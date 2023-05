Pour ces chiens et humains, exposition canine un concours de couples

Alors que les loutres faisaient la queue pour être jugés lors de l’exposition canine du Westminster Kennel Club lundi, Tips et Creed pourraient être pardonnés s’ils se soutenaient secrètement.

Il en va de même pour leurs propriétaires et maîtres-chiens, Tom et Debbie Develin. Le duo de Boyertown, en Pennsylvanie, est un couple. Les chiens aussi, pour ainsi dire, vivent ensemble et ont eu une portée.

Bien qu’il existe un certain nombre de maîtres-chiens professionnels mari et femme qui s’affrontent parfois lors de l’exposition canine la plus illustre des États-Unis, c’est moins courant chez les soi-disant «propriétaires-manieurs».

« Nous nous encourageons mutuellement et ensuite nous verrons comment ça se passe », a déclaré Debbie.

Les Develin, tous deux à la retraite des postes de direction, ont eu leur premier chien de chasse il y a des années après que Tom ait appris que les chiens avaient la réputation d’être amicaux. Ils sont à la hauteur, dit-il. Tips and Creed effectue des visites thérapeutiques dans les hôpitaux et ailleurs lorsqu’ils ne sont pas occupés par des expositions canines, l’agilité, l’obéissance et d’autres sports canins.

Tom a commencé à en montrer un. Debbie a aidé. Finalement, les deux étaient sur le ring.

Les amateurs d’Otterhound sont un groupe soudé, en partie à cause du nombre. Les grands chiens de chasse hirsutes et fougueux trouvent leurs racines dans l’Angleterre médiévale, mais font maintenant partie des races les plus rares dans leur pays d’origine et aux États-Unis.

Lundi, ni Creed ni Tips ne se sont qualifiés pour le tour suivant de la compétition. Mais Creed a obtenu un ruban et les deux Develins sont repartis heureux pour leurs chiens et leurs concurrents.

« C’est comme une grande famille », a déclaré Debbie.

—Jennifer Peltz, Associated Press

