rare ! Profitez de ce moment incroyable que j’ai eu le privilège de vivre !

Regardez la vidéo ci-dessous :

Derek Keith Burgoyne, plus tard dans une interview avec ABC Chicago, a déclaré que la vidéo avait été tournée le 12 janvier à Plaster Rock, au Canada. Parlant d’être au bon endroit au bon moment, Derek a déclaré: «Je considère que gagner à la loterie lorsqu’il s’agit de filmer la faune. Un taureau peut perdre un bois et porter l’autre côté pendant des jours, voire des semaines. Ainsi, capturer les deux bois qui se détachent au moment exact est extrêmement rare ! Moment unique dans une vie !”

Selon National Geographic, un orignal mâle peut perdre jusqu’à 27 kg de poids en perdant ses bois. Chaque année, la croissance des bois commence en avril et se termine pendant la saison de reproduction à la mi-septembre. Afin de montrer son autorité, un orignal mâle utilise ses bois.

