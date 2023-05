Pour certains patients LASIK, les complications nuisent à la santé mentale

Un témoignage est venu d’un père d’un patient LASIK qui s’est suicidé à 28 ans. Gerald Dorrian, père de feu Colin Dorrian, a déclaré que son fils n’avait aucun antécédent de maladie mentale avant de subir l’intervention pour sa mauvaise vision et son astigmatisme. Colin Dorrian a été averti qu’il y avait une petite chance que ses grandes pupilles puissent augmenter le risque d’effets secondaires à plus long terme, mais il a procédé à la chirurgie.

Il finirait par rencontrer des problèmes, en voyant des images triples qui se chevauchent, des halos et un certain nombre d’autres problèmes de vision. Dans une dernière lettre, que Gerald Dorrian a lue à haute voix aux responsables de la santé, Colin Dorrian a écrit : « Si je n’arrive pas à soigner mes yeux, je vais me suicider. Au moment d’écrire ces lignes, je vis depuis 6 ans et demi comme ça, et cela me rend de plus en plus fou chaque jour. … Chaque chose que je regarde … me semble moche et déroutante. Je ne peux tout simplement pas accepter le fait que je suis censé vivre comme ça.