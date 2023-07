Pour ces jeunes, cette maison de Thunder Bay est un havre de paix — mais ils ont failli la perdre

La maison au coin des rues Heron et McKenzie à Thunder Bay, en Ontario, est un endroit où des jeunes comme Brooke Walker et Miya Yerxa peuvent manger, sortir et être eux-mêmes.

Mais le refuge pour enfants du quartier a failli fermer ses portes ce printemps en raison de problèmes de financement.

Evergreen a United Neighborhood est une organisation communautaire qui soutient les enfants et les familles de la communauté de Simpson-Ogden. Il fonctionne principalement comme un centre d’accueil, mais a récemment réorienté son action vers la lutte contre l’insécurité alimentaire. L’organisation existe depuis plus de 15 ans et le mois prochain marquera 10 ans depuis qu’elle est gérée depuis la maison.

Brooke, 14 ans, et Miya, 15 ans, viennent dans l’espace pour manger, discuter et se détendre dans la salle confortable à l’étage, qui dispose de fauteuils poires, de guirlandes lumineuses et d’un projecteur pour regarder des films.

« Tu ne te sens pas jugé quand tu es entouré de gens [here] », a déclaré Brooke. « Si [kids are] ayant des problèmes à la maison, ils peuvent simplement venir ici et ne pas avoir à se soucier de quoi que ce soit. »

« [It is] un endroit pour s’éloigner de l’école et tout ça et juste pour traîner », a ajouté Miya.

C’est juste un très bon endroit. Nous sommes tous comme une famille ici. – Stan Thompson, 18 ans, qui a utilisé les services d’Evergreen a United Neighbourhood

Beaucoup d’enfants n’ont pas pris de petit-déjeuner ou de déjeuner avant de venir à la maison, alors « ils ont vraiment, vraiment faim », a déclaré Linda Bruins, directrice générale d’Evergreen.

Les grands-mères du quartier préparent des sandwichs chaque semaine. De nombreuses personnes âgées qui sont venues à Evergreen alors qu’elles étaient enfants reviennent pour aider. Pendant l’année scolaire, les bénévoles peuvent préparer jusqu’à 50 repas chauds par jour.

Ce printemps, l’organisation a fait appel au conseil municipal pour un financement d’urgence afin qu’il puisse rester ouvert. Il n’a pas de financement de base, ce qui signifie qu’il dépend entièrement de subventions, de dons et de collectes de fonds.

« Nous manquions désespérément. En fait, je me suis mis à pied pendant quatre mois … ce qui était extrême », a déclaré les Bruins.

Le conseil a voté pour fournir 10 000 $ à Evergreen en plus de sa subvention de fonctionnement de 30 000 $. Le budget de fonctionnement total de l’organisation cette année était de 123 400 $.

« Chaque année, cela devient un peu plus difficile de faire cela », a déclaré les Bruins. « Nous sommes de retour en clair, ce qui est un autre soupir de soulagement. »

Pas un endroit facile pour grandir

Les Bruins ont grandi dans le quartier et y vivent toujours. Elle essaie d’enseigner aux enfants l’intelligence de la rue et comment rester en sécurité.

« Ce n’est pas facile de grandir, mais si vous le faites, vous serez une survivante », a-t-elle déclaré. « [We’ve] nous avons la pauvreté, nous avons un problème extrême de toxicomanie dans ce quartier. »

Lorna Covino, l’une des préparatrices de sandwichs d’Evergreen, connaît les Bruins depuis longtemps.

Covino a expliqué comment les Bruins préparaient des repas pour les personnes âgées du quartier au plus fort de la pandémie de COVID-19. Ainsi, lorsque les Bruins ont demandé si Covino pouvait aider à Evergreen, elle n’a pas pu refuser.

Lorna Covino est bénévole à Evergreen a United Neighborhood et prépare des sandwichs une fois par semaine. Elle dit que l’espace est une plaque tournante essentielle pour les enfants du quartier. (Marc Doucette/CBC)

« Si Linda perd cela et n’obtient pas le financement dont elle pourrait avoir besoin, ce serait dommage. Ce serait dommage parce que c’est le seul endroit où ces enfants ont et ces personnes qui sont dans le besoin », a déclaré Covino.

« Elle aide à orienter les enfants dans la bonne direction. »

Evergreen reçoit le soutien du conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay, de Centraide et de la ville de Thunder Bay. Family Foods Centennial offre la livraison gratuite de nourriture et Evergreen reçoit également des envois de la Regional Food Distribution Association.

« Les familles apprécient vraiment d’avoir des fruits et légumes frais parce qu’ils sont très chers de nos jours », a déclaré Bruins.

Alors que l’organisation évalue sa viabilité à long terme, Bruins espère travailler avec une université pour élaborer un rapport sur l’impact d’Evergreen qui pourra être utilisé pour attirer davantage de financement.

« Je dirais que nous sommes durables [in] que nous sommes ici après 15 ans, non ? Alors j’espère [there] n’y aura pas autant de défis, mais je suppose que c’est ce qui vous rend plus fort », a-t-elle déclaré.

Un endroit sans jugement

Colin Moonias, qui commence sa 8e année à l’automne, vient à Evergreen depuis environ un an. Il aime jouer à des jeux vidéo et passer du temps avec d’autres enfants.

« C’est très important pour moi et mes amis. [We] traîner et manger de la nourriture », a-t-il déclaré.

Colin Moonias joue sur l’ordinateur à Evergreen a United Neighbourhood. Le futur élève de 8e année dit qu’il aime manger et passer du temps avec des amis là-bas. (Marc Doucette/CBC)

Stan Thompson, 18 ans, a commencé à venir à Evergreen après que sa partenaire l’y ait amené avec son jeune frère.

« J’étais un fauteur de troubles à l’époque et elle voulait que je m’en sorte », a-t-il déclaré. « En grandissant, je n’aimais pas rester à la maison. C’était difficile de me débrouiller seule, d’essayer d’obtenir de l’argent pour la nourriture et ainsi de suite.

« Mais ensuite j’ai entendu parler de cet endroit et [Bruins] distribué de la nourriture. Alors je suis venu ici, j’ai essayé, et regarde, je suis toujours là. Je l’aime. »

Marc Blais, à gauche, encadre Stan Thompson alors que les hommes envisagent de remplacer les escaliers d’Evergreen a United Neighbourhood. Thompson espère poursuivre une carrière en menuiserie. (Derek Monias/CBC)

Thompson, qui est maintenant père, cherche à poursuivre une carrière en menuiserie. Il apprend les ficelles du métier auprès de Marc Blais, responsable de l’entretien, des bâtiments et de la sécurité d’Evergreen.

« Cela a toujours été une chose de regarder mon grand-père le faire et ainsi de suite et je les ai aidés à construire une étagère ici et je les ai également aidés à construire une étagère à chaussures », a déclaré Thompson.

Evergreen donne également des références pour aider les jeunes à trouver un emploi.

« C’est juste un très bon endroit », a déclaré Thompson. « Nous sommes tous comme une famille ici. »