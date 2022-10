Louie et Sherri Molenda aiment faire peur aux gens.

Pour leur maison hantée élaborée à Lakemoor, “Scary Sherri’s Creepy Carnival”, le couple utilise des acteurs – y compris eux-mêmes – des centaines de lumières, un accessoire de sorcière de 12 pieds et “Rusty the Chainsaw” pour créer une visite terrifiante et divertissante.

Lire la suite sur tinyurl.com/2p8k77wt