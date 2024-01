Pour certains patients atteints de la maladie d’Alzheimer, les problèmes de vision peuvent être un signe avant-coureur

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Il y avait eu des indices précoces, mais c’est une partie de dominos familiale autour de Noël 2021 qui a convaincu Susan Stewart que quelque chose n’allait pas avec son mari. Charlie Stewart, alors âgé de 75 ans et retraité, avait du mal à faire correspondre les points sur différentes tuiles de dominos. Susan a supposé qu’il s’agissait d’un problème de vision. La mémoire de Charlie était bonne et il n’avait aucun antécédent familial de démence. Mais des mois plus tard, le couple du comté de Marin, en Californie, a été choqué d’apprendre que sa confusion en domino était le signe qu’il souffrait d’une variante moins connue de la maladie d’Alzheimer. Pour les patients atteints de cette variante, appelée atrophie corticale postérieurela maladie commence par des problèmes affectant la vision plutôt que la mémoire.

Les premiers symptômes inhabituels signifient que des milliers de personnes peuvent passer des années avant de recevoir le bon diagnostic, selon les experts.

Cela pourrait changer avec la première étude internationale à grande échelle sur la maladie, publié lundi dans la revue Lancet Neurology. Une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco a étudié les dossiers de 1 092 patients atteints d’ACP dans 16 pays et a découvert qu’en moyenne, le syndrome commence à toucher les patients à 59 ans, soit environ cinq à six ans plus tôt que la plupart des patients atteints de cette maladie. forme la plus courante de la maladie d’Alzheimer.

Bien que le nombre de patients atteints d’ACP n’ait pas été établi, les chercheurs affirment que cette variante pourrait représenter jusqu’à 10 % de tous les cas d’Alzheimer ; cela porterait le nombre d’Américains atteints à près de 700 000.

“Nous avons beaucoup de travail à faire pour sensibiliser l’opinion au syndrome”, a déclaré Gil D. Rabinovici, l’un des auteurs de l’étude et directeur du centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de l’UCSF. « Une chose que nous avons constatée dans notre vaste étude est qu’au moment où les gens reçoivent un diagnostic, ils ont déjà eu [the disease] depuis quelques années. »

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’ils espéraient qu’une plus grande connaissance du syndrome aiderait les médecins à le diagnostiquer plus tôt et encouragerait les chercheurs à inclure les patients atteints d’ACP dans les futurs essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer.

Des symptômes inhabituels retardent le diagnostic

L’ACP a été décrite pour la première fois dans la littérature médicale chez seulement cinq patients en 1988, et pendant longtemps, cette pathologie n’a pas été bien comprise. Les médecins des différentes régions du monde n’ont pas utilisé les mêmes critères pour poser le diagnostic. Les experts ne se sont pas mis d’accord sur un description formelle de l’état jusqu’en 2017, date à laquelle il a été publié dans la revue Alzheimer’s & Dementia.

Le peu d’attention du public que le PCA a reçu jusqu’à présent était principalement dû à l’auteur et humaniste britannique Terry Pratchett, qui a annoncé en décembre 2007 qu’il avait reçu un diagnostic de syndrome. Il s’est engagé à donner 1 million de dollars à l’Alzheimer’s Research Trust au Royaume-Uni et a collaboré avec la BBC en 2009 sur le documentaire en deux parties « Terry Pratchett : Living With Alzheimer’s ».

La nouvelle étude PCA, qui a débuté en 2021, a révélé qu’en moyenne, la PCA n’est diagnostiquée qu’environ quatre ans après l’apparition des symptômes. L’évolution du syndrome peut cependant varier. Certains patients commencent à ressentir des symptômes de déclin de la mémoire un an ou deux après leurs premiers symptômes de vision.

L’étude a également révélé que les patients atteints d’ACP présentaient des niveaux de plaques amyloïdes et tau nocives dans leur cerveau qui correspondent à ceux observés dans la version la plus courante de la maladie d’Alzheimer. Les plaques se trouvent dans une partie différente du cerveau dans l’ACP : des régions à l’arrière du cerveau qui sont impliquées dans la vision, comme les lobes occipitaux et pariétaux.

Les experts affirment que les premiers symptômes les plus courants concernent des difficultés à lire et à conduire. Les automobilistes atteints de PCA peuvent avoir du mal à évaluer les distances. Les patients ont également du mal à lire le soir. Certaines personnes ont du mal à comprendre une scène complexe ; par exemple, se frayer un chemin dans une épicerie pour acheter un article spécifique.

Pour des raisons inconnues, un nombre disproportionné de personnes atteintes d’ACP – environ 60 pour cent – ​​sont des femmes.

Les premiers symptômes étant visuels, les patients commencent souvent par consulter leur médecin traitant et sont orientés vers un optométriste, puis un ophtalmologiste et enfin un neurologue.

Comme pour la maladie d’Alzheimer, il n’existe aucun remède contre l’ACP. L’ergothérapie et d’autres services destinés aux malvoyants peuvent aider les patients atteints du syndrome. Les patients peuvent également bénéficier de simples changements dans leur mode de vie : lire des livres en gros caractères, utiliser un meilleur éclairage à la maison et souligner les limites des surfaces inégales telles que les escaliers.

Certains patients peuvent également être aidés par des traitements visant à améliorer les symptômes de la maladie d’Alzheimer, comme la classe de médicaments appelés inhibiteurs de la cholinestérase. Ils peuvent également bénéficier de traitements qui ralentissent la maladie, tels que les anticorps anti-amyloïdes.

Les premiers symptômes visuels entraînent souvent l’exclusion des patients atteints d’ACP des essais cliniques, a déclaré Marianne Chapleau, boursière postdoctorale à l’UCSF et l’un des principaux auteurs de l’étude.

“Nous avons pensé qu’il était très important de faire la lumière sur ce syndrome”, a-t-elle déclaré, afin que “les cliniciens et les chercheurs qui mènent des essais cliniques puissent avoir une meilleure idée de qui sont ces personnes”.

Carolyn Fredericks, professeur adjoint de neurologie à la Yale School of Medicine qui n’a pas participé à l’étude, a qualifié l’article d’« important » et de « domaine de la recherche sur la maladie d’Alzheimer qui a été très peu étudié ».

“C’est un syndrome que peu de médecins généralistes ou même de neurologues généralistes voient régulièrement”, a ajouté Fredericks. Ses spécialités de recherche incluent des variantes moins courantes de la maladie d’Alzheimer. Elle estime qu’en une décennie de pratique, elle a vu au moins 100 patients atteints d’ACP.

Robert Sergott, directeur du service de neuro-ophtalmologie du Wills Eye Hospital de Philadelphie, a qualifié la nouvelle étude, sur laquelle il n’a pas travaillé, de « travail excellent et très nécessaire » pour expliquer le diagnostic de l’ACP, ses marqueurs biologiques et les données démographiques des patients. ses patients.

« Une fois que nous les aurons bien définis, nous pourrons alors commencer à développer des essais cliniques rationnels » sur les traitements possibles, a-t-il déclaré.

Rétrospectivement, les Stewart se sont rendu compte que les premiers symptômes de Charlie étaient survenus plus d’un an avant le jeu de domino. À l’été 2020, Susan, ancienne infirmière praticienne en neurologie, a remarqué que Charlie remplissait les mauvais espaces dans son chéquier. Elle assuma les tâches de tenue du chéquier, un changement que Charlie n’était que trop heureux de faire.

Il avait également commis quelques erreurs dans le calcul des pourboires dans les restaurants et avait du mal à organiser les outils dans le garage. Il y avait eu une ou deux fois où Susan s’inquiétait de la conduite de son mari. Lorsqu’il se dirigeait vers la gauche, il semblait avoir du mal à voir la circulation derrière lui, « ce qui était terrifiant », a déclaré Susan.

Fin 2021, lors d’un examen de la vue régulier, l’optométriste de Charlie a remarqué ce qui semblait être un problème de vision du côté gauche et l’a orienté vers un spécialiste de la rétine. Le spécialiste a trouvé tout normal. Un ophtalmologiste a même rapporté que Charlie avait une excellente vision de 20/20.

C’est un neuropsychologue qui a suggéré pour la première fois en février 2022 que l’état de Charlie pourrait être une ACP. Le mot Alzheimer n’a cependant pas été utilisé. Son diagnostic a été confirmé lors d’une rencontre en mai avec un neuro-comportementaliste.

En septembre, un médecin a montré à Charlie un TEP de son cerveau et le problème était évident. “En couleurs vives, vous pouviez voir les composants endommagés”, a déclaré Charlie, “et c’était indubitable et indéniable.”

Au cours des trois années écoulées depuis le jeu de domino, ses symptômes se sont aggravés. De temps en temps, il a des problèmes de mémoire plus prononcés, notamment au niveau de la mémoire à court terme.

Lors d’une récente interview, il a brusquement arrêté de parler, a fait une pause et a admis : « Je n’arrive tout simplement pas à terminer la phrase. »

Autrefois passionné de rénovation domiciliaire, Charlie a maintenant du mal à effectuer des retouches de peinture et a dû laisser Susan prendre le relais.

« Ce qui est très regrettable, c’est que cela devient frustrant », a déclaré Susan, « ce qui l’amène parfois à élever la voix. C’est une personne aux manières très douces.

Pourtant, Charlie reste très actif mentalement et physiquement. Il adore jardiner, marche trois à six miles par jour dans la réserve faunique nationale de la baie de San Pablo, « lit constamment » et aime faire des mots croisés sur Wordle et le New York Times.

Il prend Aricept, un médicament contre la maladie d’Alzheimer, qui aide les patients à améliorer leur attention et leur mémoire. En décembre, il a participé à une étude clinique qui consiste à recevoir des injections d’un médicament modificateur génétique censé réduire les niveaux de protéine tau nocive. Il reçoit une injection toutes les 12 semaines mais ne sait pas s’il reçoit le médicament ou un placebo.

Il écrit également sur ses expériences avec PCA pour son journal local.