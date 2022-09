Pour cet ancien olympien, le revêtement d’une murale dans un gymnase de l’école de Burin ressemble à une tragédie grecque

Rod Beck, professeur d’art à la Donald C. Jamieson Academy de Burin, a peint ces murales en 1996. (Rod F. Beck/Twitter)

Un ancien directeur – et haltérophile olympique – déplore la disparition d’une murale qui ornait les murs d’un gymnase de l’école de Burin depuis plus de 25 ans.

Bert Squires, alors directeur de l’Académie Donald C. Jamieson, dit que le gymnase de l’école a été peint en gris institutionnel, ce qui avait l’air “absolument terrible”.

Il a chargé le professeur d’art Rod Beck de peindre plusieurs peintures murales, dont l’une représentait deux anciens olympiens grecs.

“Le gymnase avait l’air absolument fantastique”, a déclaré Squires à CBC News. “Le gymnase est passé d’un donjon à un endroit incroyable où entrer, et les enfants ont adoré ça. C’était l’effet ‘waouh’.”

Les autres peintures murales comprenaient une scène de la jungle et un jaguar, la mascotte de l’école. Squires a déclaré que la peinture murale impliquait une quantité “terrible” de travail et que Beck restait fréquemment à l’école, peignant dans la nuit.

“C’était un amour pour l’art et un amour pour l’école”, a-t-il déclaré.

Squires, un haltérophile, est arrivé cinquième aux Jeux olympiques de 1984, déclenchant l’idée d’une fresque sur le thème olympique.

La peinture murale, qui représentait deux anciens athlètes olympiques grecs, a été repeinte. (Rod F. Beck/Twitter)

Beck a peint deux Olympiens géants et musclés, tous deux vêtus d’un simple pagne, l’un lançant un javelot et l’autre tenant un disque.

“Je sais que le nombre de personnes profondément contrariées par cela et offensées par cela augmente de jour en jour”, a déclaré Squires.

Beck et le directeur actuel de l’école ont tous deux refusé une demande d’entretien.

Murale enlevée en raison de la visibilité : NLESD

Dans un communiqué, le district scolaire anglais de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré que les murs étaient peints en blanc parce que “les murs de couleur claire étaient préférés dans le gymnase car ils permettent une plus grande visibilité des balles et de l’équipement pendant l’entraînement et le jeu”.

Squires, qui a un petit-enfant qui fréquente l’école, a qualifié le raisonnement de “ridicule”.

“Je suis sûr que la personne de 2e année qui joue au volley-ball ou quoi que ce soit n’a aucun problème à voir les balles. Cette déclaration frôle le ridicule”, a-t-il déclaré.

Le district n’a tenu aucune consultation publique sur le changement, mais a déclaré qu’il avait conseillé le personnel enseignant et le conseil d’école.

“En tant que propriétaires de bâtiments, le district, et à son tour les écoles, peuvent mettre à jour et rafraîchir la peinture et les œuvres d’art selon les besoins ou à mesure que la communauté scolaire évolue et change.”

