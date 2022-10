Pour certains viticulteurs et viticulteurs de la région de Niagara, s’adapter aux changements climatiques est une question de survie

Les conditions météorologiques extrêmes continuent de frapper durement l’industrie mondiale du vin, mais les viticulteurs et les viticulteurs de la région de Niagara, en Ontario, trouvent des moyens de s’adapter pour atténuer les effets du changement climatique.

Le gel printanier a soufflé sur la France l’année dernière, ce qui a fait que le pays a connu sa plus petite récolte depuis 1957, coûtant à l’industrie environ 2 milliards de dollars US en ventes . Mais un nombre croissant de viticulteurs en Europe adoptent des pratiques durables pour économiser l’énergie, réduire l’eau et maintenir des sols sains face aux conditions météorologiques extrêmes.

Certains établissements vinicoles de la région de Niagara, en Ontario, emboîtent le pas pour s’adapter aux effets des changements climatiques tels que la sécheresse, les vagues de chaleur et les précipitations prolongées.

«Je grince des dents aux mots vortex polaire», a déclaré Bob Nedelko, le propriétaire d’Ivan’s Vineyard, faisant référence au phénomène météorologique qui pousse souvent des conditions froides et arctiques dans le sud du Canada et qui est connu pour détruire des vendanges entières dans la province.

Le vigneron de Niagara a déclaré qu’il était prêt à vivre de bonnes et de mauvaises années lorsqu’il a acheté son vignoble en 2008, mais le changement climatique n’était pas une chose à laquelle il pensait. Cela a maintenant changé.

Le propriétaire du vignoble, Bob Nedelko, affirme que le changement climatique n’était pas une chose à laquelle il pensait lorsqu’il s’est lancé dans l’industrie du vin il y a près de 15 ans. Mais, aujourd’hui, il voit ses effets de première main. (Mark Bochsler/CBC)

“J’ai pu en constater certains effets au fil du temps”, a-t-il déclaré.

Nedelko a déclaré que les fortes pluies de l’automne dernier, suivies de températures glaciales, avaient causé la mort de certaines de ses vignes.

Des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles endommagent les vignes

les pires dommages que la région de Niagara ait connus en 17 ans . Matthias Oppenlaender, président de Grape Growers of Ontario, a déclaré à CBC Hamilton en juillet que l’impact des événements climatiques extrêmes est plus préoccupant chaque année, les températures glaciales de l’hiver dernier ayant causé certaines des Les premières estimations montrent qu’environ 50 % des vignes en Ontario ont été endommagées par des températures extrêmes. Le taux de perte des cultures est généralement de 10 à 15 %, a noté Oppenlaender, et la dernière fois qu’une perte importante comme celle-ci s’est produite, c’était en 2005. “Selon l’étendue des dégâts, il nous faut quelques années pour revenir à une récolte complète et cela à condition que Mère Nature soit gentille avec nous au cours des deux prochains hivers.” C’est pour ces raisons que des producteurs comme Nedelko adoptent des pratiques durables pour résister à certains effets du changement climatique. “Vous pouvez voir la quantité de mauvaises herbes ici”, a-t-il déclaré en pointant du doigt entre les rangées de vignes de gewürztraminer. “Aucun herbicide n’est utilisé.” Certains vignobles favorisent le développement de la flore naturelle entre les vignes, ou plantent des cultures de couverture comme le sarrasin ou le trèfle, une pratique qui a fait ses preuves aident à gérer les mauvaises herbes, à contrôler la croissance de la vigne, à améliorer la santé du sol et à réduire l’érosion. Bob Nedelko dit que de fortes pluies l’automne dernier suivies de températures glaciales ont causé la mort de certaines de ses vignes. (Mark Bochsler/CBC)

Nedelko n’est pas le seul à adopter des pratiques durables. Son vignoble est l’un des 53 répertoriés par Certifié viticulture durable en Ontario (SWO), qui certifie les caves et les vignobles comme étant durables.

L’organisation affirme tenir compte de la manière dont les vignerons et les producteurs gèrent divers facteurs liés à la durabilité, notamment la santé des sols, la biodiversité, la gestion de l’eau, la gestion des déchets et l’efficacité énergétique.

Les participants sont ensuite soumis à un audit annuel par un tiers pour s’assurer qu’ils adhèrent à ces pratiques écologiquement durables.

« L’accent est mis sur la compréhension du meilleur moment pour arroser ou irriguer les raisins. Quelle quantité suffit ? Comment pouvons-nous envisager de réduire la quantité d’eau ? a déclaré Andrea Kaiser, présidente de SWO et responsable de la marque chez Reif Estate Winery à Niagara-on-the-Lake.

Kaiser a déclaré que les établissements vinicoles et les viticulteurs sont de plus en plus confrontés aux effets des conditions météorologiques extrêmes et qu’il est crucial de trouver des moyens durables de s’adapter d’un point de vue environnemental et économique.

“Être durable, c’est aussi être capable de maintenir la ferme en activité pour les générations futures afin qu’elle reste une terre agricole et ne se développe pas”, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a vraiment pas de choix. Cela va être absolument essentiel pour l’avenir de notre industrie.”

“La science est bien établie”

Enseigner à la prochaine génération de viticulteurs la durabilité et le changement climatique est devenu un objectif clé au Niagara College.

“La science est bien établie”, a déclaré le professeur de vinification Gavin Robertson à propos du changement climatique.

“Mère Nature vous envoie toutes sortes de conditions météorologiques différentes. Mais ce qui est nouveau, c’est probablement la fréquence des événements météorologiques extrêmes et imprévisibles. Les agriculteurs ont donc besoin d’outils pour y faire face.”

Gavin Robertson enseigne la vinification au Niagara College. Il dit que comprendre comment atténuer les effets du changement climatique est essentiel dans l’éducation et l’industrie. (Mark Bochsler/CBC)

Robertson a déclaré que discuter de l’importance de l’installation d’irrigation pour éviter la sécheresse ou de la mise en place d’éoliennes pour aider à faire descendre l’air chaud les nuits froides n’étaient pas des choses que les viticulteurs envisageaient il y a des décennies.

Mais aujourd’hui, la conversation est en train de changer entre les producteurs de l’industrie et les éducateurs.

“La durabilité, le changement climatique, c’est une priorité dans tout ce que nous faisons”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est peut-être plus une note de bas de page dans un diaporama PowerPoint.”

Avantages du changement climatique

Anthony Shaw, professeur émérite à l’Université Brock en études de géographie et de tourisme, a déclaré que les changements climatiques présentaient également certains avantages pour les viticulteurs de l’Ontario.

« Nous avons tendance à nous attarder sur les aspects négatifs… mais pour le Canada, il y a des avantages. Nous devons donc trouver des moyens d’exploiter les avantages.

Shaw a déclaré que la température de l’Ontario n’a cessé d’augmenter au cours des 50 dernières années et que la tendance au réchauffement a prolongé la saison de croissance de la province, permettant aux cépages populaires – comme le cabernet sauvignon, le merlot et le shiraz – de prospérer.

Shaw note également qu’un climat plus chaud pourrait étendre la production de vin dans des régions de l’Ontario qui ne sont généralement pas connues pour cela, comme la rive du lac Huron, le comté de Grey dans le sud-ouest de la province et le comté de Durham à l’est de Toronto.

Des vagues de chaleur et des conditions de sécheresse sans précédent en Colombie-Britannique l’an dernier a sans aucun doute contribué à la diminution des récoltes de raisins de cuve mais a également donné des raisins plus petits qui ont produit une plus forte concentration de saveur dans le fruit, ce qui a conduit les producteurs à anticiper un excellent millésime de leurs récoltes 2021, malgré des rendements plus faibles.

Barils remplis de vin au Niagara College. Les étudiants apprennent de nombreux aspects de la distillation et de la fermentation au campus Daniel J. Patterson de l’école à Niagara-on-the-Lake. (Idil Moussa/CBC)

Shaw prévient cependant qu’une saison de croissance plus longue et plus chaude peut entraîner un automne assez humide, ce qui peut être problématique pour les producteurs.

“Il y a beaucoup de volatilité. Ce n’est pas une industrie formidable si vous voulez bien dormir la nuit”, a déclaré Shaw.

“Toutes les conditions qui pourraient conduire à ce que nous appelons un millésime, dans lequel vous avez du vin de bonne qualité, peuvent être facilement brisées par de fortes précipitations.”

Pour les producteurs comme Nedelko qui ont vécu cela, devenir durable n’est pas seulement une bonne pratique commerciale, c’est un moyen de survivre à certains des effets du changement climatique qui ne vont pas disparaître de si tôt.