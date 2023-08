Pour ces jeunes soldats, l’Ukraine a été en guerre pendant la moitié de leur vie

Commentez cette histoire Commentaire

MALA TOKMACHKA, Ukraine – La jeune escouade de drones a fait irruption dans le camp de base près d’ici, les bottes frappant le sol où dormaient d’autres soldats ukrainiens, alors que les smartphones sonnaient un réveil à 3 heures du matin. « Bonne matinée le vietnam! » cria l’un d’eux tandis que l’équipe de reconnaissance, dont plusieurs étaient encore adolescents, en bousculait d’autres. Ils ont parlé et plaisanté en récupérant du matériel électronique et des munitions dans leur quartier général de fortune, un centre communautaire situé dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine. L’un portait des bottes de cow-boy et un chapeau de brousse.

Au clair de lune à l’extérieur, les soldats ont chargé des armes, des drones Mavic et d’autres fournitures dans une camionnette camouflée, puis se sont précipités à travers les ruines de plusieurs villages ukrainiens vers le front.

Pour les jeunes pilotes de drones du 78e Régiment, c’était le début d’une autre journée dans une tranchée, collés comme des joueurs aux écrans vidéo de leurs contrôleurs de drones et regardant à travers un no man’s land des positions russes fortement fortifiées alors que l’artillerie battait et sifflait autour d’eux. .

Leur travail consistait à chasser des cibles ennemies avec des drones dans une guerre qui, pour certains d’entre eux, dure depuis plus de la moitié de leur vie. Ils font partie d’une génération d’Ukrainiens qui n’a pratiquement aucun souvenir du temps de paix. Maintenant, ils luttent quotidiennement avec des décisions en une fraction de seconde qui pourraient signifier la vie ou la mort pour eux-mêmes ou pour les soldats ennemis qu’ils ciblent.

Vadym, 19 ans, le joyeux guerrier de la bande qui parle vite et qui fait des blagues, est typique. Il avait 10 ans lorsque Moscou a envahi la Crimée et attisé la guerre dans l’est de l’Ukraine en 2014. Lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion massive en février 2022, Vadym venait d’avoir 18 ans – l’âge de la conscription.

« Et je me dis: » Qu’est-ce que …? « », A déclaré Vadym, un opérateur de drone qui a commencé à apprendre l’anglais et une bonne quantité de bombardements F, tout en regardant « Pulp Fiction ». « Je ne sais pas ce que c’est que de vivre dans un pays paisible. »

Dans un pays où presque tout le monde a été mobilisé, il n’est pas rare de voir des hommes grisonnants et ventrus travailler aux postes de contrôle. Mais cette guerre, comme tant d’autres, s’est surtout abattue sur les jeunes.

Viktor Mykola Havryliyk, 28 ans, qui a atteint la majorité lors des manifestations pro-européennes sur la place Maidan en 2012-2013, a déclaré que lui et d’autres combattants vétérans discutaient souvent de la façon dont les années de guerre avec la Russie ont défini les plus jeunes combattants.

« Ils ont ce pouvoir juvénile, un besoin brûlant de faire quelque chose », a déclaré Mykola, un médecin de combat d’une autre unité qui utilise l’indicatif d’appel « VK ». « Ils font parfois des choses irrationnelles. »

Mykola a déclaré qu’il n’est pas rare de voir les plus jeunes soldats, désireux de faire leurs preuves, se porter volontaires pour des missions de combat que les soldats plus âgés ne prendraient jamais.

Il y avait 382 989 jeunes de 18 ans en Ukraine au 1er janvier 2022, selon les données d’EuraStat. Parmi ceux-ci, 196 678 étaient des hommes, dont beaucoup ont été envoyés au combat. Il est interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays.

Pour la plupart des plus jeunes soldats, la guerre avec la Russie dans la région orientale du Donbass semblait lointaine lorsqu’ils grandissaient – une sorte de musique de fond frémissante qui touchait parfois parents ou amis. Maintenant, cependant, ils sont sur le front, combattant un ennemi puissant qui peut frapper n’importe où et qui le fait.

Au contraire, Vadym et d’autres jeunes soldats regrettent d’avoir rejoint la bataille tardivement. Il y a même une chanson qui fait le tour intitulée « Pardonnez-moi, les hommes, parce que je n’étais pas dans l’ATO », un acronyme pour « opération anti-terroriste », comme Kiev a appelé le conflit armé dans les zones séparatistes de Donetsk et Lougansk. .

Parfois, ils semblent apprécier l’ironie, ou l’absurdité, d’être dans une guerre qui ressemble à un retour à une Première Guerre mondiale avec ses tranchées et ses duels d’artillerie, tout en utilisant les dernières avancées en matière de guerre de haute technologie et de communications par satellite. En temps de paix, a déclaré Vadym, il s’amusait avec des drones comme jouets.

« Maintenant, nous l’utilisons comme les yeux de la guerre, etc. », a déclaré Vadym.

Au milieu de discussions sur les coordonnées géographiques et les cibles, l’équipe de reconnaissance a partagé ses propres histoires de guerre, souvent du siège sanglant de Bakhmut, et certaines empruntées à Hollywood, en particulier des classiques de l’époque du Vietnam tels que « Apocalypse Now ». Ils invoquent des jeux vidéo ou des séries télévisées Netflix telles que « Witcher » lorsqu’ils parlent de la façon de choisir des indicatifs d’appel ou de cadrer leur expérience.

En tant que pilotes de drones, leur mission a un aspect cinématographique. Ils ont passé des heures à regarder des écrans vidéo, à utiliser des images diffusées en direct pour diriger les tirs d’artillerie et à visualiser les résultats en temps réel lorsque les obus frappent les cibles ennemies. Les images de drones sont parfois transformées en films miniatures que chaque côté publie sur Telegram, souvent avec des bandes sonores, sous une forme de propagande.

« Quelle musique joueriez-vous pour cette guerre? » demanda Vadym.

Avant la guerre, il réalise des vidéoclips. Maintenant, sa bande-son est une « playlist de guerre », comme il l’appelle, qui est stockée sur la tablette numérique qu’il utilise également pour cibler les Russes. Les airs seraient également familiers à toute personne familière avec l’ère Woodstock : « Turn ! Tourner! Tourner! » par les Byrds; «Fils fortuné», de Creedence Clearwater; « Are You Experienced » de Jimi Hendrix et d’autres classiques des années 60.

Vadym a déclaré qu’il était conscient que jouer du rock and roll dans la tranchée était sa façon de faire face, et peut-être de romancer, une expérience infernale.

« Pour moi, Bob Dylan fonctionne le mieux », a déclaré Vadym. « Je suis juste devenu un très grand fan de Bob Dylan depuis le début de la guerre. Je veux dire, une très belle chanson de lui est « Hard Rain is Gonna Fall ». C’est tellement métaphoriquement génial.

Puis, alors que l’artillerie retentissait en arrière-plan, Vadym a repris la chanson et la voix de Dylan a demandé: « Oh, où étais-tu, mon fils aux yeux bleus? »

« La guerre nous a tous changés. Cela a changé notre perspective sur la façon dont nous voyons le monde », a déclaré Oksana Rubaniak, 20 ans, qui a grandi dans un village de montagne des Carpates. Rubaniak était une excellente étudiante qui s’est plongée dans l’histoire ukrainienne, y compris Kyivan Rus, le premier grand empire slave, et a pensé qu’elle pourrait devenir enseignante.

Lorsque le conflit armé a éclaté en 2014, Rubaniak n’avait qu’une vague idée de la gravité de la situation, souvent à travers de petits signes, comme la façon dont un oncle a dit au revoir à sa grand-mère avant de se rendre dans le Donbass.

Son oncle a été fait prisonnier à Iloviask, au cours de l’une des batailles les plus sanglantes des premiers combats – mais personne dans la famille ne l’a su pendant un mois. Rubaniak avait 11 ans à l’époque.

Lorsque la Russie a envahi l’année dernière, Rubaniak a aidé à évacuer les habitants de Kiev, a rejoint une unité de défense territoriale et est finalement devenu un mitrailleur qui a vu le combat pour la première fois près de Bakhmut.

Elle a récemment été blessée, recevant des éclats d’obus à la tête, à l’épaule et au cou lors de combats près de Vuhledar, mais prévoit de rejoindre le combat maintenant qu’elle a récupéré.

Pour Kyril Kharkovsky, 19 ans, la guerre a transformé sa famille en évacués et l’a élevé à un poste de responsabilité plus rapidement qu’il ne l’aurait jamais imaginé. Kharkovsky commande un peloton, une promotion qui est survenue quelques mois seulement après avoir commencé à se battre.

Kharkovsky, un soldat timide et à la voix douce qui porte sa casquette tirée si bas qu’il est difficile de voir ses yeux quand il parle, a grandi à Ivanivka, un village à l’est de la ville méridionale de Kherson. Sa mère tenait un étal de légumes au marché et sa sœur aînée travaillait dans des restaurants en bord de mer. Son père est parti quand il était jeune.

Outre les cours dans une école d’agriculture, la vie de Kharkovsky tournait autour de la pêche, du volley-ball et des promenades à la campagne. L’avenir auquel il s’attendait était aussi terre à terre, axé sur la famille et les rencontres entre amis.

Avant de rejoindre l’armée, il n’avait jamais tiré avec une arme à feu et la seule guerre qu’il avait vue était « Counter-Strike », un jeu vidéo de combat tactique populaire en Ukraine. Lui aussi était un enfant lorsqu’il a vu pour la première fois les manifestations de Maïdan à la télévision, avec des scènes de la police anti-émeute ouvrant le feu sur des manifestants pro-démocratie.

« Toutes ces protestations, les combats, les tirs – déjà à l’époque, je pensais: » Comment est-ce possible? « », A déclaré Kharkovsky. Pourtant, même avec la prise de la Crimée par la Russie au début de 2014 et les combats dans le Donbass, l’idée que la guerre engloutirait sa famille semblait farfelue. Puis la Russie a envahi et occupé le territoire, y compris sa ville natale.

Après trois mois sous occupation, sa famille a déménagé à Lviv, où il s’est enrôlé. Au début du printemps, il était au combat près de Bakhmut. « C’était effrayant », a déclaré Kharkovsky.

Il portait un lance-grenades sur les lignes de front. Fin juin, il était chef de peloton. Ça aussi, c’était effrayant. « Comment se fait-il que je sois le plus jeune, » se demanda-t-il, « et que je doive commander à tout le monde plus âgé que moi? »

Vadym, lui aussi, s’est vu confier de lourdes responsabilités, d’abord dans un équipage de mortier, puis en tant que pilote de drone.

Alors que le soleil pointait à l’horizon, Vadym s’installa dans la tranchée pour une autre journée de guerre de drones. Les obusiers M777 fournis par les États-Unis ont lancé des obus si haut que les soldats ont compté 15 secondes avant de frapper.

« Comparé à Bakhmut, c’est comme partir en vacances, tu sais? » dit Vadym. « Personne n’essaie, genre, de te tuer toutes les cinq minutes. »

Un soldat – qui porte l’indicatif d’appel Chuck et, à 32 ans, est l’aîné du groupe – a joué avec un jeu vidéo tandis que d’autres ont préparé des drones. Vadym a dit qu’ils devraient être assis sur des boîtes de munitions comme dans une scène de « Apocalypse Now ».

« Chaque fois que j’ouvre les yeux, j’ai l’impression d’être de retour dans la putain de jungle », a déclaré Vadym, riffant sur le monologue de Willard, interprété par Martin Sheen.

Ils parcouraient souvent la tranchée sans casque, parfois sans gilet pare-balles, comme insensibles au danger.

Alors que les drones prenaient leur envol, une vidéo en direct montrait un soldat russe, torse nu, creusant une tranchée. La résolution était si nette qu’ils pouvaient voir de la sueur scintillante sur son dos alors que des pelletées de terre volaient. Faut-il faire appel à l’artillerie pour le tuer ?

« C’est un gars avec une pelle et potentiellement un lance-grenades », a déclaré un pilote de drone dont l’indicatif d’appel est Honey, basculant les manettes pour mieux voir.

« Eh bien, oui », a déclaré un autre.

« Ah ! Alors leurs soldats sont tous nus ! dit un soldat, indicatif d’appel Labrador.

Pour les jeunes Ukrainiens, il semblait absurde que le Russe soit au-dessus du sol, torse nu, exposé aux attaques.

Finalement, l’équipe a décidé qu’un seul soldat russe ne valait pas un coup d’artillerie. Ils ont truqué un drone auto-détonant pour le tuer. Mais le drone a disparu.

Anastacia Golouchka et Kostiantyn Khudov à Kiev, en Ukraine, et Cate Brown à Washington, ont contribué à ce rapport

