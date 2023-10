CNN

—



Pour certains patients cardiovasculaires à haut risque porteurs de stents, la pratique souvent recommandée de prise prolongée d’aspirine peut s’avérer inefficace et, dans certains cas, voire nocif, selon une nouvelle étude.

Le rapport, publié dans la revue scientifique Circulationa examiné plus de 7 500 patients atteints du syndrome coronarien aigu : un terme qui décrit diverses maladies cardiaques, y compris les crises cardiaques, causées par une baisse soudaine du flux sanguin vers le cœur.

Pour traiter cette maladie, chacun des patients subissait une procédure courante appelée intervention coronarienne percutanée, dans laquelle les médecins enfilaient un petit ballon dans le corps pour ouvrir l’artère bloquée. Ils insèrent également un tube en treillis métallique appelé endoprothèse dans l’artère coronaire, qui soutient le vaisseau sanguin et maintient la circulation du sang. Pour éviter la formation de caillots sanguins après la pose du stent, la plupart des médecins recommandent de prendre une association d’un médicament antiplaquettaire et d’aspirine pendant environ un an.

Cependant, l’étude a révélé que l’élimination de l’aspirine du régime après trois mois était tout aussi efficace pour éviter les complications de la coagulation – tout en réduisant considérablement le risque de saignement grave que l’aspirine peut provoquer.

« Vous vous demandez souvent : « Qu’est-ce que l’aspirine fait déjà en étant à côté d’un agent très, très puissant ? ” ” a déclaré le Dr Roxana Mehran, chercheuse principale de l’étude et cardiologue à l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï. « À quoi ça sert, à part augmenter profondément le risque hémorragique ?

Potentiel d’une nouvelle norme de soins



Cmaladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde, responsables de près de 18 millions de décès chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Pendant des années, les professionnels de la santé ont largement recommandé l’aspirine régulière pour prévenir les problèmes cardiaques, car l’aspirine peut réduire la coagulation sanguine et prévenir des complications telles que les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux.

Cependant, le médicament pourrait également augmenter le risque de saignement grave, en particulier à mesure que les personnes vieillissent.

En conséquence, en 2019, l’American College of Cardiology et l’American Heart Association ont changé de cap et l’aspirine quotidienne n’est plus recommandée à titre préventif pour les personnes âgées qui ne présentent pas de risque élevé ou de maladie cardiaque existante. Et en 2022, le groupe de travail sur les services préventifs des États-Unis déconseillé une aspirine quotidienne pour les personnes de plus de 60 ans.

Pour les adultes jeunes et en bonne santé présentant un risque accru de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, l’aspirine quotidienne pourrait avoir un bénéfice modeste, bien que les experts recommandent toujours de la comparer au risque de saignement.

Pourtant, de nombreux professionnels de la santé considèrent encore que l’aspirine est bénéfique pour de nombreux patients souffrant de problèmes cardiaques ou porteurs d’un stent. Les résultats de la nouvelle étude pourraient cependant remettre en question cette hypothèse.

Utilisation des données regroupées sur les patients provenant de deux grands essais cliniques – un que Mehran a aidé à mener aux États-Unis et un essai distinct mené auprès de collaborateurs en Corée du Sud — les chercheurs ont examiné des patients atteints du syndrome coronarien aigu qui recevaient un traitement continu pour prévenir la coagulation après avoir reçu des stents.

Normalement, les patients prennent une combinaison d’aspirine et d’un puissant médicament anticoagulant appelé ticagrelor jusqu’à un an après avoir reçu le stent. Cependant, le rapport révèle que les patients qui ont arrêté de prendre de l’aspirine après trois mois s’en sont aussi bien sortis que ceux qui suivaient la thérapie combinée aspirine-ticagrelor : les taux de décès, de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux étaient les mêmes dans les deux groupes.

L’abandon de l’aspirine a également réduit le risque d’hémorragie grave de près de 50 % par rapport aux patients sous traitement combiné, a déclaré Mehran – sans augmenter le risque de complications cardiaques.

Selon les experts, cette découverte pourrait conduire à une nouvelle norme de soins pour les patients cardiaques à haut risque. Compte tenu des résultats de son essai clinique et d’un nombre croissant de preuves suggérant que l’aspirine à long terme pourrait ne pas être bénéfique dans le syndrome coronarien aigu, Mehran prescrit un plan de traitement sans aspirine à long terme à ses propres patients.

Elle pense également que l’aspirine peut être retirée du régime encore plus tôt, potentiellement après un mois. Ce délai raccourci, a-t-elle ajouté, fait l’objet de plusieurs études en cours.

« Si nous avons des preuves solides que l’aspirine ne fait pas grand-chose, sauf augmenter les saignements pendant cette période vulnérable, pourquoi ne pas arrêter l’aspirine après un certain temps ? » Mehran a dit.

L’aspirine reste “une thérapie essentielle”



Toutefois, les experts s’accordent à dire que l’aspirine reste un médicament bénéfique pour les maladies cardiaques.

“Le public doit savoir que l’aspirine reste un traitement important contre une crise cardiaque et que, dans ces études, elle constituait un traitement essentiel dans les 3 mois suivant la réception du stent”, a déclaré le Dr Harlan Krumholz, cardiologue et professeur à la Yale School of Medicine. Medicine, a écrit dans un e-mail à CNN.

D’une part, les résultats ne s’appliquent pas aux patients qui ont d’autres problèmes cardiaques, tel que fibrillation auriculaire, une maladie qui nécessite un traitement par des anticoagulants.

« Nous ne disons pas que l’aspirine est terrible et qu’elle devrait être arrêtée chez tous les patients ; ce n’est pas du tout le message », a ajouté Mehran.

Le rapport s’est concentré sur un groupe sélectionné de patients à haut risque se remettant d’un syndrome coronarien aigu et d’une pose de stent, et l’élimination de l’aspirine de leurs plans de traitement dépend de la prise par les patients de ticagrelor deux fois par jour pendant au moins un an.

Les patients de l’étude devaient également traverser les trois premiers mois de thérapie combinée sans aucune complication avant que l’aspirine ne soit retirée de leur régime.

Krumholz estime que des recherches plus poussées visant à simplifier les régimes de médicaments pourraient également améliorer la santé des patients.

“Nous avons besoin de plus d’études comme celles-ci, dans lesquelles nous testons l’intérêt de l’arrêt des médicaments que prennent les gens – au lieu de simplement supposer que nous devons les continuer”, a-t-il écrit. « Cette étude nous aide à comprendre comment nous pouvons simplifier en toute sécurité le régime médicamenteux de ces patients, et en soustrayant un médicament, nous pouvons réellement améliorer les résultats. »