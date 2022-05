Pour certains patients atteints de la maladie de Parkinson, la boxe peut être une thérapie

L’entraînement de boxe sans contact est devenu plus populaire au cours de la dernière décennie, avec 4 000 nouveaux gymnases apparus avant la pandémie et plus de cinq millions d’Américains portant des gants en 2020, alors même que le pays perd tout intérêt pour la boxe professionnelle. Les entraînements variés et à haute intensité de la boxe offrent un mélange de force et de conditionnement cardiovasculaire qui améliore l’agilité, la coordination et l’équilibre, et qui peut être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par une carence chronique en dopamine, qui provoque une augmentation de la raideur musculaire, des tremblements, des difficultés d’élocution, de la fatigue, des étourdissements et une perte de coordination et d’équilibre. Les mouvements des patients deviennent souvent très lents et petits. La chute est un gros problème, surtout à mesure que les symptômes progressent. Et bien qu’il n’y ait pas de remède, ni même de moyen d’arrêter les symptômes, l’entraînement à la boxe sans contact semble offrir un moyen de ralentir les effets et d’améliorer la confiance des patients.

“Si vous vous entraînez pour la boxe, vous verrez que votre coordination est meilleure, votre agilité est meilleure, votre équilibre est meilleur”, a déclaré M. Trout, un ancien champion du monde des poids moyens légers qui enseigne les cours de Rock Steady depuis quatre ans. “C’est une façon de lutter physiquement contre la maladie de Parkinson.”