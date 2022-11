Pour ces agriculteurs de New York, le temps des récoltes est synonyme de temps forts

“Nous les vendons via un réseau Black Food Sovereignty, principalement dans la ville”, a déclaré M. Sallie, qui a travaillé pendant des années en tant qu’acteur et a été musicien au sein de la Black Rock Coalition. “Nous venons de vendre environ 300 livres de notre courge au festival Afropunk à Brooklyn.”

Une fois établis, ils ont commencé à cultiver des plants de cannabis pour répondre à la demande provoquée par l’explosion d’aliments, de teintures et d’autres produits contenant du CBD, ou du cannabidiol, un dérivé du chanvre non intoxicant. M. Sallie et Mme Burems ont économisé suffisamment pour acheter un tracteur, ce qui les a aidés avec le chanvre ainsi que les fruits, légumes, fleurs et herbes qu’ils ont continué à cultiver.

La marijuana récréative devenant légale dans plusieurs États, les produits à base de cannabis deviennent plus facilement disponibles et de plus en plus variés.

Leur dernière récolte comprenait des souches de la plante riches en THC, notamment Platinum Girl Scout Cookie, Tenzin Kush et G-13. Ceux-ci vont en effet vous faire planer. Un après-midi d’octobre, M. Sallie et Mme Burems les ont montrés avec fierté.